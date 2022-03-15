Пальне подешевшає: Рада обнулила акциз на бензин, "дизель" та скраплений газ

Верховна Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, який, зокрема, передбачає нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне та скраплений газ, а також зниження ПДВ з 20% до 7%.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

На період дії воєнного стану операції з постачання на митну територію України та ввезення на неї бензинів моторних, важких дистилятів та зрідженого газу, а також нафти або нафтопродуктів, оподатковуються за ставкою 7%.

Ставка акцизу встановлюється на рівні 0 євро за 1 тис. літрів. Нульовий акциз встановлюється на бутан, ізобутан, скраплений газ та інші гази, важкі дистиляти, інші нафтопродукти, бензин.

Зміни до Податкового кодексу ініційовано Кабінетом міністрів, який зазначив, що реалізація законопроєкту дасть змогу забезпечити населення країни пальним без збільшення ринкових цін.

Економічна правда