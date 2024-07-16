Графіки світла на середу: в окремі години вимикатимуть до 70% споживачів одночасно

У середу 17 липня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"17 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби", - йдеться у повідомленні.

Так, з 00:00 до 6:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. з 6:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги

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З 17:00 до 22:00, під час вечірнього піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно, що означає обмеження до 70% споживачів.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Нагадаємо:

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Енергетики розповіли, як працюють черги відключень, хто складає графіки вимкнення світла і відповідає за обмеження та в чому різниця обленерго від "Укренерго".

Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.

Економічна правда.