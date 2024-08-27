Правительство оставило льготный тариф на газ для населения, ФГИУ создал Земельный банк
Енергосектор
Уряд залишив чинні тарифи на газ для виробників тепла та населення без змін. 23 серпня 2024 року Кабмін продовжив дію спеціальних обов'язків (ПСО) з постачання населенню газу підприємствам теплокомуненерго, газорозподільним компаніям та виробникам електроенергії до кінця наступного опалювального сезону [30 квітня 2025 року – SOE Weekly].
За словами "Нафтогазу", як і раніше, побутові споживачі можуть купувати кубометр газу (за тарифним планом "Фіксований") за 7,96 грн (0,17 євро), включаючи ПДВ.
Інші тарифи на газ також залишаються незмінними (всі тарифи, наведені нижче, включають ПДВ):
- для виробництва теплової енергії для населення – 7,42 грн (0,16 євро);
- для виробництва теплової енергії для бюджетних установ – 16,39 грн (0,36 євро);
- для виробництва електроенергії в конденсаційному циклі [електроенергія, вироблена з водяної пари – SOE Weekly] – 10,5 грн (0,23 євро);
- для виробництва електроенергії в тепловому циклі – 16,5 грн (0,36 євро).
[Як ми повідомляли раніше, 23 квітня 2024 року дочірня компанія "Нафтогазу", "Газопостачальна компанія (ГК) Нафтогаз України", повідомила про продовження дії тарифного плану "Фіксований" ще на рік.
Як ми писали у грудні 2023 року, "Економічна правда" (ЕП) повідомляла, що, за даними USAID, загальний рівень неврегульованих боргів на ринку газу на початок вересня 2023 року перевищив 190 млрд грн (4,77 млрд євро на той час).
За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з якими ознайомилася ЕП, станом на 1 жовтня 2023 року загальний борг перевищив 200 млрд грн (5,11 млрд євро на той час).
"Наша мета – до четвертого кварталу 2025 року поступово перейти до економічно обґрунтованих тарифів на енергоносії та скасувати всі ПСО. Це має робитися в комплексі з планомірним врегулюванням боргів на ринку газу і ТКЕ", – заявив тоді заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Бутенко. Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів. – SOE Weekly.]
"Укренерго" тимчасово відновило планові відключення електроенергії для населення по всій країні. 18 серпня 2024 року "Укренерго" повідомило, що повертає планові обмеження споживання електроенергії.
Основна причина – наслідки масованих російських атак по енергооб’єктах у березні-червні 2024 року. Ситуативна причина – підвищення температури повітря вище 30°C: у зв'язку зі збільшенням споживання у спекотну погоду зростає дефіцит в енергосистемі, а потужностей для його покриття немає, пояснили в компанії.
"Укренерго" застосовувало планові відключення 19, 20 та 21 серпня 2024 року. Потім компанія скасувала відключення на наступні дні через зниження температури та дострокове завершення планового ремонту на одному з атомних енергоблоків.
[З 22 березня по 19 червня 2024 року Україна зазнала шести масованих ударів ракетами і дронами ударів по об'єктах електроенергетики. Докладніше про це читайте у наших попередніх дайджестах.
14 травня 2024 року "Укренерго" запровадило контрольовані аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів у всіх регіонах України у години вечірнього максимуму навантаження. Електропостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежувалося, повідомили в компанії. Докладніше читайте в одному з наших попередніх дайджестів.
Через два тижні "Укренерго" тимчасово відмовилося від погодинних відключень, оскільки було завершено ремонт двох атомних енергоблоків. Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький тоді пояснив, що відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня була тимчасовою, і незабаром ситуація знову погіршиться, оскільки на деяких блоках атомних електростанцій будуть проводитися ремонти.
У липні 2024 року "Укренерго" тимчасово повернулося до масових відключень через спеку та ремонти енергоблоків. Відключення припинилися 30 липня 2024 року. – SOE Weekly.]
"Укренерго" відновлює експорт електроенергії. 23 серпня 2024 року "Укренерго" повідомило, що з 25 серпня відновлює експорт електроенергії до сусідніх країн.
Значне скорочення споживання через зниження температури та дострокове завершення планового ремонту на одному з атомних енергоблоків створило профіцит в енергосистемі України в денні години, пояснили в компанії.
За словами "Укренерго", енергосистема має працювати збалансовано – кількість виробленої енергії в будь-який момент часу має відповідати кількості спожитої.
Подолати профіцит можна двома шляхами:
- обмеження генерації українських сонячних електростанцій;
- відновлення експорту електроенергії в денні години.
