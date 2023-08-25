Хватит ли газа для прохождения зимы и как выглядит деолигархизация в энергетике. Интервью с главой "Нафтогаза"

"Дайте мені сім хвилин, я розкажу вам про логіку стратегії "Нафтогазу", а далі будете ставити питання", – каже голова держкомпанії Олексій Чернишов майже на початку розмови. Далі йде довгий монолог про збільшення видобутку газу в Україні, зменшення його споживання і плани експорту ресурсу в Євросоюз.

Цікаво? Безумовно. Але особливість цієї презентації в тому, що за весь час її озвучування голова "Нафтогазу" не назвав жодної конкретної цифри. Жодної. Хтось може побачити в цьому певну логіку: у країні війна, тож про чіткі плани йтися не може. Однак у випадку з Чернишовим, швидше, йдеться про інше.

За півтори години розмови він не раз звертається до помічника за допомогою з уточненням таких цифр, як, наприклад, фінансові результати за перше півріччя поточного року. "Відкрий, будь ласка, що ми декларували публічно останнім часом за показниками".

З цієї "антизаглибленості" складається враження, ніби герой інтерв'ю десь далеко. Над процесом, а не в ньому. Це враження також посилюють набридливі чутки про те, що Чернишов може незабаром сісти у крісло прем'єр-міністра. "Ви ж розумієте, що пряму відповідь на це питання я не дам", – очікувано відповідає він.

Група "Нафтогаз" у поточному стані – суперечлива стартова площадка для карʼєрного стрибка. Цей рік вона гарантовано завершить з мільярдними збитками, але навряд чи в цьому можна буде звинуватити голову НАК. В основі невтішних фінрезультатів групи лежить її так звана соціальна функція: НАК продає газ населенню в рази дешевше собівартості його видобутку.

Таку позицію зайняв президент. Добрі відносини з Володимиром Зеленським і є сильною стороною Олексія Чернишова. Можливо, єдиною сильною. Керівник "Нафтогазу" робить і каже все, що хоче бачити і чути керівник держави. Ідеальний потенційний прем'єр.

Нижче – про плани розвитку компанії, відносини з президентом, деолігархізацію , і ціну на газ для населення.

Про власний бізнес

— На посаду голови "Нафтогазу" ви перейшли з крісла міністра розвитку громад і територій. Як та з чиєї ініціативи це відбулося?

— Це була не моя ініціатива. Але я усвідомлюю, що це сталося в досить критичний момент як для держави, так з точки зору сезону і стану "Нафтогазу".

— До політики ви займалися бізнесом. Можете коротко розповісти про цей період?

— Я вже не раз про це розповідав. До роботи на державу, яка почалася у 2019 році на посаді голови Київської облдержадміністрації, я працював лише в приватному бізнесі. Про це можна довго говорити, бо напрями були різні, це було понад 20 років тому. Якщо узагальнити, то це інвестиційний бізнес, ІТ-напрямок, багаторічна діяльність в офісній і торговельній нерухомості.

— Це все здебільшого в Харкові?

— Так. Далі був напрям, який стосувався фінансової компанії, страхової компанії. Що ще я не згадав? Інвестиційний банкінг.

— Як називається керівна компанія?

— Я зараз не займаюся бізнесом, тому не можу сказати, немає такої назви. У мене немає бізнес-напряму, який я веду.

— Ми не говоримо про операційне втручання. Бенефіціаром яких активів та компаній ви є?

— Я не є бенефіціаром відомих чи невідомих активів. Крапка.

— Вони всі невідомі?

— Їх немає. Я три рази вам відповів на це питання. Скажіть, що ви маєте на увазі. Так, щоб я зрозумів.

— Активи, які можна помацати руками. Умовно: певний бізнес-центр чи банк і він ваш.

— Ні.

— Судячи з декларації, ваш бізнес, який ви не хочете називати, був доволі успішним. Чому ви вирішили піти у владу?

— Десь я змінив свій шлях, відмовився від бізнес-життя, яке насправді інше. Просто ухвалив таке рішення.

— Це амбіції чи бажання комфортно відчувати себе у владній вертикалі?

