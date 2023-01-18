Amazon розпочинає новий етап скорочення персоналу: всього звільнять 18 тисяч працівників

Американська Amazon готова розпочати новий раунд масштабних скорочень робочих місць у рамках оголошеного раніше звільнення 18 тисяч співробітників.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найбільше скорочення штату в історії компанії викликане уповільненням зростання онлайн-продажів та можливою рецесією.

Звільнення працівників почалося минулого року і спочатку найбільше впало на групу пристроїв і послуг Amazon, яка розробляє цифрового помічника Alexa та розумні колонки Echo.

Останній раунд, який має розпочатися в середу, в основному торкнеться відділу роздрібної торгівлі та людських ресурсів.

Зазначається, що у той час як скорочення стосуються лише близько 1% від загальної робочої сили, яка включає сотні тисяч погодинних складів і персоналу доставки, вони становлять близько 6% від 350 000 корпоративних співробітників Amazon по всьому світу.

"У минулому Amazon пережила невизначену та складну економіку, і ми продовжуватимемо це робити. Ці зміни допоможуть нам реалізувати наші довгострокові можливості з міцнішою структурою витрат", – заявив головний виконавчий директор Енді Джассі на початку цього місяця в пам’ятці для співробітників. Найбільший у світі онлайн-магазин провів більшу частину скорочень минулого року, пристосовуючись до різкого уповільнення зростання електронної комерції, оскільки покупці повернулися до допандемічних звичок.

Amazon відклала відкриття складів і призупинила наймання в групу роздрібної торгівлі. Компанія поширила заморожування набору в корпоративний персонал компанії, а потім почала скорочувати працівників.

У своїй доповідній записці Джассі вказав, що компанія надасть постраждалим працівникам вихідну допомогу, тимчасові медичні виплати та працевлаштування.

Нагадуємо:

Корпорація Microsoft планує скоротити робочі місця у низці інженерних підрозділів у середу, приєднавшись до лав технологічних гігантів, які починають скорочення, оскільки галузь готується до тривалого спаду попиту.