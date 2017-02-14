OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

МВФ вимагає скасувати оплату "комуналки" в розстрочку, зростання ВВП та інші новини за 14 лютого.

Почнемо з головної теми, яка у всіх який день на слуху: вугілля і електроенергія. (Тут ми, до речі, пояснили в чому справа і які перспективи має Україна без вугілля з ОРДЛО).

Сьогодні міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик зробив кілька заяв.

Перша. Можливості імпорту електроенергії з Російської Федерації, навіть в разі виникнення такої необхідності, не буде.

Друга. Україна зможе позбутися залежності від антрацитового вугілля, що видобувається на непідконтрольній території України, через 2-2,5 роки.

Висловився і прем'єр-міністр Володимир Гройсман, заявивши, що він проти контрабанди, але блокада загрожує нацбезпеці.

"Коли мова йде про блокаду, я категорично проти будь-якої контрабанди, і результат цієї боротьби –18 мільярдів плюсом грошей у бюджет. Я згоден з тим, що треба зупинити переміщення товарів контрабандою не лише залізницею, а й іншим транспортом через лінію розмежування", – заявив Гройсман.

А ще сьогодні голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк заявив, що так звана формула "Роттердам+" працює в Україні.

До інших новин:

Про вимоги МВФ. Міжнародний валютний фонд виступає за скасування можливості громадянам, які не отримують житлові субсидії, платити за житлово-комунальні послуги в розстрочку.

Про ВВП. Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в четвертому кварталі 2016 року по відношенню до аналогічного періоду 2015 року прискорилося до 4,7% в порівнянні з 2% в третьому кварталі.

Про експорт та імпорт. Обсяг експорту товарів та послуг України у 2016 році становив 44,885 млрд доларів, імпорту - 44,548 млрд доларів. Позитивне сальдо зовнішньоторгівельного балансу становило 337,3 млн доларів.

Про курс гривні. Національний банк знизив офіційний курс гривні на 15 лютого на 7 копійок до 27,23 за долар.

Nokia 3310. В це важко повірити, але фінська компанія HMD Global Oyj, яка викупила права на бренд Nokia терміном на десять років, планує представити оновлену версію легендарного телефону Nokia 3310 на виставці Mobile World Congress, яка пройде в Барселоні з 27 лютого по 2 березня. Повернення легенди!

Текти дня:

"1000 доларів кожному за просто так? В чому ідея базового доходу".

Уявіть собі, що відтепер щомісяця на вашому рахунку з'являється 1 тис дол, тому що ви громадянин. Так виглядає ідея гарантованого базового доходу, яка все сильніше вкорінюється у свідомості людей по всьому світу.

"Про надзвичайний стан, віялові відключення та маніпуляції".

Через велику кількість новин про блокування ОРДЛО та введення надзвичайного енергетичного стану, вирішили пояснити скільки в Україні залишилось вугілля та чи вистачить його до кінця опалювального сезону.