— Я вважаю, що це мікс. У певний період життя ти переходиш в іншу сутність, в іншу якість, внутрішній світ вимагає результатів і здобутків у соціальній частині. Це щирий виклик душі. І я не жалкую, хоча це далеко не подарунок.

Про результати "Нафтогазу" та запаси для проходження зими

— Як ви оцінюєте стан "Нафтогазу" в момент вашого приходу і зараз? Якщо можна – у цифрах.

— Я вважаю, що стан групи "Нафтогаз"... Хотів би зробити невеличку структурну презентацію, що таке "Нафтогаз", і вам показати. Стан групи за девʼять місяців покращився і я розповім, яким чином це відбулося.

— Вибачте, оскільки ми з "Економічної правди", то ми більше про цифри. Можете показати якісь "математичні" результати компанії за пів року?

— За результатами 2022 року компанія демонструвала збиток. Ми зараз його суттєво зменшуємо.

— Можете в цифрах? Хоча б приблизно.

— Можу по групі ("Нафтогаз" – ЕП).

— Можете за напрямками те, що пам'ятаєте. Якщо щось пам'ятаєте, це означає, що воно для вас важливе.

— Це відіграє для мене головну роль. Безумовно, я вам ці цифри дам.

Пізніше пресслужба компанії дала таку відповідь на попереднє питання: "Фінансовий результат НАК "Нафтогаз" за 2022 рік – 37 млрд грн збитків. Однак за перше півріччя 2023 року очікуємо близько 2 млрд грн прибутку (звітність поки перевіряє аудитор). Збиток за перше півріччя 2022 року становив 18 млрд грн".

— Як виглядає стратегія "Нафтогазу"?

— Розділімо це на дві частини: стратегію воєнного і повоєнного часів за об’єктивними причинами. Якщо говорити про життя в період війни, то метою групи "Нафтогаз" є забезпечення сталого постачання енергії і видобутку, який покриває споживання. Це в ідеалі. Забезпечення об’ємів для опалювального сезону різних видів енергії без навантаження на бюджет. І, безумовно, підтримка держбюджету.

— Тобто фіксація поточних умов?

— Можна так сказати.

— Це план А. План Б – війна закінчується завтра.

— Після цього пункт номер один стратегії – збільшення видобутку газу.

— У цифрах, будь ласка. У вас же є план.

— Ми ведемо з вами економічну дискусію. В економічній дискусії ми виходимо з певних припущень. Якщо післявоєнна держава успішно виконала пакети структурних реформ, створила інвестиційні умови, клімат, то це інше середовище та інші плани. Якщо цей процес буде рухатися повільно, то й інвестиції в будь-яку галузь, у тому числі газову, не будуть виконуватися такими темпами, які ми б з вами зараз спланували. Тому розділімо післявоєнну історію на дві частини.

— Песимістичний та оптимістичний плани.

— Так. У песимістичному плані "Нафтогаз" буде розраховувати на свої інвестиційні спроможності, які дозволять збільшувати видобуток газу щороку приблизно на 0,5-1 мільярд кубометрів. Притому, що ми утримаємо те, що є. Це песимістичний сценарій, коли розраховуємо тільки на себе.

Оптимістичний сценарій: успішні реформи, ринок енергії, іноземні партнери, доступність капіталу, доступність кредитування. Там ми включаємо мультиплікатор. Я впевнений, що можемо поступово збільшувати цей показник. Десь там "ікс" помножити на два і десь "ікс" помножити на три.

Зростання тоді буде не 0,5-1 мільярд, а 1-2 чи 2-3 мільярди на рік. Це можливо. Плюс дивімося не тільки на "Нафтогаз", а й на приватних видобувників.

— Ви ними не керуєте, тому ми вас про них не питаємо. Тим більше, що в них зараз умови не найкращі.

— Не найкращі, погоджуюся, як і у всіх інших у країні під час війни.

— Коли може бути скасована заборона на експорт газу?

— Це можливо тільки після війни. Але щоб у приватних компаній були ліквідність і можливість продовжувати видобуток, ми запропонували їм викуповувати їх газ.

