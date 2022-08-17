Три по 100. Кто больше всего пострадает от возвращения акцизов на топливо

Возвращение акциза на горючее в предложенном правительством варианте может быть выгодно крупным сетям АЗС, а пострадают от этого владельцы авто с газобаллонным оборудованием. (укр)

Війна внесла кардинальні зміни в ринок нафтопродуктів України, а в умовах дефіциту пального примусила владу йти на катастрофічні для державного бюджету кроки.

Одним з них стало рішення скасувати акциз на пальне, який до повномасштабного вторгнення Росії приносив в казну до 70 млрд грн на рік.

Ближче до середини літа трейдерам вдалося наситити ринок ресурсом – пальне з’явилось на всіх АЗС у всіх регіонах. Крім того, поступово на заправках почали знижуватися ціни.

Стабілізація ситуації на ринку пального та дефіцит держбюджету змусили уряд підняти питання повернення акцизів. Минулого тижня уряд вніс в парламент відповідний законопроєкт, щоправда, окремі його пункти викликали в учасників ринку занепокоєння.

Що пропонує Кабмін, кому це вигідно та як можуть змінитися ціни на АЗС?

Усе по 100

Катастрофічний дефіцит коштів в дорожньому фонді змушує владу переглянути ухвалене 15 березня рішення про встановлення "нульової" ставки акцизу на пальне. 14 серпня Кабінет міністрів вніс на розгляд парламенту законопроєкт, яким пропонується встановити ставку акцизного податку на бензин, дизель та скраплений газ у розмірі 100 євро за 1000 літрів.

Повернення ставки ПДВ з поточних 7% до 20%, як було до війни, поки вирішили відкласти.

"Державний дорожній фонд практично позбавлений джерел формування, оскільки прогнозний обсяг надходження коштів із джерел, що залишились, становили близько 0,1% від обсягу, передбаченого затвердженим розписом державного бюджету", – зазначається в пояснювальній записці до документу.

Поки що цього аргументу виявилось замало для підтримки ініціативи. 16 серпня депутати не підтримали навіть включення законопроєкту в порядок денний.

Каменем спотикання стало те, що всі ставки пропонується встановити на одному рівні – 100 євро за 1000 літрів для всіх видів пального. Нагадаємо, до війни ставка на бензин становила 213 євро за 1000 літрів, дизеля – 139 євро, а скраплений газ – 52 євро.

Таким чином уряд, хоч і пропонує відновити акцизний податок з пального, але фактично його розмір для бензину та дизелю буде менший, ніж до війни, а на скраплений газ навпаки – вдвічі вищий. За словами учасників ринку, така ініціатива суперечить принципу оподаткування в Євросоюзі та вигідна великим мережам АЗС.

"Якщо ми кажемо про оподаткування одиниць енергії, а не обсягу, треба врахувати, що калорійність газу менша, тобто у літрі газу менше енергії, ніж у літрі бензину чи дизпалива. Відповідно, акциз на літр газу має бути меншим", - каже директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Наприклад, в європейських країнах ставки акцизів на автогаз та бензин ідизель відрізняються в декілька разів.

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"Системним операторам не вигідно працювати зі скрапленим газом, оскільки він не приносить високих прибутків. Маржа на автогазі – 1-2 гривні на літрі. Набагато вигідніше торгувати бензином чи дизелем та заробляти на кожному літрі понад 10 гривень", – зазначає паливний експерт Геннадій Рябцев.

Зрівняти акцизи на три види пального через Верховну Раду намагаються не вперше. Проте всі попередні спроби лобістів були невдалими.

Газ проти бензину

В умовах кризи на ринку пального, яка охопила всю країну в березні-травні автогаз став справжнім рятівником для мільйонів українців. А після насичення ринку, ціни на скраплений газ впали вже на 40%, тоді як вартість бензину чи дизелю скорегувалась на 5-7%.