Оскільки обмежувати роботу сонячних електростанцій економічно недоцільно, "Укренерго" вирішило відновити експорт електроенергії з 25 серпня. Експорт відбуватиметься лише в періоди профіциту, коли сонячні електростанції активно працюють. У періоди пікового споживання, коли в енергосистемі не вистачає потужностей, електроенергія з України не експортуватиметься, зазначили в компанії.
[З 22 березня по 19 червня 2024 року Україна зазнала шести масованих ударів ракетами і дронами по об'єктах електроенергетики. Докладніше про це читайте у наших попередніх дайджестах.
Масовані обстріли спричинили дефіцит потужності в енергосистемі, що призвело до запровадження графіків відключення електроенергії (див. вище). Лише за червень 2024 року Україна імпортувала більше електроенергії, ніж за весь 2023 рік, без експорту. – SOE Weekly.]
Приватизація
Інтерв’ю голови ФДМУ. Голова ФДМУ Віталій Коваль дав інтерв’ю liga.net цього тижня. Ми обрали ключові моменти:
Про велику приватизацію:
- За словами Коваля, цього року ФДМУ планує виставити на приватизацію перші п'ять [великих] об'єктів. Окрім вже оголошених аукціонів з продажу готелю "Україна" та "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" ("ОГХК"), восени Фонд планує виставити на продаж завод "АЕРОК". ФДМУ завершив підготовку до аукціону, встановивши стартову ціну на рівні понад 965 млн грн (21 млн євро). Тепер Кабінет Міністрів має затвердити цю ціну та інші умови приватизації.
[Як ми повідомляли раніше, ФДМУ оголосив перші два великі приватизаційні аукціони в системі Prozorro.Продажі: для готелю "Україна" та "ОГХК". Аукціон з продажу готелю "Україна" заплановано на 18 вересня 2024 року, а аукціон з продажу ОГХК – на 9 жовтня 2024 року.
Як ми писали раніше, ФДМУ планує приватизацію виробника будівельних матеріалів "АЕРОК", який раніше належав підсанкційному російському олігарху Андрєю Молчанову. Докладніше про це читайте у наших попередніх дайджестах.
Пізніше ми повідомляли, що Кабмін додав ще дві націоналізовані російські компанії до переліку об'єктів великої приватизації: "АЕРОК" та Демурінський ГЗК. – SOE Weekly.]
Про приватизацію "ОГХК":
- За словами Коваля, "ОГХК" зараз перебуває у стабільному становищі, продовжуючи виробляти та експортувати свою продукцію. Позитивним сигналом є те, що перше півріччя 2024 року комбінат закінчив з чистим прибутком, додав він. Голова ФДМУ зазначив, що міжнародний радник BDO Corporate Finance підтверджує зацікавленість інвесторів та високі шанси на успішний аукціон: є значний інтерес з боку потенційних інвесторів з усього світу, включаючи США та Австралію.
- Коваль також пояснив, чому вирішили продавати Демурінський ГЗК окремо від "ОГХК". За його словами, "ОГХК" повністю готовий до приватизації, і додавання ГЗК затягнуло б аукціон і призвело би до втрати дорогоцінного часу. Також, як зазначив Коваль, після консультацій з потенційними інвесторами ФДМУ побачив, що немає необхідності об'єднувати ці два активи. Крім цього, є фінансова причина для окремого продажу. Кошти від продажу "ОГХК" спрямують до держбюджету, а кошти від продажу ГЗК – до Фонду з ліквідації наслідків збройної агресії. Це дозволить більш ефективно використати ці кошти і забезпечити їхнє спрямування на відновлення країни, пояснив Коваль.
[Як ми повідомляли раніше, ФДМУ планував приватизувати "ОГХК" однією з перших великих компаній. Докладніше про попередні спроби продати "ОГХК" читайте в наших попередніх дайджестах.
Проте, як ми писали згодом, наприкінці жовтня 2023 року тодішній в.о. голови ФДМУ Олександр Федоришин заявив, що ФДМУ має намір запропонувати інвесторам купити "ОГХК" в єдиному пакеті з Демурінським ГЗК.
Віталій Коваль, новопризначений голова ФДМУ, підтвердив це пізніше в одному з інтерв'ю (читайте один із наших попередніх дайджестів).
Пізніше ми писали, що Фонд, схоже, відмовився від ідеї продавати "ОГХК" та Демурінський ГЗК одним лотом. – SOE Weekly.]
Про Земельний банк:
- За словами Коваля, реалізація проєкту – на фінішній прямій. 30 серпня 2024 року ФДМУ планує оголосити перші аукціони з оренди держземель сільськогосподарського призначення – вони відбудуться наприкінці вересня 2024 року, додав він.
