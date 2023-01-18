Microsoft планує скорочення робочих місць – Bloomberg

Корпорація Microsoft планує скоротити робочі місця у низці інженерних підрозділів у середу, приєднавшись до лав технологічних гігантів, які починають скорочення, оскільки галузь готується до тривалого спаду попиту.

Про це пише Bloomberg із посиланням на ознайомлені джерела.

"Масштаби скорочень не вдалося дізнатися, але людина, яка попросила не називати її ім'я, обговорюючи конфіденційні питання, сказала, що скорочення буде значно більшим, ніж інші раунди в Microsoft в минулому році. Ці скорочення торкнулися менш ніж 1% працівників софтверного гіганта з більш ніж 200 000 чоловік", - пише агентство.

В останній раз Microsoft проводила скорочення в жовтні і липні, а також ліквідувала відкриті вакансії і призупинила найм в різних групах.

У той час як технологічні аналоги, такі як Amazon.com, Meta Platforms і Salesforce оголосили про багатотисячні скорочення за останні кілька місяців, компанія Microsoft поки що робить менші кроки, щоб впоратися з погіршенням глобальних економічних перспектив і потенціалом тривалого уповільнення попиту на програмне забезпечення та послуги.

Представник Microsoft відмовився від коментарів. Акції, які впали на 23% за останній рік, мало змінилися на рівні 240,35 долара на закритті в Нью-Йорку у вівторок.

Раніше Sky News повідомляло, що компанія планує скоротити тисячі робочих місць, а Insider повідомляв, що Microsoft може скоротити штат рекрутерів на третину.

Економічна правда