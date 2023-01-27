"Нафтогаз" наконец-то получил набсовет, новые факты по премии Коболеву: итоги недели для ГП

Корпоративне управління державних підприємств

Наглядову раду "Нафтогазу" призначили після більш ніж річної відсутності. 24 січня 2023 року Кабінет Міністрів призначив шістьох членів наглядової ради "Нафтогазу".

У якості незалежних членів до нової наглядової ради увійшли:

Тор Мартін Анфіннсен – старший радник Boston Consulting Group (BCG), колишній старший віце-президент Equinor (норвезька нафтогазова компанія, раніше відома як Statoil);

Ентоні Маріно – колишній президент і головний виконавчий директор канадської нафтогазовидобувної компанії Vermilion Energy, а нині президент і головний виконавчий директор Tenaz Energy, новоствореної гірничодобувної компанії, що базується в Калгарі, Канада;

Річард Хуквей – генеральний директор та член ради директорів британського постачальника електроенергії Centrica Business; також має 33-річний досвід роботи в BP (транснаціональна нафтогазова компанія зі штаб-квартирою у Лондоні);

Людо Ван дер Хейден – професор бізнес-школи INSEAD; входив до складу наглядової ради Нафтогазу (з 2019 по 2021 рік).

У якості представників держави до нової наглядової ради увійшли:

Ростислав Шурма – заступник керівника Офісу Президента;

Наталія Бойко – радниця прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з питань енергетики; колишня членкиня наглядової ради "Нафтогазу" (2019-2021). З 7 листопада 2022 року Бойко також входить до новосформованої наглядової ради "Укрнафти".

[Зауважимо, що згідно статуту "Нафтогазу" наглядова рада має складатися з семи членів: незалежних членів, які мають становити більшість складу, та представників держави.

Це означає, що до складу наглядової ради "Нафтогазу" має бути обрано ще одного члена, це може бути як представник держави, так і незалежний член. В повідомленні Кабінету Міністрів не зазначено інформації щодо причин, чому не було призначено сьомого члена наглядової ради. – SOE Weekly.]

Раніше ми повідомляли, що, відповідно до меморандуму з Міжнародним валютним фондом, наглядова рада "Нафтогазу" має бути призначена до кінця січня 2023 року, а умови пакету макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 18 мільярдів євро включають зобов'язання обрати наглядову раду "Нафтогазу" не пізніше березня 2023 року.

Також раніше ми писали, що за даними ЗМІ, за результатами відбору, який проходив у 2022 році, до шорт-листу кандидатів у незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" входило 20 осіб. (У наглядовій раді планувалося чотири вакансії незалежних членів).

[Конкурсний відбір до наглядової ради "Нафтогазу" було оголошено у жовтні 2021 року, після звільнення решти членів попереднього складу. Завершити відбір та призначити новий склад наглядової ради планували до кінця листопада 2021 року. Таким чином, "Нафтогаз" більше року працював без наглядової ради.

У лютому 2022 року до ЗМІ також потрапив шорт-лист кандидатів за результатами відбору у 2021 року. Перелік складався з 14 кандидатів.

4 листопада 2022 року Кабінет Міністрів вирішив розпочати новий конкурсний відбір. Незрозуміло, чому Кабмін не використав кандидатів, які потрапили до шорт-листа за результатами конкурсу 2021 року. Примітно, що в результаті із шорт-листа 2021 року до наглядової ради "Нафтогазу" не було призначено жодного кандидата.

Зазначаємо, що Людо Ван дер Хейден був незалежним членом наглядової ради "Нафтогазу" у 2019-2021 роках.

Як ми повідомляли, 28 квітня 2021 року Кабмін у якості загальних зборів акціонерів "Нафтогазу" визнав роботу тієї наглядової ради за 2020 рік незадовільною після того, як компанія повідомила про збиток у розмірі 19 млрд грн., незважаючи на те, що фінансовий план передбачав 11 млрд грн прибутку.

Як ми писали раніше, наглядова рада також призначила багатомільйонні премії (610 млн грн) керівництву "Нафтогазу" у 2020 році, незважаючи на збитки компанії. Рішення про винагороду також охоплювало, серед іншого, ті цілі керівництва, які мали бути досягнуті лише у 2021 році, але, схоже, вже були оцінені та винагороджені в рамках оцінки результатів діяльності за 2020 рік.

Ми також повідомляли раніше, що наглядова рада ухвалила ще одне рішення про винагороди правлінню (215 млн грн за перше півріччя 2021 року), яке зазнало жорсткої критики.

Зокрема, наглядова рада встановила піврічні цілі для топ-менеджменту 25 червня 2020 року (тобто лише за п'ять днів до закінчення першого півріччя 2021 року); оцінило досягнення цих цілей на тому ж засіданні ради, на якому ці цілі було встановлено; і оцінило досягнення цілей ще до того, як закінчилося перше півріччя 2021 року і стали відомі відповідні результати роботи компанії.