— Скільки ви вже викупили і скільки плануєте?

— Викупили через енергетичну біржу 0,7-0,8 мільярда кубометрів. Щодо контрагентів – це основні приватні видобувні компанії. Щодо другого питання – ми готові викупити весь річний видобуток компаній.

— Тобто ви готові викупити весь приватний газ.

— Так, у кого є бажання – будь ласка. Я перепрошую, подивімося на ціни. У нас були моменти, у червні точно, коли ціна, за якою ми купували, була такою ж, як експортна опція.

— Щодо підготовки до зими. Ви не раз казали, що плануєте обійтися без імпортного газу. Ці плани не змінилися попри збільшення використання газу електрогенерацією?

— Так, я підтверджую такі плани. У нас є кредитна лінія ЄБРР на 300 мільйонів євро, яку ми плануємо використати для створення резервів для енергетиків. Але зараз ми не дивимося на імпорт. Поки я не бачу, що він знадобиться. Ми йдемо з темпом закачування, який випереджає показник цього дня 2022 року (розмова була записана 18 серпня – ЕП) на 500 мільйонів кубометрів.

— Зараз у сховищах близько 13 мільярдів кубометрів газу. Розкрийте структуру цього обсягу: скільки належить "Нафтогазу", скільки – приватним українським компаніям, скільки – міжнародним гравцям.

— Переважна більшість – це український газ, решта – нерезиденти. Щодо структури обсягів, то озвучувати деталі не можу, зокрема через безпекові питання та з метою збереження комерційної таємниці, зокрема, наших клієнтів.

— Уряд поставив завдання на початок опалювального періоду накопичити в сховищах 14,7 мільярда кубометрів. Чи вистачить цього?

— Нам достатньо навіть менше. З урахуванням ризиків щодо електрогенерації Кабмін поставив план 14,7 мільярда. Наша пропозиція була трохи менша.

— Цей обсяг враховує газ приватних компаній і нерезидентів. Газ приватних компаній та нерезидентів може бути використаний на потреби країни?

— Об'єму, який належить "Нафтогазу", абсолютно достатньо для того, щоб пройти опалювальний сезон. Ми не плануємо чіпати інший газ.

— Чи проживемо ми зиму, якщо росіяни будуть атакувати інфраструктуру оператора ГТС? Компанія готується до таких обстрілів?

— Безумовно. Ці заходи реалізуються в підприємствах групи "Нафтогаз". Вони схожі за принципом, це бетонні плити та інші інженерні споруди, які можуть захистити від уламків. Також ми активно працюємо із ЗСУ, Нацгвардією, у нас є певні антидронові речі. Але ми розуміємо, що це не дає повної гарантії.

Про корупцію в закупівлях, конфлікти з Єрмаком та Шурмою і знайомство із Зеленським

— Коротенький блок про внутрішню систему "Нафтогазу". Після вашого приходу була змінена команда, яка займається закупівлями. Попередня команда була неефективною? Ви їй не довіряєте чи просто хотіли змінити?

— Безумовно, я хочу змін, хочу зробити "Нафтогаз" абсолютно транспарентною компанією, аби не виникало жодних сумнівів з точки зору транспарентності закупівель та фінансових транзакцій. Команда не була змінена, це не відповідає дійсності. "Нафтогаз" – величезна компанія, у системі закупівель багато людей.

— Були змінені ключові особи.

— Я б не сказав, що були змінені ключові особи, були точкові ротації. З боку "Нафтогазу" все працює якщо не як годинник, то дуже наближено до цього.

— Цих людей замінили, оскільки була інформація про корупцію?

— Щоб розвивати компанію і робити систему прозорішою. Кого ви маєте на увазі?

— Я від зворотного відповім. Люди часто звертають увагу на Олександра Сергеєва. Кажуть, він виконував функцію ледь не сірого кардинала.

— Це абсолютно не відповідає дійсності. Пан Сергеєв не залучений до питань закупівель чи контрактування. Він сконцентрований на виробничих питаннях, на питаннях, які пов'язані з нашою метою збільшення об'єму видобутку газу і пов’язаними з цим речами. Тобто він ніякого стосунку до закупівель не має.

