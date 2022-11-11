Криптогігант FTX подав заяву про банкрутство, а гендиректор йде з посади: причини

Криптовалютна біржа FTX почне процедуру банкрутства в США, а її виконавчий директор Сем Бенкман-Фрід піде у відставку після кризи ліквідності у компанії, яка викликала втручання регуляторів по всьому світу.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.

У заяві йдеться, що FTX та її афілійований криптовалютний фонд Alameda Research та приблизно 130 інших компаній розпочали добровільне провадження у справі про банкрутство за статтею 11 у штаті Делавер.

Як писало Reuters з посиланням на джерела, FTX намагалася залучити близько 9,4 мільярда доларів від інвесторів і конкурентів, оскільки біржа прагнула врятувати себе після того, як клієнти почали виводити кошти.

"Скрутне становище знаменує собою швидкий розворот для Бенкмана-Фріда, 30-річного крипто-менеджера, чий статок оцінювався Forbes приблизно в 17 мільярдів доларів всього два місяці тому", - додає агентство.

FTX ще недавно була третьою криптобіржею у світі. Її крах почався зі статті на Coindesk про кризу ліквідності, яка вийшла 2 листопада і викликала втечу інвесторів.

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