Мировые техногиганты продолжают массовыо увольнять. Что ждет IТ-специалистов из Украины?

17 січня, вечір, швейцарське місто Давос. До одного з місцевих закладів під’їжджає автомобіль, з якого виходить всесвітньо відомий музикант та співак Стінг.

Він прибув сюди для виступу на закритій вечірці для топменеджерів технологічної корпорації Microsoft, які беруть участь у Всесвітньому економічному форумі.

Подібні вечірки для форуму – норма. На них керівники різних бізнесів обговорюють стратегічні питання подальшого розвитку та перспектив як на ринку, так і всередині компанії.

І, звичайно, такі заходи не обходяться без відповідного рівня зірок. Тому Стінг, гонорар за виступ якого оцінюють в півмільйона доларів, є ідеальним для цього варіантом.

Однак за кілька годин після завершення виступу співака в іншій частині світу генеральний директор Microsoft Сатья Наделла повідомить про намір звільнити 10 тисяч співробітників.

Заява про масштабні скорочення не була першою, оскільки з другої половини 2022 року найбільші технологічні компанії розпочали політику масових звільнень.

Проте історія Microsoft стала ілюстрацією того, з яким рівнем цинізму та байдужості топменеджери техногігантів прощаються зі своїм підлеглими, незалежно від рівня їхніх професійних успіхів.

Масштаби скорочень

За 2022 рік близько тисячі технологічних компаній по всьому світу звільнили понад 160 тисяч своїх працівників. І схоже це був лише початок. За січень-лютий 2023 року масштаб скорочень вже перетнув позначку в 100 тисяч осіб.

Дані про звільнення працівників ІТ-компаній викликають багато запитань, особливо якщо врахувати той факт, що рівень безробіття в Сполучених Штатах, де переважно знаходяться техногіганти, є найнижчим за останні 50 років.

Практично кожна велика технологічна компанія, зокрема Google, Meta, Twitter, Amazon, оголосили про звільнення десятків тисяч своїх співробітників.

Так, генеральний директор Google і материнської компанії Alphabet Сундар Пічаї цього січня повідомив, що компанія звільнить 12 тисяч осіб. У Google додали, що запропонують 16 тижнів вихідної допомоги плюс два тижні за кожен додатковий рік роботи в компанії.

Аналогічна ситуація відбувається в Amazon та Meta, де планують скоротити 18 тисяч та 11 тисяч працівників відповідно. Для Meta скорочення такої кількості співробітників становить 13% персоналу.

Мільярдер Ілон Маск, який наприкінці жовтня придбав Twitter, взагалі вирішив звільнити половину штату компанії – 3,7 тисячі співробітників.

І це тільки частина загальної картини того, як одна з найперспективніших індустрій в розвитку починає більш прагматично ставитись до власних можливостей. На жаль, однією з перших ланок цього усвідомлення стало розуміння необхідності оптимізації процесу шляхом скорочень власного персоналу.

Звільняли через пошту або просто заблокували ноутбук

Кількість скорочених працівників у компаніях, які до цього тільки розширювались, є тільки однією стороною медалі. Інша сторона – це те, як найчастіше ці скорочення відбуваються.

Практично жодних персональних розмов та пояснень. Лише електронні листи, заблоковані робочі ноутбуки та перепустки. І що найбільш вражає, стаж роботи в компанії, компетентність зовсім не захищає від потенційного звільнення.

Електронний лист – найбільш поширений спосіб дізнатись про звільнення. У постковідному світі, де більшість звикла до роботи поза офісом, звільнення через корпоративну пошту стали поширеним явищем.

Отримати такий лист без можливості зворотної комунікації чи більш детальним роз’ясненням ситуації – сильне емоційне потрясіння.

Повідомлення в корпоративному месенджері Slack чи на пошту просто ставить людину перед фактом, того що її робота в даній компанії завершена. І все що вона отримує як пояснення – це розповідь про період прийняття важких рішень в компанії.

Цікава історія трапилась в нью-йоркському офісі Google. Коли співробітники почали приходити зранку на роботу, то у частини з них перестали працювати картки пропуску. Як з’ясувалось, перед початком робочого дня всі вони просто не встигли прочитати листи, у яких повідомлялось про їхнє звільнення.

Однак, наприклад, Шарлотта Куккіаро, яка пропрацювала в цій компанії 11 років, стверджує, що так і не отримала такого листа.

Чемпіоном з обрання поганих способів звільнити підлеглих безперечно є Ілон Маск. Після його приходу в Twitter Маск запустив процес звільнень саме через електронну пошту. Проте не всі працівники отримували такі листи – дехто виявляв, що йому заборонили доступ до робочих ноутбуків і каналів обміну повідомленнями випадково.

Не менш суперечливим є відбір кандидатів на звільнення. У мережі сотні людей, які потрапили під скорочення, скаржаться на абсолютно рандомний вибір.

"Хоч вони й видали хороші вихідні виплати, сам процес звільнення був нечесним, а те, як вони це повідомили, було ще гіршим: інформація про майбутні звільнення просочувалась і раніше, але ніхто не попередив, що вони стосуватимуться й працівників з високими показниками результативності", – розповідає розробник програмного забезпечення з Нью-Йорка.

Цікавим також є й той факт, що серед тих, хто потрапив під масові скорочення, значна кількість представників покоління Y та Z. Це люди, які народилися між 1981-2012 роками.

Вони починали кар’єри в ІТ-індустрії, коли великі компанії були тільки на початку свого становлення. У ті часи кількість вакансій переважала над кількістю спеціалістів, які шукали роботу.

