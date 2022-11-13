З криптобіржі FTX вкрадено приблизно 663 мільйонів доларів, а її засновника допитує поліція Багам 

Аналітична компанія Nansen стверджує, що приблизно 662 млн доларів у токенах таємним чином витекли з міжнародних бірж FTX та США, а криптомагната Сема Бенкмана-Фріда допитала поліція Багам.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Elliptic, початкові ознаки свідчать про те, що майже 475 мільйонів доларів було вкрадено в ході незаконних транзакцій, причому стейблкоїни та інші вилучені токени швидко конвертувалися в Ether на децентралізованих біржах — "звичайна техніка, яку використовують хакери, щоб запобігти вилученню їхнього прибутку".

Згідно з інвестиційними матеріалами, з якими ознайомилася Financial Times, у четвер FTX Trading International мала лише 900 мільйонів доларів ліквідних активів проти 9 мільярдів доларів зобов’язань.

Генеральний директор Binance Чанпен Чжао заявив, що його компанія призупинила депонування FTT, токена FTX, щоб запобігти можливому впливу сумнівних додаткових поставок на ринок.

FTT впав на 21% до 1,65 долара, хоча станом на 8:26 ранку в Лондоні відновився приблизно до 2 доларів.

Криптобіржа Kraken заявила, що знає особу зловмисника, який здійснив несанкціоноване виведення коштів з платформи конкурента FTX. Зловмисник перемістив деякі кошти з рахунку Kraken на гаманець, який вони використовували для зберігання вкрадених токенів.

ВІДЕО ДНЯ

Kraken додала, що заморозила доступ до облікових записів певних коштів, які, на її думку, були пов’язані з "шахрайством, недбалістю або неправомірною поведінкою", пов’язаною з FTX.

Також Сем Бенкман-Фрід був допитаний поліцією та регуляторами Багамських островів. Багамські острови стверджують, що не дозволяли локальне зняття коштів біржею FTX. У США його перевіряє Комісія з цінних паперів і бірж щодо того, чи порушив він правила щодо цінних паперів.

Нагадаємо:

За інформацією джерел агентства в FTX, щонайменше 1 млрд доларів клієнтів зник з криптобіржі, яка збанкрутувала.

Криптовалютна біржа FTX почне процедуру банкрутства в США, а її виконавчий директор Сем Бенкман-Фрід піде у відставку після кризи ліквідності у компанії, яка викликала втручання регуляторів по всьому світу.