Щонайменше 1 мільярд доларів клієнтських коштів зник з FTX – Reuters

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За інформацією джерел агентства в FTX, щонайменше 1 млрд доларів клієнтів зник з криптобіржі, яка збанкрутувала.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що засновник біржі Сем Бенкман-Фрід таємно перевів 10 мільярдів доларів клієнтських коштів із FTX до торгової компанії Alameda Research Бенкмана-Фріда

За їх словами, значна частина цієї суми зникла. Одне джерело назвало суму, якої не вистачає, приблизно в 1,7 млрд доларів. Інший сказав, що сума коливається в межах від 1 до 2 млрд доларів.

Хоча відомо, що FTX переказала кошти клієнтів до Alameda, про зниклі кошти повідомляється вперше.

Згідно з двома джерелами Reuters, фінансова діра була виявлена ​​в записах, якими Бенкман-Фрід поділився з іншими топменеджерами минулої неділі. Вони сказали, що записи надають актуальну інформацію про ситуацію на той час. Обидва джерела займали керівні посади у FTX до цього тижня і сказали, що їх проінформували про фінанси компанії вищий персонал.

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Криптовалютна біржа FTX почне процедуру банкрутства в США, а її виконавчий директор Сем Бенкман-Фрід піде у відставку після кризи ліквідності у компанії, яка викликала втручання регуляторів по всьому світу.