— Сергеєв у 2012 році працював в "Укртрансгазі", коли його очолював пан Вінокуров. Він працював на Фірташа і був звільнений у 2014 році з формулюванням "за участь в організації неофіційної частини фінансових операцій в "Укртрансгазі". Це інформація від тих, хто тоді там працював. Вони стверджують, що ця людина в "Нафтогазі" займається тим самим.

— Я повністю це заперечую. Це не відповідає дійсності. Ніякого стосунку до процесів, пов’язаних з контрактуванням, закупівлями, формуванням чогось пан Сергеєв не має. Він зосереджений на виробничих питаннях. Крапка.

— А він бере в цьому участь як хто? У нього ж посада радника?

— Так, він радник.

— Тобто він приходить в "Укргазвидобування" і що? Як цей функціонал виглядає? Він може лише радити, а відповідає той, хто ставить підпис.

— Радник може радити тільки голові правління, а якихось практичних ролей чи повноважень у нього на підприємствах немає, вони відсутні.

— Одразу після вашого приходу був оприлюднений лист, який заблокував усі розрахунки з контрагентами...

— Пам'ятаю цей лист. Я вам прямо скажу, щоб ми не шукали там диявола. Безумовно, щоб розібратися з потенційними ризиками при перебудові організаційної структури, треба було уникнути можливих негативних явищ у частині закупівель. Ми побачили, що певні підрядники не проходили елементарний комплаєнс, але притому з ними були укладені контракти.

Наприклад, нафтопродукти постачали підприємства, які мають пряме відношення до Медведчука. Я вважав, що це неприпустимо. Коли ми це побачили, безумовно, стали більш ретельно це перевіряти і на якийсь період часу, це був дуже короткий період, дуже ретельно дивилися і перебудовували систему закупівель.

Зараз усе абсолютно нормально працює, ми забезпечені всіма об’ємами продукції. У нас нема ризиків у цьому сенсі, тому я дуже впевнено на це дивлюся.

Той самий лист

— Що відбулося з цими розрахунками далі?

— Частину розрахунків зупинили, певні торги скасували з огляду на комплаєнс процедури. Після цього все запрацювало. Це нормально, там немає диявола. Я на 100% упевнений в прозорості роботи "Нафтогазу". Він так ніколи не працював.

— Що б ви сказали заздрісникам чи пліткарям, які стверджують, що в "Нафтогазі" на закупівлях зараз немає відкату менше 20%?

— (Пауза) Що б я їм сказав? Не жити і не створювати ці ілюзії. Якщо в них є конкретні кейси, нехай їх декларують, звертаються у відповідні органи чи в "Нафтогаз". Готовий особисто з цим розбиратися. Я вам обіцяю: якщо є якісь натяки на це – будь ласка. Ви про когось конкретно кажете?

— Ми акумулюємо інформацію і хочемо почути від вас спростування або підтвердження цієї інформації. Власне, з цим і пов’язані ці питання.

— Я ще раз відповім на це питання, тому що воно важливе. На найбільших державних підприємствах воно традиційно виникає, ми до цього звикли. Тільки наша прозора діяльність може це підтверджувати. Як ми її забезпечуємо? Змінюємо процедури, забезпечуємо корпоратизацію.

До речі, запитаєте про корпоративну реформу? Корпоративна реформа змінює компанію капітальним чином. Тобто певні процеси вже неможливі. Корпоративна реформа відбулася в групі компаній "Нафтогаз". Ще не до кінця на певних бізнес-рівнях, але з точки зору групи вона вже відбулася.

— Корпоративна реформа передбачає конкурс на посаду керівника "Нафтогазу". Чи планується його проведення?

— Коли я був призначений, моїм першим публічним рішенням було звернення до Кабміну і прем’єр-міністра з проханням розпочати термінові процедури призначення й обрання наглядової ради. Наглядова рада була обрана менш ніж за три місяці і вже працювала. Це приклад просування корпоративної реформи.

