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Відсутність погодинних відключень тимчасова, незабаром ситуація знову погіршиться – "Укренерго"

Четвер, 30 травня 2024, 20:17 - Олексій Павлиш

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня - це тимчасове покращення, зумовлене виходом з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій.

Про це він сказав в ефірі УП.Live.

Кудрицький підкреслив, що вже незабаром ситуація знову погіршиться.

"Згідно з графіком, уже найближчими днями в ремонт знову вийдуть певні блоки на атомних електростанціях. І ця ситуація, яку ми маємо в останні дні, коли нам вистачає електроенергії і вдається уникати відключень, вона, на жаль, зміниться знову", - зауважив очільник "Укренерго".

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Нагадаємо:

"Укренерго" заявило, що у п'ятницю, 31 травня, відключення електроенергії не прогнозуються.

Наразі планові графіки відключень не застосовуються, оскільки дефіцит електроенергії покрили шляхом залучення сонячної генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

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В Україні можуть відновити обмеження електроенергії, оскільки найближчими днями в ремонт виведуть чергові енергоблоки АЕС, заявили в "Енергоатомі".

Раніше "Укренерго"  не прогнозувало відключень на 28, 29 і 30 травня.

Економічна правда

Укренерго електроенергія
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