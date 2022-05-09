Вартість біткоїна впала до найнижчого за 22 місяці рівня
У понеділок біткоїн впав до найнижчого рівня з липня 2021 року, оскільки спад на фондових ринках продовжував завдавати шкоди криптовалютам.
Про це пише Reuters.
Станом на 11:00 за Гринвічем біткоїн впав до 32 763 доларів.
У травні криптовалюта впала на 13% і втратила більше половини своєї вартості після того, як листопаді минулого року досягла рекордного рівня в 69 000 доларів.
"Я думаю, що все в криптовалюті все ще класифікується як ризиковий актив, і, подібно до того, що ми бачили з Nasdaq, більшість криптовалют зазнає ударів", - сказав Метт Дібб, головний операційний директор сінгапурської криптоплатформи Stack Funds.
Індекс Nasdaq минулого тижня впав на 1,5% та втратив 22% з початку року через ріст інфляції, яка змусить ФРС США підвищувати ставку.
У понеділок ф'ючерси Nasdaq знизилися ще на 2,3%.
Ethereum, друга найпопулярніша криптовалюта в світі, у понеділок знизилась до 2 360 доларів, що є найнижчим показником з кінця лютого.
Cтаном на 15:38 за Києвом біткоїн торгувався по 33 022 дол, Ethereum - по 2 405 дол, свідчать дані Coindesk.
Економічна правда
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