Не розумію, чому це не було зроблено раніше, але неможливо це робити без діяльності всередині компанії. СЕО має призначати наглядова рада і моє призначення урядом абсолютно легітимне, тому що тоді цю функцію виконував Кабмін. Але щоб не виникло жодних питань, я спільно з наглядовою радою ініціював майбутній "селекшн" і процес відбору. Упевнений, що це треба зробити.

— Є хоча б приблизна дата, коли це може статися?

— Наглядова рада чітко визначила, що рішення про дату буде ухвалене з огляду на військову ситуацію в Україні. Але той факт, що зараз це вже рішення наглядової ради – це дуже важлива зміна в "Нафтогазі". Ви почули відповідь?

— Так, але не почув конкретної дати. Ми знаємо, що до вашого призначення були питання в НАЗК.

— Ми маємо зробити так, щоб все було стерильно.

— Кілька питань про вашу роботу в рамках владної вертикалі. У вашого попередника Юрія Вітренка був прямий контакт з Володимиром Зеленським. Ви можете зателефонувати президенту і поговорити з ним?

— Так, безумовно. Я працював в урядовій команді, у команді президента, це єдиний командний організм. Досвід взаємодії вже є.

— Як відбулося ваше знайомство?

— Ну, а хто не знає пана Зеленського?

— Йдеться про особисте знайомство з ним.

— Завжди питають, чи знали ви один одного до цього. Зрозуміло, що Зеленського знали всі. Чи знав він мене? Можливо, колись стикалися, але я вважаю, що ця співпраця почалася з 2019 року.

— Ми не дозволяємо собі цікавитися особистим життям, але тут межа між приватним і державним стерта. Чи правда, що в основі цих відносин були дружні стосунки Олени Зеленської і вашої дружини?

— По-перше, я не хочу коментувати приватне життя. По-друге, я відверто хочу сказати, що це неправда.

— Щодо відносин з іншими представниками влади. Чи правда, що у вас конструктивні відносини з президентом і прем’єром, але доволі напружені – з Андрієм Єрмаком та Ростиславом Шурмою?

— Можу говорити про себе. У мене абсолютно нормальне професійне ставлення до всіх членів команди. Я сприймаю саме так. Безумовно, можуть виникати якісь професійні дискусії, це нормально. Я не відчуваю якогось особливого ставлення від названих вами осіб. Я вважаю, що в нас абсолютно нормальні стосунки.

— Тобто конфлікту з Шурмою у вас нема?

— А як він може бути?

— Конкретний приклад – колишні заправки Glusco. Юридично АЗС передають з одного підприємства "Нафтогазу" до іншого (від "Нафтогаз ойл трейдингу" до "Укрнафти", в обох НАК мажоритарний акціонер), але це виглядає так, наче ці заправки забирають з-під вашого впливу під чийсь інший.

— У мене тут немає політики чи впливу. Для мене це портфель активів, яким група "Нафтогаз" має ефективно керувати.

— Кажуть, що Сергій Корецький (голова "Укрнафти" та "Укртатнафти") більше орієнтується на Шурму.

— Ці журналістські терміни – "орієнтується", "не орієнтується"... Це частина групи. Я маю виконувати свої повноваження щодо кожного підприємства однаково – незалежно від його орієнтування, подобаюся я комусь чи ні.

— Ви зараз кажете про юридичну систему, а ми про понятійну, яку ніхто не скасовував. З понятійної точки зору, чи є зміст у сказаному (теза про передавання АЗС з-під впливу Чернишова)?

— Я вважаю, що цей зміст перебільшений. Я вам хочу розповісти про Glusco, якщо ви дасте мені можливість. Щоб мати понятійний вплив, треба в поняттях розбиратися. Далі додумайте самі.

Щодо АРМА і Glusco. У 2022 році конфісковані АЗС не працювали. Там, умовно кажучи, бродячі собаки ходили. Держава вирішила передати цей комплекс АЗС "Нафтогазу" в особі "Нафтогаз ойл трейдинга", щоб навести там лад. Уряд ухвалив таке рішення, АРМА уклало договір про передавання цих заправок НОТ.

