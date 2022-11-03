Можливе призначення Чернишова в "Нафтогаз" є незаконним, але це можна змінити – НАЗК

Нацагентство з питань запобігання корупції попередило, що призначення Олексія Чернишова на посаду голови НАК "Нафтогаз" є незаконним, але зміни до статуту можуть розблокувати такий крок.

Про це НАЗК пише у своєму листі до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який є у розпорядженні ЕП.

Агентство отримало інформацію про заплановане призначення міністра розвитку регіонів та територій Олексія Чернишова на посаду голови НАК "Нафтогаз" замість Юрія Вітренка.

Закон "Про запобігання корупції", натомість, забороняє державним службовцям протягом року з дня звільнення укладати трудові договори з юридичними особами приватного права, якщо протягом року до звільнення вона здійснювали контроль чи нагляд за такими юрособами.

"Таким чином, призначення будь-кого з членів Кабінету Міністрів України до НАК "Нафтогаз" за вказаних обставин буде незаконним", – стверджує НАЗК.

Проте, вважають в Агентстві, у статуті компанії "Нафтогаз" визначено юрособою приватного права "безпідставно". Там вказують на те, що НАК був створений на виконання указу президента у 1998 році, а згідно Цивільного кодексу таким чином створюється юрособа публічного права.

Крім того, "Нафтогаз" працює у сфері особливого державного інтересу як публічна організація. А внаслідок того, що компанія керує об’єктами держвласності, вона фактично наділена можливістю здійснювати державне управління.

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Отже, резюмує НАЗК, "Нафтогаз" є юридичною особою публічного права, але безпідставно не визначена як така у статуті. Якщо НАК офіційно визнають юрсобою публічного права, на компанію не діятиме обмеження щодо призначень з Кабміну.

У липні торік НАЗК також направило припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України", у якому вимагає припинити контракт з головою правління НАК Юрієм Вітренком як незаконний.

За законом, після звільнення з публічної служби особа не повинна приймати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Вітренко ж до призначення головою "Нафтогазу" керував Міністерством енергетики.

Після місяців судової тяганини у лютому Верховний Суд постановив розірвати з Вітренком контракт.

Напоминаем:

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов у середу, 2 листопада, подав у відставку. Днем раніше уряд звільнив голову правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

ЕП з посиланням на джерела у Верховній Раді та "Нафтогазі" повідомляла, що найближчим часом Юрій Вітренко втратить посаду голови НАК "Нафтогаз України", він написав заяву про звільнення. Місце Вітренка повинен зайняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За даними джерел УП, Мінрегіон об’єднають з Мінінфраструктури, нове відомство очолить чинний голова Мінінфраструктури Олександр Кубраков.