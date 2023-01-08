Twitter скорочує ще більше співробітників, які контролюють модерацію контенту – ЗМІ

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Компанія Twitter Inc. під керівництвом нового власника Ілона Маска провела ще більше скорочень у своїй вже радикально скороченій команді з питань довіри і безпеки, яка займається глобальною модерацією контенту.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Скорочення також пройшли у підрозділі, пов'язаному з відстеженням розпалювання ненависті і переслідувань, розповіли співрозмовники агентства.

"Щонайменше ще десяток скорочень у п'ятницю ввечері торкнулися працівників в офісах компанії в Дубліні та Сінгапурі.

Серед звільнених - Нур Азхар Бін Айоб, керівник відділу цілісності сайту Twitter в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, який був відносно недавно прийнятий на роботу; і Аналуїса Домінгес, старший директор Twitter з питань політики доходів", - розповіли джерела, які говорили на умовах анонімності.

Також були скорочені співробітники команд, які займалися політикою соціальної мережі щодо дезінформації та державних ЗМІ на платформі.

Голова відділу довіри і безпеки Twitter Елла Ірвін підтвердила, що кілька членів команд були скорочені, але заперечила, що вони стосувались кількох підрозділів, згаданих Bloomberg.

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"Було б доцільніше об'єднати команди під одним керівником (замість двох), наприклад", - сказала Ірвін у відповіді на прохання про коментар.

Маск купив Twitter за 44 мільярди доларів в жовтні.

З моменту купівлі компанії Маск проконтролював звільнення або відхід приблизно 5000 з 7500 співробітників Twitter і встановив "жорстке" робоче середовище для тих, хто залишився.

Twitter стикається з численними позовами через неоплачені рахунки, в тому числі за перельоти приватними чартерними літаками, послуги програмного забезпечення та оренду одного з офісів у Сан-Франциско.

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Економічна правда