Після цього НОТ погасив заборгованість за зарплатами і податками, зробив там, де було необхідно, ремонти, зробив ребрендинг, закупив пальне, забезпечив обіговими коштами і запустив мережу 81 АЗК. Це нормальний процес.

Була постійна взаємодія з АРМА. Усе чудово. Після призначення нової голови АРМА відбулися, на мій погляд, дивні речі. Вони призвели до публічного звинувачення, що "Нафтогаз ойл трейдинг" погано працює. Була проведена термінова перевірка, був акт, що треба розірвати договір. І все.

Керувати АЗС – не наша справа. Ми готові їх передати, але треба повернути кошти, які ми вклали. Давайте це врегулюємо. Сам факт такої атаки є дивним.

— З чим пов’язуєте таку реакцію АРМА?

— Можливо, нове керівництво на початку своєї роботи хоче продемонструвати активну позицію.

— Кажуть, що Шурма має великий вплив на роботу АРМА.

— Я цього не знаю. Врешті, залишаються рішення, документи і факти. Ось я показав факт.

— Ви плануєте судитися, щоб повернути ці кошти?

— Це треба врегулювати, безумовно.

— Ви обговорювали це питання з Корецьким? Яка його позиція?

— З Корецьким я особисто це не обговорював. У цьому немає сенсу, тому що Корецький у даному випадку не є стороною в цій справі. Тут питання до АРМА.

Про рекламу "Нафтогазу", деолігархізацію та собівартість газу

— Є суб’єктивне враження, що "Нафтогазу" в медіапросторі надзвичайно багато. Вмикаєш радіо в автомобілі – там "Нафтогаз"...

— І ви тут, і ви ще прийшли.

— І ми прийшли. Суть питання: більш-менш адекватні медіа часто випускають новини про "Нафтогаз" з плашкою "Реклама" або "Промоутер". Який бюджет "Нафтогазу" на рекламу і чому її так багато?

— (Пауза) По-перше, "Нафтогаз" є найбільшим підприємством України, яке забезпечує енергією мільйони людей і тисячі підприємств. Питання стабільності енергопостачання дуже чутливе і важливе, люди мають про це знати.

По-друге, "Нафтогаз" дбає про просування наративу щодо енергоефективності, скорочення споживання та важливості розрахунків за енергоносії.

По-третє, "Нафтогаз" дбає про вдячність працівникам так званого енергетичного фронту, які постійно ризикують життям. Ми маємо це робити.

Я не вважаю, що частина, про яку ви кажете, значна. Безумовно, ми співпрацюємо з медіа. Подекуди довгостроково, це нормально. Якщо подивитися на нашу міжнародну медійну діяльність, то тільки за попередні два тижні вийшло щонайменше п'ять публікацій у ключових міжнародних ЗМІ – від Financial Times до Wall Street Journal. Ніякої реклами в цьому немає, як і реклами наших дій.

— Є думка, що така реклама може бути пов'язана з вашим бажанням не засиджуватися в цьому кріслі, а переходити в уряд на найвищий щабель.

— Медійна активність "Нафтогазу" з цим не пов'язана. З чим вона пов'язана і які ми переслідуємо в цьому питанні цілі, я вже сказав. Стосовно Кабміну: не потрібно зараз чіпати тему зміни прем’єр-міністра чи перезавантаження уряду. Просто не потрібно. Зараз іде війна, зараз нам необхідна стабільність.

— А загалом у вас є такі амбіції?

— Ви ж розумієте, що пряму відповідь я вам на це питання не дам. Під час війни маємо працювати кожен на своїй ділянці. Маємо забезпечити тотальне реформування держави і стартувати, не чекаючи завершення війни.

— Тринадцять з двадцяти облгазів Фірташа вже під контролем "Нафтогазу". Коли завершите цей процес?

— До кінця поточного року.

— Найбільш системні перебувають під контролем "Нафтогазу"?

— Так, це правда. Ми контролюємо більшу частину розподілу.

— Як погашатимуться борги перед Оператором ГТС, коли всі облгази будуть передані компанії "Газмережі"?

— Складне питання. Я не готовий озвучувати до завершення процесу інтеграції всіх облгазів. Треба ще розібратися, чиї це борги, хто має за них відповідати, яким чином вони створені і хто має розраховуватися.

