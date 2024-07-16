Кабмин определил условия приватизации "ОГХК" и гостиницы "Украина", "Укроборонпром" открыл представительство в США

Також ми повідомляли , що Група "Нафтогаз" сплатила 28,3 млрд грн (687 млн євро) податків за січень-квітень 2024 року. За січень 2024 року "Нафтогаз" сплатив до державного та місцевих бюджетів 6,1 млрд грн (147 млн євро) податків, за лютий 2024 року – 5,3 млрд грн (129 млн євро), за березень 2024 року – 8,3 млрд грн (197 млн євро), за квітень 2024 року – 8 млрд грн (189 млн євро), за травень 2024 року – 9,3 млрд грн (215 млн євро). Докладніше читайте у наших попередніх дайджестах . – SOE Weekly.]

Як ми писали згодом , Група "Нафтогаз" повідомила, що отримала 23,1 млрд грн (584 млн євро) консолідованого чистого прибутку у 2023 році, що є значним покращенням порівняно зі збитками у 79,1 млрд грн (2,3 млрд євро) у 2022 році.

[Як ми повідомляли раніше , у 2023 році Група "Нафтогаз" сплатила 83,4 млрд грн (2,1 млрд євро) податків до державного бюджету та ще 6,8 млрд грн (172 млн євро) до місцевих бюджетів.

Група " Нафтогаз " сплатила 47 млрд грн (1,06 млрд євро) податків за січень-червень 2024 року, повідомила пресслужба компанії 11 липня 2024 року. До державного бюджету надійшло майже 44 млрд грн (990 млн євро), до місцевих бюджетів – 3,2 млрд грн (72 млн євро).

Як ми писали раніше , 12 червня 2024 року "УОП" підписала меморандум про наміри щодо створення спільного підприємства з американською компанією Amentum Services, однією з провідних світових компаній у галузі дизайну, управління проєктами та інтеграції рішень. Меморандум передбачає потенційну співпрацю у сфері відновлення та обслуговування бронетехніки американського виробництва.

Крім того, "УОП" та одна з найбільших оборонних корпорацій США Northrop Grumman підписали угоду щодо створення нового виробництва боєприпасів середнього калібру відповідно до стандартів НАТО.

"Ми вважаємо, що відкриття представництва є важливим кроком на шляху до зміцнення нашої співпраці. Наразі українські компанії вже мають ряд попередніх домовленостей з американськими колегами. Відкриття офісу в США допоможе пришвидшити їх реалізацію та посилить інтеграцію українського ОПК до оборонно-промислової бази НАТО", – заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

"УОП" відкрила представництво в США , своє перше в історії закордонне представництво такого роду, повідомила пресслужба компанії 9 липня 2024 року.

Приватизація

Кабмін встановив стартову ціну для приватизації готелю "Україна". 12 липня 2024 року Кабінет Міністрів затвердив умови продажу готелю "Україна" у Києві. Стартова ціна становить 1,05 млрд грн (23,7 млн євро).

Покупець повинен зберегти основну діяльність готелю, погасити заборгованість із зарплати та перед бюджетом, а також прострочену кредиторську заборгованість протягом шести місяців. Він повинен забезпечити соціальні гарантії працівникам відповідно до законодавства і не може звільняти працівників протягом шести місяців з моменту набуття права власності, пояснили у Фонді державного майна України (ФДМУ).

Як ми писали раніше, ФДМУ планує виставити на приватизацію чотиризірковий готель "Україна" у Києві. За словами голови ФДМУ Віталія Коваля, готель недозавантажений через воєнний стан і накопичив понад 45 млн грн боргів (близько 1,1 млн євро на той час).

Також ми повідомляли, що 23 квітня 2024 року Кабмін включив готель "Україна" до переліку об'єктів великої приватизації.

Кабмін встановив стартову ціну для приватизації "ОГХК". 12 липня 2024 року Кабінет Міністрів затвердив умови приватизації "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" ("ОГХК"). Стартова ціна становить 3,9 млрд грн (90 млн євро). Попереднє рішення Кабміну з цього ж питання (від 16 червня 2021 року) визнано таким, що втратило чинність.

Відповідно до затверджених умов продажу, покупець повинен зберегти основний вид діяльності компанії та інвестувати щонайменше 400 млн грн (8,95 млн євро) у технічне переоснащення та модернізацію. Як і у випадку з іншими компаніями, покупець також повинен погасити заборгованість по заробітній платі та перед держбюджетом, а також прострочену кредиторську заборгованість.

[Три роки тому ми повідомляли, що на 31 серпня 2021 року було заплановано аукціон з приватизації "ОГХК". Пізніше ми писали, що ФДМУ скасував цей приватизаційний аукціон, на який подався лише один кваліфікований учасник.

Після цього ЗМІ опублікували список учасників, які нібито зацікавлені в активах "ОГХК". Деякі з них заявили, що актив не було добре підготовлено до приватизації, і вони не вважають умови аукціону справедливими. Інші стверджували, що стартова ціна була неадекватною. Повідомлялося, що неможливо було оцінити запаси сировини компанії.

