За готель "Україна" в центрі Києва переможець запропонував 2,5 млрд: що про нього відомо

Фото: готель "Україна"

Фонд державного майна в 18 вересня провів аукціон з приватизації готелю "Україна" в центрі Києва. Переможцем торгів стало ТОВ "Ола Файн" Максима Кріппи.

Про це йдеться в системі "Прозорро.Продажі".

Стартовою була ціна у 1,05 млрд грн (без ПДВ). Водночас переможець підвищив її до 2,5 млрд грн, тобто майже в 2,5 рази більше.

У переможця на торгах було два конкуренти - ТОВ "Житомирський меблевий комбінат" Вадима Григор'єва та ТОВ "Аларіт-Пром-" Сергія Сподіна. Вони запропонували менші суми: 1,46 млрд грн та 1,16 млрд грн відповідно.

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Готель "Україна" – перший об'єкт з великої приватизації з початку повномасштабної війни. Другий - "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", аукціон відносно якої запланово теж цього року, але пізніше, зі стартовою ціною 3,9 млрд грн.

Довідково: Готель "Україна" розташований в центрі Києва — в 200 метрах від метро "Майдан Незалежності". Готель має 365 номерів, 8 конференц-залів, бізнес-центр, ресторан та інші об'єкти інфраструктури (парковка, салон краси, пральня тощо). Реклама:

Нагадаємо:

Кріппа у 2023 році купив столичний бізнес-центр "Парус" у Вадима Столара, у 2020 році - готель "Дніпро" на вул. Хрещатик у Києві у Фонду держмайна України

У липні 2022 року Кріппа став відомим завдяки придбанню кіберспортивного клубу, чемпіона світу, NAVI. Видання Forbes повідомляло, що угода про передачу прав на NAVI відбулася ще 2018 року.

Пізніше стало відомо, що Кріппа придбав компанію-розробника гри S.T.A.L.K.E.R. – GSC Game World.

У 2023 році в Україні утворилась нова медіагрупа – інтернет-видання "Главком" перейшло у власність Тетяни Снопко. За пів року до цього Снопко придбала медіахолдинг "Економіка+", до складу якого входять видання Delo.ua, ТОП-100, Wo.mo і Marketing Media Review.

Джерела на медіаринку розповіли ЕП, що за угодами з придбання новинних сайтів стоїть підприємець Максим Кріппа, а Снопко виступає номінальною власницею активів.

Крім цього, Кріппа тричі був помічником народних депутатів на громадських засадах – Івана Бокого від Соціалістичної партії у 2006-2007 роках, Валерія Бабенка від БЮТ у 2007-2012 роках та Руслана Лук'янчука від БЮТ у 2007-2012 роках. Двоє останніх, за даними УП, входили до групи впливу Олександра Турчинова. Лук’янчука характеризували як "казначея каси блоку Тимошенко".