Це був період постійного зростання та підкорення глобального ринку. Тому для працівників, які потрапляли до технологічних гігантів, страх втратити роботу був невідомим.

"Здавалося, що технологічні компанії мають багато можливостей. Якщо ти отримав роботу, ти її зробив. Це був стабільний шлях", – розповідає 26-річна Келлі Чанг, яка потрапила під скорочення в Lyft в листопаді 2022 року.

Причини скорочення

"На початку пандемії світ швидко перейшов в інтернет, і сплеск електронної комерції призвів до надзвичайного зростання доходів. Багато людей передбачали, що це буде постійне прискорення, яке триватиме навіть після завершення пандемії. Я теж це зробив, тому значно збільшив наші інвестиції. На жаль, відбулося не так, як я очікував", – пояснив необхідність скорочень Марк Цукерберг.

Загалом причин масових звільнень в технологічних компаніях є кілька.

По-перше, інфляція в США, яка після рекордних 9,1% в черні 2022 року змогла уповільнитись до 6,5% в грудні. Зростання цін вплинули й на видатки компаній, які аналогічно підскочили.

По-друге, політика Федеральної резервної системи (ФРС) щодо ключової ставки. Намагаючись сповільнити економіку, ФРС у 2022 році підвищила ставку до діапазону 4,25-4,5%. Це вплинуло на дії венчурних фондів, які стали більш обережно інвестувати в технологічні компанії.

По-третє, вплив рекордних наймів у "ковідні" роки. В період пандемії вся робота та відпочинок людей перемістились в інтернет, що спричинило зростання ІТ-компаній, які активно надавали свої послуги.

Вони вважали, що сплеск активності в інтернеті стане новою нормою, тому масово розширювали свої команди. Проте, як вже визнав Цукерберг, вони помились.

Реальність після пандемії була іншою. Активне використання інтернет послуг дещо скоротилось, а повномасштабне вторгнення Росії в Україну сильно вдарило по світовій економіці.

Крім того, найняті працівники в "ковідні" роки не були початківцями. Відповідно, їхні зарплати займали значну частину витрат компаній.

У 2022 році великий технологічний бізнес зіткнувся з ситуацією, у якій надії на постійне збільшення не виправдались. До того ж інвестори почали тиснути на компанії, щоб вони скоротили чисельність персоналу і витрати на заробітну плату.

Однією з головних особливостей масових звільнень є те, що ІТ-компанії не перебувать у критичній ситуації, де вирішується доля їх подальшого існування.

Якщо порівняти кількість звільнених до загальної кількості всіх працівників компаній, то можна побачити, що у відсотковому співвідношенні цей показник в більшості випадків буде в районі 10%. Так у Google та Microsoft це співвідношення складе – 6%, в Meta та Lyft – 13%.

Для менших компаній відсоток звільнених складе 20%, і тільки в Twitter досягне позначки в 50%.

Яка ситуація в Україні

Для українського ІТ-сектору 2022 рік виявився набагато важчим ніж для решти світу. Війна стала головним фактором їхньої нестабільності.

Згідно з даними порталу Djinni у 2022 році найм українських ІТ фахівців скоротився на 13%. Загалом 2022-й став першим роком за останнє десятиріччя, коли прийнятих людей на роботу було менше ніж роком раніше.

Наприкінці минулого року кількість людей, що шукають роботу становила рекордні 77 тис. Починаючи з березня кількість кандидатів, які шукали роботу стабільно зростає на 10 тис кожні три місяці.

Представники українських ІТ-компаній переконують, що вплив американських тенденцій на Україну є незначним. Хоч ми можемо спостерігати повне скорочення і в Україні, проте основною причиною цього є війна.

Утім, вітчизняні сервісні та продуктові компанії змогли адаптуватись до нових викликів та форматів роботи.

"Впродовж року у нас були проєкти, що закінчилися чи скоротилися. Це нормальний стан речей у сервісному бізнесі навіть у мирний час. При цьому у 2022 році ми знайшли нові проєкти для понад 1000 внутрішніх спеціалістів, що на певний час були без проєкту", – розповів старший віце-президент GlobalLogic Андрій Яворський.

Крім того, певні галузі у 2022 році стали більш активно розвиватись, наприклад, штучний інтелект, кібербезпека та military tech.

Однак попри контрольовану ситуацію на ринку праці глобальна рецесія негативно вплинула на експорт комп’ютерних послуг.

"Експорт комп’ютерних послуг з України у 2022 році порівняно з 2021-м виріс на 5,8% згідно з даними асоціації IT Ukraine. Проводячи паралель зі звичним для галузі темпом росту на 25-30% щорічно, можна зауважити суттєве уповільнення росту", – зазначив Андрія Оксенюка, CFO IT-компанії Ciklum.

Що далі

Наразі важко точно спрогнозувати ситуація, яке чекає великі ІТ-компанії у 2023 році, оскільки перші два місяці продовжили тенденцію масових скорочень. Очевидним є те, що технологічна галузь, як і будь-яка інша залежить від загальної економічної ситуації в країні.

Також невизначеність ситуації підсилює фактор війни РФ проти України, вплив Китаю на ланцюжки постачання, особливо, коли країна бореться проти зростання випадків інфікування коронавірусом і браком ліків.

На думку професора школи Рональда Коуза в Лондонській школі економіки Джона Ван Рінена, вся світова економіка стає все більш високотехнологічною, тому довгострокові перспективи таких компаній, як Alphabet, Meta і Microsoft, оптимістичні.

До того ж популярність штучного інтелекту і його активне впровадження в продукти компаній дає надію, що попередні темпи розвитку сектору можуть бути відновленні.

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