Ван дер Хейден був членом Комітету з призначень та винагород "Нафтогазу", членом Комітету з питань етики та комплаєнсу, головою Комітету з питань охорони праці, навколишнього середовища, охорони здоров'я та резервів, а також головою Комітету зі стратегії. – SOE Weekly.]

Докладні огляди кейсу "Нафтогазу" та його аналіз з точки зору корпоративного управління див. у минулих дайджестах.

ВАКС вирішив не арештовувати ексголову правління "Нафтогазу" Коболєва за підозрою в незаконному отриманні премій. 23 січня 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився задовольнити клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) про арешт колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. Повний текст рішення суду має бути оголошено 30 січня.

Коболєв на засіданні суду щодо обрання йому запобіжного заходу 23 січня ФОТО: ESPRESO.TV

19 січня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулася до суду з клопотанням про обрання Коболєву запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 365 млн грн. Прокурор САП не погоджується з рішенням ВАКС і вважає його необґрунтованим та незаконним.

На думку САП, існують ризики, що підозрюваний [Коболєв – SOE Weekly] може втекти з України або перешкоджати слідству.

У САП також заявили, що оскаржуватимуть рішення ВАКС після ознайомлення з повним текстом ухвали. На оскарження прокурори матимуть п'ять днів. За словами адвокатів Коболєва, він не планує переховуватися від слідства і відкритий до співпраці.

Раніше ми писали, що 18 січня 2023 року НАБУ та САП повідомили Коболєву про підозру у привласненні понад 229 мільйонів гривень у 2018 році.

За даними НАБУ, Коболєв незаконно нарахував собі 261 млн грн на підставі рішення наглядової ради про виплату йому премії за екстраординарні досягнення. Ця виплата була частиною премій, нарахованих керівництву компанії у травні 2018 року за історичну перемогу "Нафтогазу" над російським "Газпромом" у Стокгольмскому арбітражному суді.

[Зауважимо, що премії 2018 року – це інші премії, ніж премії 2020 року, про які йшлося вище у цьому випуску. Премії за 2020 рік, зокрема, включали другу частину бонусів за перемогу у Стокгольмському арбітражі. – SOE Weekly].

НАБУ заявило, що премії значно перевищували законодавчо встановлені граничні розміри таких виплат (37,5 млн грн).

Детальний огляд цього кейсу див. у попередньому дайджесті.

Згідно із заявою незалежних членів попередньої наглядової ради Клер Споттісвуд, Людо Ван дер Хейдена та Бруно Лескуа, рада вирішила преміювати керівництво компанії, включаючи колишнього голову правління Коболєва, за перемогу в Стокгольмському арбітражі проти російського "Газпрому" відповідно до найкращих міжнародних практик корпоративного управління.

Колишні члени правління назвали звинувачення щодо тиску на них з боку Коболєва "перекручуванням фактів". "Ми вважали, що такий безпрецедентний успіх повинен мати безпрецедентну винагороду в Україні", – заявили вони.

Людо Ван дер Хейден додав, що жодного із трьох незалежних членів наглядової ради не було допитано судом або НАБУ.

[Незрозуміло, чому НАБУ та САП не поставили жодних запитань членам наглядової ради, які приймали рішення про виплату цієї премії, в тому числі членам комітету з питань винагород, який має розглядати будь-які рішення, пов'язані з винагородою голови правління, та надавати рекомендацію наглядовій раді щодо затвердження таких рішень.

Згідно з українським законодавством, члени наглядової ради акціонерних товариств (а також керівники та посадові особи товариства) несуть відповідальність за збитки, завдані їхніми діями або бездіяльністю.

Крім того, наведена вище заява незалежних членів наглядової ради підтверджує, що наглядова рада була повністю поінформована і мала всю необхідні інструменти для ухвалення цього рішення, отримавши, серед іншого, юридичний висновок від свого юридичного радника.

Це спростовує твердження НАБУ та САП про те, що Коболєв навмисно приховав від наглядової ради законодавчі обмеження щодо виплати премій. Натомість, якщо НАБУ вважає, що це рішення порушувало закон, то САП також має переадресувати підозру попереднім членам ради. Інакше переслідування Коболєва може сприйматися як вибіркове правосуддя. – SOE Weekly].

Новий заступник міністра економіки відповідатиме за корпоративне управління держпідприємств та приватизацію. 24 січня 2023 року Кабінет Міністрів призначив Олексія Соболева заступником міністра економіки. Соболев перерахував свої обов'язки на своїй сторінці у Facebook. Вони включають:

корпоративне управління держпідприємств;

приватизацію;

управління державними активами;

Prozorro.Продажі;

підтримку малого та середнього бізнесу;

інші різноманітні проєкти.

До цього Соболев був директором Prozorro.Продажі з 2018 року. У 2015-2016 роках він був радником міністра інфраструктури, координуючи проєкти з підвищення прозорості, відкритих даних та покращення корпоративного управління держпідприємств. Також працював менеджером в Dragon Asset Management та аудитором в E&Y Україна.