Різниця в ціні справді вражає – якщо літр бензину А-95 сьогодні коштує в середньому 51 грн, а дизелю понад 53 грн, то вартість скрапленого газу не перевищує 27 грн, а в окремих мережах – навіть 25 грн. Саме приваблива ціна стала ключовим тригером для розвитку ринку автогазу в Україні. За останні 10 років – більш ніж удвічі.

За даними консалтингової групи "А-95", частка скрапленого газу у порівнянні з іншими видами палива в Україні найвища серед усіх країн світу. За обсягами споживання – Україна в топ-5 світових лідерів. Щоправда, такий стан був до 24 лютого.

Активний розвиток ринку автогазу не давав спокою Ігорю Коломойському, який через близьких депутатів намагався зрівняти ставки акцизів. Річ у тім, що його Кременчуцький НПЗ спеціалізувався на виробництві бензину – основного конкурента скрапленого газу.

Після початку великої війни НПЗ олігарха зупинився через масштабні ракетні обстріли росіян, і до кінця року свою діяльність не відновить. Втім і без Коломойського охочих уніфікувати акцизи на різні види палива не зменшилось.

Примітно, що ініціатива зрівняти ставки акцизу на всі види палива в процесі підготовки зазнала змін. І саме в частині автогазу.

"У першій версії документа, акциз на газ був запропонований на рівні 52 євро за 1000 літрів, і по 100 євро для дизеля та бензину, але хтось у процесі наполегливо "шепнув" про необхідність змін.

Хто це? Хто вже 5 років усупереч європейським директивам та здоровому глузду лобіює збільшення акцизу на автогаз та уніфікацію акцизів на різні види палива", – ставить риторичні питання директор компанії-імпортера нафтопродуктів та скрапленого газу "Газтрон-Україна" Владислав Колодяжний.

До наступного розгляду питання повернення акцизів на пальне в парламенті депутати ще можуть виправити ситуацію та передбачити різні ставки на бензин, дизель та автогаз. Принаймні тому, що на сьогодні в ЄС немає жодної країни, де акциз на газ дорівнював би акцизу на бензин чи ДП.

Що буде з цінами

В уряді наголошують, що намагались обрати найбільш сприятливий момент для повернення акцизів.

"Зараз ціни на світових ринках продовжують падати. Я сподіваюсь, що підвищення роздрібних цін буде в межах похибки", – зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Таку думку поділяють й експерти. За оцінками директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, подорожчання бензину та дизпального у разі повернення акцизів вдасться уникнути.

"Падіння світових цін створює потенціал для зниження в Україні на 3-4 гривні за літр. Акциз перекриє це зниження, внаслідок чого ціни стабілізуються біля поточних позначок: бензин А-95 – 50-52 гривні за літр, дизпальне – 51-53 гривні", – вважає він.

Що стосується скрапленого газу, то навіть після встановлення акцизу на рівні 100 євро за кожні 1000 літрів, ціна на нього стабілізується на рівні 27-28 грн за літр, вважає Куюн.

Утім, погоджуються з такими оцінками не всі. "Автогаз втримати не вдасться, оскільки у трейдерів немає такого запасу по маржі як у мереж, які продають бензин та дизель. Підвищення може становити від 3 до 5 гривень на літрі", – переконаний один з учасників ринку.

"До війни великі мережі заробляли до 8 гривень на літрі бензину та дизелю, в той час, коли на автогазі – максимум 1-2 гривні. Зараз важко точно оцінити, якою є маржа трейдерів, але учасники ринку зізнаються, що вона перевищує 10 гривень на літрі", – зазначає директор однієї з мереж АЗС.

На думку Рябцева, якщо після введення акцизу ціни на паливо і залишаться на поточних рівнях, то це буде лише тимчасово. "Пальне може втриматися до ембарго на російську нафту, яке набирає чинності на початку грудня. Після цього ціни можуть злетіти колосально", – вважає експерт.

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