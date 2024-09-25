Криппа приватизирует гостиницу "Украина", проклятие Белгород-Днестровского порта

Корпоративне управління держпідприємств

"УОП" шукає нового гендиректора. 19 вересня 2024 року "Українська оборонна промисловість" ("УОП") повідомила, що її наглядова рада розпочала конкурсний відбір на посаду генерального директора. Кандидати можуть подавати заявки з 20 вересня по 4 жовтня 2024 року.

Пошук та відбір претендентів здійснює український офіс Odgers Berndtson, міжнародної компанії з пошуку керівного персоналу, додали в "УОП".

[Як ми писали раніше, гендиректор "УОП" Герман Сметанін звільнився 4 вересня 2024 року, аби наступного дня обійняти посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, замінивши на цьому посту Олександра Камишіна.

Наглядова рада "УОП" призначила Олега Гуляка виконуючим обов'язки гендиректора та повідомила, що оголосить конкурс на посаду нового гендиректора якнайшвидше. Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів. – SOE Weekly.]

"Укрзалізниця" отримала нового члена наглядової ради. 13 вересня 2024 року Кабмін призначив Олександра Камишіна представником держави в наглядовій раді "Укрзалізниці" з 26 вересня 2024 року.

Камишін замінить на цій посаді Сергія Москаленка, додало джерело Forbes Україна. (Докладніше про склад наглядової ради "Укрзалізниці" читайте в одному з наших попередніх дайджестів.)

[У серпні 2021 року ми повідомляли, що тодішній в.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик подав у відставку. Після цього Кабмін призначив Камишіна новим в.о. голови правління.

У жовтні 2021 року ми писали, що Камишіна було перепризначено на посаду голови правління до 31 грудня 2021 року.

24 березня 2022 року Камишін повідомив, що за поданням наглядової ради Кабмін призначив правління "Укрзалізниці" на постійній основі. Камишіна було призначено на чотири роки, а інших членів правління – на три.

У березні 2023 року ми писали, що Кабмін звільнив Камишіна і призначив новим головою правління "Укрзалізниці" Євгена Лященка на наступні два роки. Того ж дня Верховна Рада призначила Камишіна новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості України. Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

Два тижні тому ми повідомляли, що гендиректор "УОП" Герман Сметанін залишив компанію, аби очолити міністерство з питань стратегічних галузей промисловості замість Камишина, який пізніше перейшов на посаду радника президента зі стратегічних питань. Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів. – SOE Weekly.]

"Укренерго" отримає нову наглядову раду. 20 вересня 2024 року Міністерство енергетики [у своїй якості загальних зборів акціонерів "Укренерго" – SOE Weekly] оголосило конкурсний відбір трьох незалежних членів наглядової ради компанії.

[Як ми писали раніше, 2 вересня 2024 року наглядова рада "Укренерго" більшістю голосів звільнила керівника компанії Володимира Кудрицького. Наглядова рада призначила члена правління Олексія Брехта в.о. голови правління та ухвалила рішення про проведення конкурсного відбору на посаду нового керівника.

Того ж дня Даніель Доббені (незалежний член і голова наглядової ради) та Педер Андреасен (незалежний член) оголосили, що подали заяви про відставку.

"Ми вважаємо, що рішення про дострокове звільнення керівника "Укренерго" є політично вмотивованим і, за результатами представленого звіту, для нього не має жодних обґрунтованих підстав", – заявили вони.

6 вересня 2024 року посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Україна має доукомплектувати наглядову раду "Укренерго" після того, як незалежні члени пішли у відставку на знак протесту проти звільнення Кудрицького. Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

10 вересня 2024 року Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості на рівні персоналу щодо п'ятого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF). За умови схвалення Виконавчою радою МВФ, Україна отримає доступ до близько 1,1 млрд дол. Згідно з пресрелізом МВФ, наглядова рада "Укренерго" має бути відновлена у повному складі до кінця грудня 2024 року. – SOE Weekly.]

Термін повноважень нинішніх членів наглядової ради "Укренерго" спливає наприкінці 2024 – на початку 2025 року, додали в Міненерго. Одночасно з конкурсним відбором незалежних членів, міністерство також визначить та відбере представників держави.

[Відповідно до статуту "Укренерго", наглядова рада має складатися з семи членів: чотирьох незалежних членів та трьох представників держави.

Як ми повідомляли в червні 2023 року, Кабмін все ще мав обрати та затвердити одного незалежного члена наглядової ради "Укренерго". Таким чином, незалежні члени не становили більшості в наглядовій раді, що не відповідало вимогам закону та статуту "Укренерго". Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів. – SOE Weekly.]

Відбір усіх членів наглядової ради – чотирьох незалежних та трьох представників держави – планують завершити до 9 грудня 2024 року.

Першочерговим завданням нової наглядової ради буде проведення прозорого конкурсного відбору голови правління "Укренерго", зазначили у міністерстві.