[Як ми повідомляли у червні 2023 року, ФДМУ розробляє плани централізації управління державною власністю, які передбачають створення Земельного банку.
Згодом ми писали, що 11 серпня 2023 року Кабмін передав ФДМУ 25 держпідприємств, які раніше перебували в управлінні Національної академії аграрних наук.
Пізніше Кабмін забрав у держпідприємств 2 764 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею понад 104 тис. га. Контроль над ними передали Аграрному інвестиційному фонду під управлінням ФДМУ (докладніше читайте в одному з наших попередніх дайджестів).
Після цього ФДМУ оголосив, що підготовку до створення Земельного банку завершено. Наступним кроком була корпоратизація Аграрного інвестиційного фонду, щоби той міг виступати оператором земельних аукціонів.
Починаючи з 1 липня 2021 року, громадяни України можуть законно купувати та продавати землю сільськогосподарського призначення. Проте купівля-продаж земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності залишається під забороною. – SOE Weekly.]
Спроба ФДМУ продати державну частку "ЗАлК" втретє провалилася. За даними Prozorro.Продажі, аукціон зі стартовою ціною 76 млн грн (1,7 млн євро) був запланований на 22 серпня 2024 року, але не відбувся через відсутність учасників.
Це була третя спроба продати державну частку в 97,5% акцій "Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату" ("ЗАлК").
ФДМУ оголосив аукціон з приватизації "ЗАлК" на 1 серпня 2024 року зі стартовою ціною 152 млн грн (3,35 млн євро). Перший аукціон було заплановано на 6 серпня 2024 року, але він не відбувся через відсутність учасників. Докладніше про це читайте у нашому попередньому дайджесті.
Другий аукціон було заплановано на 14 серпня, а стартову ціну було знижено удвічі до 76 млн грн (1,7 млн євро), проте він не відбувся з тієї ж причини.
Білгород-Дністровський порт зацікавив польських інвесторів – буде чергова спроба приватизації. За даними Prozorro.Продажі, Фонд держмайна (ФДМУ) призначив аукціон з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту на 6 вересня 2024 року. Стартова ціна становить 178 млн грн (3,9 млн євро).
За словами колишнього заступника міністра інфраструктури Віктора Довганя, польські інвестори розглядають можливість участі у приватизації порту.
Це буде вже дев'ята спроба продати порт, зазначає liga.net.
[Перший аукціон з приватизації Білгород-Дністровського порту в березні 2023 року не відбувся, оскільки на нього ніхто не зареєструвався.
На другому аукціоні порт було продано за 220 млн грн (5,6 млн євро на той час) ТОВ "Укрдонінвест", що належить українському бізнесмену Віталію Кропачову. Однак "Укрдонінвест" не сплатив кошти.
Як ми писали, компанія заявила, що відмовилася від купівлі на етапі узгодження умов договору купівлі-продажу з регіональним відділенням ФДМУ в Одеській та Миколаївській областях.
Пізніше ФДМУ оголосив, що виставить Білгород-Дністровський порт на приватизацію втретє, але цей аукціон також не відбувся (див. один із наших попередніх дайджестів).
Згодом ми повідомляли про наступні невдалі спроби продати порт. Докладніше читайте у наших попередніх дайджестах. – SOE Weekly.]
ФДМУ завершує створення першого державного Земельного банку. 22 серпня 2024 року ФДМУ повідомив, що завершив корпоратизацію Аграрного інвестиційного фонду, створивши на його базі ТОВ "Державний земельний банк".
Це перший державний оператор земель сільськогосподарського призначення, він на 100% належить державі. Це завершальний етап реалізації проєкту "Земельного банку" перед офіційним запуском перших онлайн-аукціонів з оренди державних земель, пояснили у ФДМУ.
[Як ми повідомляли у червні 2023 року, ФДМУ розробляє плани централізації управління державною власністю, які передбачають створення Земельного банку.
Згодом ми писали, що 11 серпня 2023 року Кабмін передав ФДМУ 25 держпідприємств, які раніше перебували в управлінні Національної академії аграрних наук.
Пізніше Кабмін забрав у держпідприємств 2 764 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею понад 104 тис. га. Контроль над ними передали Аграрному інвестиційному фонду під управлінням ФДМУ (докладніше читайте в одному з наших попередніх дайджестів).
Після цього ФДМУ оголосив, що підготовку до створення Земельного банку завершено. Наступним кроком була корпоратизація Аграрного інвестиційного фонду, щоби той міг виступати оператором земельних аукціонів.
Починаючи з 1 липня 2021 року, громадяни України можуть законно купувати та продавати землю сільськогосподарського призначення. Проте купівля-продаж земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності залишається під забороною. – SOE Weekly.]