— Є чутки, що у Фірташа можуть забрати ще й хімічний бізнес.

— Я дуже обережно до цього ставлюся. Я не великий прихильник того, щоб отримувати "додаткові вагони" з купою проблем. Будь-яка компанія, яка переходить у групу, вимагає інвестицій, виникають якісь несподіванки, як з Glusco.

Те, що група "Нафтогаз" має придивлятися до напряму добрив, логічно. Мати надлишки газу і не перетворювати їх на продукт з доданою вартістю – гріх, особливо в аграрній державі. Зрозуміло, що це наше майбутнє. Будуть це існуючі чи нові підприємства – скоро побачимо. У 2023 році не плануємо цим займатися.

— Тобто такі розмови ведуться?

— Розмови між ким та ким?

— Всередині групи.

— Всередині ми досліджували, рахували.

— Скільки коштує хімічний завод?

— Ні. Ми ж можемо працювати за давальницькою схемою. У нас ще нема надлишків газу. Щоб входити в цей бізнес, треба мати додатковий газ.

— Вам не здається, що деолігархізація вибіркова? З одного боку, у Фірташа облгази забирають, а з іншого – родина Льовочкіних продовжує контролювати "Київгаз". Або Burisma Злочевського укладає угоду із слідством, а в Коломойського і Фукса "Укрнафтобуріння" забирають без розмов. Чому так? Ми розуміємо, що питання не до вас, але...

— Давайте оперувати фактами. Якщо ми відкриємо топ-10 "Форбса" за 2022 рік і побачимо цей перелік, то, якщо я не помиляюся, з першої десятки більша частина вже відсутня. Це відповідь. Я вважаю, що цей процес безпрецедентний, ніколи в Україні він такими темпами і масштабами не відбувався. Погоджуєтеся?

— Вас кілька разів бачили в НАБУ.

— Хто мене бачив у НАБУ?

— Бачили, що ви відвідували НАБУ.

— Так, справді, я був у НАБУ. У мене була зустріч з Кривоносом (Семен Кривонос, директор НАБУ – ЕП).

— Що обговорювали?

— Взаємодію з групою "Нафтогаз". Плануємо співпрацювати щодо збільшення транспарентності в роботі підприємств. Що ви маєте на увазі під "багато разів"?

— Я сказав "кілька разів".

— Я там був один чи два рази. Більше там не бував.

— Ваші візити не пов'язані із справою Василя Лозинського (перший заступник міністра Чернишова, з листопада 2022 року – в. о. міністра) про хабарі під час закупівлі генераторів?

— Я вам сказав, які теми ми обговорювали.

— Чому ми проводимо інтерв'ю не у вашому кабінеті?

— Тому що тут екран і ми хотіли показати слайди. Якщо ви хочете до мене в кабінет, то я вас запрошую.

— А на цих слайдах є собівартість видобутку українського газу?

— На слайдах немає. Вчора якраз обговорювали, проводив одну співбесіду. Кандидат сказав: "От ви питаєте мене про собівартість українського газу. Ви ж розумієте, що для її розрахунку треба врахувати велику кількість чинників".

Яка собівартість? Яка включає розвідку, буріння, геологію, 3D-сейсміку, ліцензію, інвестиції в багаторічний розвиток чи концентрація на вижиманні всього, що є зараз, без будь-яких інших речей? Це залежить від стратегії.

— Можна навести приклади з урахуванням чи без урахування того, що ви перерахували.

— Я вважаю, що видобуток українського газу з урахуванням речей, які стосуються інвестицій у розвиток, не може бути більшим за 200 доларів за тисячу кубометрів. Це моя пряма відповідь на ваше питання.

— Президент на початку війни обіцяв, що не буде перегляду тарифів до її закінчення. Але ми бачимо, що вже відбулося підвищення тарифів на електроенергію для населення та бізнесу. Зараз ви говорите, що тарифи на газ до кінця війни не будуть переглядатися.

— Не будуть.

— Позиція не змінилася?

— Так, буде 7,96.

Усі фото Дмитра Рясного