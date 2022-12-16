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"Укренерго" через ракетні обстріли оголосило про надзвичайну ситуацію

П'ятниця, 16 грудня 2022, 13:05 - Олексій Павлиш

У п’ятницю внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об’єднаної енергосистеми країни.

Про це заявили в "Укренерго".

Це означає настання режиму системної аварії, пояснили в компанії.

"При цьому, відповідно до Правил ринку (Розділ 9 пп. 9.1.2), повідомляємо про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16.12.2022 року", - йдеться у заяві.

Нагадаємо:

У зв’язку з пошкодженнями російськими ракетами енергетичних об’єктів в декількох областях України по всій країні вводяться аварійні відключення світла.

Економічна правда

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