Аукціонна комісія ФДМУ призначила нову дату аукціону на 29 жовтня 2021 року. Проте, як ми повідомляли тоді, ФДМУ скасував і аукціон 29 жовтня 2021 року, а згодом – і аукціон, призначений на 20 грудня 2021 року (докладніше читайте в одному з наших попередніх дайджестів).

Докладніше про попередні спроби продати "ОГХК" читайте в наших попередніх дайджестах. – SOE Weekly.]

У жовтні 2023 року ми повідомляли, що ФДМУ змінив склад правління "ОГХК", звільнивши першого заступника голови правління Ярославу Максименко і замінивши її на Єгора Перелигіна.

Згодом ми повідомляли, що ФДМУ планував приватизувати "ОГХК" однією з перших великих компаній. Стартову ціну планувалося визначити разом із компанією BDO Corporate Finance, радником ФДМУ з питань приватизації "ОГХК".

Проте, як ми писали згодом, наприкінці жовтня 2023 року тодішній в.о. голови ФДМУ Олександр Федоришин заявив, що ФДМУ має намір запропонувати інвесторам купити "ОГХК" в єдиному пакеті з Демуринським гірничо-збагачувальним комбінатом (ГЗК).

Віталій Коваль, новопризначений голова ФДМУ, підтвердив це пізніше в одному з інтерв'ю (читайте один із наших попередніх дайджестів).

По суті, це означало би, що раніше оголошені плани ФДМУ щодо приватизації "ОГХК" як одного з перших об'єктів будуть серйозно відтерміновані, якщо не відкладені на невизначений термін.

Проте, із останнього повідомлення ФДМУ на цю тему випливає, що Фонд, схоже, відмовився від ідеї продавати "ОГХК" та Демуринський ГЗК одним лотом.

Аукціонна комісія ФДМУ визначила умови приватизації "ОГХК" 23 травня 2024 року. Стартову ціну було встановлено на рівні 3,9 млрд грн (90 млн євро).

"ОГХК" відновлює виробництво на Іршанському гірничо-збагачувальному комбінаті. 11 липня 2024 року "ОГХК" повідомила, що кар'єри Іршанського гірничо-збагачувального комбінату повністю відновили роботу після зупинки з жовтня 2022 року.

Причиною зупинки була відсутність контрактів на реалізацію ільменітового концентрату та перенакопичення готової продукції на складах.

З того часу "ОГХК" уклала великий контракт на реалізацію продукції філії стратегічному північноамериканському клієнту.

"Наразі ми маємо активний контракт з американським кінцевим споживачем на 70 тис. тонн ільменітового концентрату з Іршанська. Ще 25-40 тис. тонн знаходяться в стадії обговорення. Крім того, ми готуємося розпочати переговори про постачання 30 тис. тонн для європейського кінцевого споживача з планом відвантаження на 4 квартал 2024 року. Оскільки ми майже розпродали старі запаси на складах, відновлення роботи кар'єрів є критично важливим", – зазначив в.о. голови правління "ОГХК" Єгор Перелигін.

За його словами, до кінця 2024 року підприємство планує вийти на виробництво 12 тис. тонн ільменітового концентрату на місяць.

Як ми писали в жовтні 2023 року, "ОГХК" розпочав відвантаження ільменітового концентрату з Іршанського ГЗК до Чехії.

Кабмін вніс до списку великої приватизації конфісковані "АЕРОК" та Демурінський ГЗК. 9 липня 2024 року ФДМУ повідомив, що Кабінет Міністрів додав до переліку об'єктів великої приватизації ще дві конфісковані російські компанії: виробника будівельних матеріалів "АЕРОК" та Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК).

[На момент написання дайджесту рішення Кабміну не були опубліковані у відкритому доступі. – SOE Weekly.]

Стартові ціни визначать найближчим часом.

За даними фінансової звітності компаній за 2023 рік, вартість активів "АЕРОК" становить 947 млн грн (21 млн євро), а Демурінського ГЗК – 654 млн грн (15 млн євро), додали у ФДМУ.

[Раніше ми повідомляли, що 3 лютого 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив апеляцію Міністерства юстиції та конфіскував Демурінський ГЗК, який раніше належав російському олігарху Міхаілу Шелкову.

Згодом ми писали, що Кабмін передав активи Шелкова, зокрема Демурінський ГЗК, до ФДМУ.

Як ми писали пізніше, наприкінці жовтня 2023 року тодішній в.о. голови ФДМУ Олександр Федоришин заявив, що ФДМУ має намір запропонувати інвесторам купити "ОГХК" в єдиному пакеті з Демуринським гірничо-збагачувальним комбінатом (ГЗК).

Віталій Коваль, новопризначений голова ФДМУ, підтвердив це пізніше в одному з інтерв'ю (читайте один із наших попередніх дайджестів).

Проте, із останнього повідомлення ФДМУ на цю тему випливає, що Фонд, схоже, відмовився від ідеї продавати "ОГХК" та Демуринський ГЗК одним лотом.

Також ми повідомляли, що ФДМУ планує приватизувати компанію "АЕРОК", яка раніше належала підсанкційному російському олігарху Андрєю Молчанову. Докладніше про це читайте у наших попередніх дайджестах. – SOE Weekly.]