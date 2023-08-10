"Нафтогаз" та "Укрнафта" борються за колишні заправки Glusco. Хто отримає спадщину Медведчука?

Кому дістануться заправки Медведчука та як учасники ринку оцінюють конфлікт між АРМА та "Нафтогазом"?

Тиждень тому розгорівся скандал довкола 81 АЗС, нафтобаз та іншого майна колишньої компанії Glusco, яку пов’язують з оточенням зрадника Віктора Медведчука. Агентство з розшуку та менеджменту активів під керівництвом Олени Думи вирішило в односторонньому порядку розірвати угоду про управління активами з дочкою "Нафтогазу".



АРМА звинуватила опонентів в неефективності, фальсифікації звітності та мізерних надходженнях у бюджет. "Нафтогаз" усе заперечив і наголосив, що планує керувати мережею, поки не поверне вкладені в неї гроші. Тимчасом агентство знайшло нового управителя для арештованих активів. Ним може стати інша державна компанія "Укрнафта".

Неефективність чи політичний піар

Призначена близько місяця тому Олена Дума, вибір якої викликав негативну реакцію в експертів, вирішила почати роботу з гучних перемог. Інструментом для цього вона обрала колишні заправки Glusco, якими за рішенням уряду понад рік управляє "дочка" "Нафтогазу" компанія "Нафтогаз ойл трейдинг". Ці АЗС працюють під брендом U.GO.

25 липня в агентстві заявили, що підозрюють керівну компанію НАКу в неналежному управлінні активом та почали перевірку ефективності, а через 1,5 тижні в односторонньому порядку розірвали договір управління АЗС. Ключова претензія – управитель нібито систематично надавав неправдиву інформацію про доходи від використання заправок та нафтобаз. Через це за понад рік держбюджет отримав лише близько 1,5 млн грн доходу.

"Нафтогаз" з таким висновком не погоджується і називає зміну управителя незаконною. У компанії стверджують, що кожного місяця звітували агентству про результати управління, при цьому жодних зауважень про надання недостовірних даних не було. Там заявили, що планують і далі управляти мережею.

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Пізніше офіційного листа на ім’я прем’єра Дениса Шмигаля направив й очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов. У документі, який оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк, описана позиція колишнього управлінця. Ключове – на відновлення роботи енергетичних активів було витрачено велику кількість грошей і до компенсації цих витрат розривати угоду з управління АЗС не можна.

Скільки коштів і на що було витрачено? Зі слів голови "Нафтогазу", цифри виглядають так:

– понад 58 млн грн – на купівлю нафтопродуктів з метою запуску на першому етапі відновлення (серпень-вересень 2022 року);

– понад 180 млн грн – на придбання пального в майбутньому;

– 33,5 млн грн – на ребрендинг, IT-інфраструктуру та маркетинг;

– понад 7 млн грн – на погашення боргів, без чого АЗС не змогли б відновити роботу.

Кому передадуть актив

Паралельно почалися розмови та занепокоєння щодо майбутнього управителя арештованими АЗС. "Гарячі голови" припускали, що очищені від боргів та проблем заправки можуть віддати комусь з великих приватних мереж.

Однак усе простіше. Спецпроцедура, за якою планується передавання АЗС, передбачає, що управляти мережею може лише державна компанія. Тут варіантів небагато. Це можуть бути "Укргазвидобування" або "Укрнафта", але вибір очікувано впав на останню. У середу про це офіційно оголосили в АРМА.

На думку директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, таке рішення логічне: "У компанії є сформована структура управління та забезпечення мережі з 450 АЗС по всій країні. Їй байдуже – управляти 450 чи 850 АЗС".

"Тут нема інших варіантів. Передати "Укрнафті" – єдиний можливий вихід, бо посилювати когось з учасників ринку, не пов’язаного з державою та на кого не можна впливати, ніхто не буде", – каже експерт Геннадій Рябцев.

Демарш "Нафтогазу"

Однак що робити з "Нафтогазом", який не погоджується з рішенням АРМА? Співрозмовник ЕП в уряді припускає, що попри невдоволення Чернишова Кабмін, імовірно, стане на бік АРМА та передасть заправки в управління "Укрнафті".

Тим більше, що такий неоднозначний досвід агентство вже має. Ідеться про передавання "Укрнафті" компанії "Укрнафтобуріння" Ігоря Коломойського та партнерів. Попри публічні обурення колишніх акціонерів та погрози судами актив за спрощеною процедурою та в рекордно короткі терміни був переданий в управління "Укрнафті". "Цілком можливо, що в цьому кейсі ми побачимо подібний сценарій", – каже співрозмовник ЕП в уряді.

За словами Рябцева, хто б не отримав АЗС, АРМА має прописати чіткі вимоги до управителя. В агентстві наголосили, що в договорі буде низка умов, однією з яких є мінімальна сума щомісячних надходжень до бюджету – 5 млн грн. Крім того, передбачається погодження з АРМА змін у менеджменті компаній, а також подання "Укрнафтою" конкретизованої звітної інформації за всіма рахунками, що начебто не виконував попередній управитель.

У ситуації, що склалася, опитані ЕП експерти та учасники ринку не готові стати на бік жодного з учасників конфлікту. Питання є до всіх.

"АРМА не прописало чіткі умови передавання цього активу в управління "Нафтогаз ойл трейдингу". "Нафтогаз" же взявся за непрофільну роботу, тому що продаж нафтопродуктів на роздрібному ринку трохи відрізняється від того, чим вони зазвичай займаються і повинні займатися", – вважає Рябцев.

Куюн з ним погоджується: "81 заправка – це точно не бізнес НАКу. "Укрнафта" зможе цим добром управляти набагато ефективніше. На мою думку, "Нафтогаз" більше зачепив той факт, що замість подяки за наведений там лад отримав публічні звинувачення в неефективності. Ну і, звичайно, важливим для них є питання компенсації вкладених коштів".

"Загалом усе рухається в правильному напрямку, але, як завжди, кривою дорогою і з непотрібними емоціями та звинуваченнями з боку жадібних до піару чиновників, які підривають і без того крихку віру в держуправління", – підсумував експерт.