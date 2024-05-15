Графіки обмеження енергопостачання для промисловості діятимуть усю добу - Укренерго

У середу, 15 травня, з 00:00 до 24:00 будуть застосовані графіки обмеження електропостачання для промисловості.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності", - йдеться у повідомленні.

Причина – збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів. При цьому, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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Нагадаємо:

Станом на 09:00 екстрене відключення в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині скасовано.

14 травня компанія-постачальник електроенергії Yasno оголосила, що у Києві та Дніпропетровській області за вказівкою Укренерго діють екстрені відключення електроенергії.

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Згодом "Укренерго" заявило, що вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України.

У вівторок графіки обмеження електропостачання для промисловості діяли з 16:00 до 7:00 ранку наступного дня (15 годин).