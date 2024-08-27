Правительство оставило льготный тариф на газ для населения, ФГИУ создал Земельный банк

Енергосектор

Уряд залишив чинні тарифи на газ для виробників тепла та населення без змін. 23 серпня 2024 року Кабмін продовжив дію спеціальних обов'язків (ПСО) з постачання населенню газу підприємствам теплокомуненерго, газорозподільним компаніям та виробникам електроенергії до кінця наступного опалювального сезону [30 квітня 2025 року – SOE Weekly].

За словами "Нафтогазу", як і раніше, побутові споживачі можуть купувати кубометр газу (за тарифним планом "Фіксований") за 7,96 грн (0,17 євро), включаючи ПДВ.

Інші тарифи на газ також залишаються незмінними (всі тарифи, наведені нижче, включають ПДВ):

для виробництва теплової енергії для населення – 7,42 грн (0,16 євро);

для виробництва теплової енергії для бюджетних установ – 16,39 грн (0,36 євро);

для виробництва електроенергії в конденсаційному циклі [електроенергія, вироблена з водяної пари – SOE Weekly ] – 10,5 грн (0,23 євро);

для виробництва електроенергії в тепловому циклі – 16,5 грн (0,36 євро).

[Як ми повідомляли раніше, 23 квітня 2024 року дочірня компанія "Нафтогазу", "Газопостачальна компанія (ГК) Нафтогаз України", повідомила про продовження дії тарифного плану "Фіксований" ще на рік.

Як ми писали у грудні 2023 року, "Економічна правда" (ЕП) повідомляла, що, за даними USAID, загальний рівень неврегульованих боргів на ринку газу на початок вересня 2023 року перевищив 190 млрд грн (4,77 млрд євро на той час).

За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з якими ознайомилася ЕП, станом на 1 жовтня 2023 року загальний борг перевищив 200 млрд грн (5,11 млрд євро на той час).

"Наша мета – до четвертого кварталу 2025 року поступово перейти до економічно обґрунтованих тарифів на енергоносії та скасувати всі ПСО. Це має робитися в комплексі з планомірним врегулюванням боргів на ринку газу і ТКЕ", – заявив тоді заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Бутенко. Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів. – SOE Weekly.]

"Укренерго" тимчасово відновило планові відключення електроенергії для населення по всій країні. 18 серпня 2024 року "Укренерго" повідомило, що повертає планові обмеження споживання електроенергії.

Основна причина – наслідки масованих російських атак по енергооб’єктах у березні-червні 2024 року. Ситуативна причина – підвищення температури повітря вище 30°C: у зв'язку зі збільшенням споживання у спекотну погоду зростає дефіцит в енергосистемі, а потужностей для його покриття немає, пояснили в компанії.

"Укренерго" застосовувало планові відключення 19, 20 та 21 серпня 2024 року. Потім компанія скасувала відключення на наступні дні через зниження температури та дострокове завершення планового ремонту на одному з атомних енергоблоків.

[З 22 березня по 19 червня 2024 року Україна зазнала шести масованих ударів ракетами і дронами ударів по об'єктах електроенергетики. Докладніше про це читайте у наших попередніх дайджестах.

14 травня 2024 року "Укренерго" запровадило контрольовані аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів у всіх регіонах України у години вечірнього максимуму навантаження. Електропостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежувалося, повідомили в компанії. Докладніше читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

Через два тижні "Укренерго" тимчасово відмовилося від погодинних відключень, оскільки було завершено ремонт двох атомних енергоблоків. Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький тоді пояснив, що відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня була тимчасовою, і незабаром ситуація знову погіршиться, оскільки на деяких блоках атомних електростанцій будуть проводитися ремонти.

У липні 2024 року "Укренерго" тимчасово повернулося до масових відключень через спеку та ремонти енергоблоків. Відключення припинилися 30 липня 2024 року. – SOE Weekly.]

"Укренерго" відновлює експорт електроенергії. 23 серпня 2024 року "Укренерго" повідомило, що з 25 серпня відновлює експорт електроенергії до сусідніх країн.

Значне скорочення споживання через зниження температури та дострокове завершення планового ремонту на одному з атомних енергоблоків створило профіцит в енергосистемі України в денні години, пояснили в компанії.

За словами "Укренерго", енергосистема має працювати збалансовано – кількість виробленої енергії в будь-який момент часу має відповідати кількості спожитої.

Подолати профіцит можна двома шляхами:

обмеження генерації українських сонячних електростанцій;

відновлення експорту електроенергії в денні години.

Оскільки обмежувати роботу сонячних електростанцій економічно недоцільно, "Укренерго" вирішило відновити експорт електроенергії з 25 серпня. Експорт відбуватиметься лише в періоди профіциту, коли сонячні електростанції активно працюють. У періоди пікового споживання, коли в енергосистемі не вистачає потужностей, електроенергія з України не експортуватиметься, зазначили в компанії.

[З 22 березня по 19 червня 2024 року Україна зазнала шести масованих ударів ракетами і дронами по об'єктах електроенергетики. Докладніше про це читайте у наших попередніх дайджестах.

Масовані обстріли спричинили дефіцит потужності в енергосистемі, що призвело до запровадження графіків відключення електроенергії (див. вище). Лише за червень 2024 року Україна імпортувала більше електроенергії, ніж за весь 2023 рік, без експорту. – SOE Weekly.]