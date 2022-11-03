Ексглава Мінрегіону Чернишов очолив "Нафтогаз"

Facebook Олексій Чернишов

Кабінет Міністрів на засіданні у четвер, 3 листопада, призначив ексміністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомили джерела ЕП.

Цього ж дня Верховна Рада підтримала відставку міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. За даними ЕП, за звільнення Чернишова проголосували 279 нардепів.

Чернишов фактично підтвердив звільнення, написавши у Facebook пост про вдячність "всім, хто два з половиною роки працював разом у Мінрегіоні, усім з ким спільно досягли результатів, за які не соромно".

Нагадаємо:

Нацагентство з питань запобігання корупції попередило, що призначення Олексія Чернишова на посаду голови НАК "Нафтогаз" є незаконним, але зміни до статуту можуть розблокувати такий крок.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов у середу, 2 листопада, подав у відставку. Днем раніше уряд звільнив голову правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

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ЕП з посиланням на джерела у Верховній Раді та "Нафтогазі" повідомляла, що найближчим часом Юрій Вітренко втратить посаду голови НАК "Нафтогаз України", він написав заяву про звільнення. Місце Вітренка повинен зайняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.