Нацбанк знизив офіційний курс гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 15 лютого на 7 копійок до 27,23 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,92 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,7161 гривні.

Як відомо, 14 лютого котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,08-27,14 гривні за долар.

Економічна правда