Слуга Кременчука: як ціни на автогаз можуть злетіти через завод Коломойського

Контрольована Ігорем Коломойським "Укртатнафта" добивається зміни ставок акцизів на скраплений газ та бензин. Як це вплине на ринок нафтопродуктів та що означає для споживачів.

Група "Приват" Ігоря Коломойського через контрольовану "Укртатнафту" відкрито лобіює зміну ставок акцизу на моторні палива з метою зупинити зростання попиту на автомобільний газ і тим самим покращити позиції бензину, який в останні роки невпинно втрачає частку ринку.

Результатом цього може стати зростання цін на автогаз, яке за різними оцінками становитиме від 2,5 до 5 гривень на літрі зрідженого газу.

Це вже не перша подібна спроба "приватівців", однак за попередньої влади досягнути прогресу в цьому питанні не вдавалося. Чи пощастить цього разу – питання відкрите.

З першої спроби, принаймні, не вийшло.У четвер Рада розглядала відповідний законопроєкт, однак депутати направили документ на повторне друге читання. Повторний розгляд відбудеться 17 грудня.

Які акцизні зміни пропонує "Укртатнафта", чи зміниться ціновий розрив між бензином і автогазом, кому це вигідно і як вплине на кінцевих споживачів, пояснює ЕП.

Приватний інтерес

Вперше про ініціативу "приватівців" щодо зміни ставок акцизу стало відомо у вересні. Свій інтерес вони не сильно приховували – із заявою виступив особисто голова "Укртатнафти" Павло Овчаренко.

"Ринок України різко змінився за останні 7-8 років, пішов вгору скраплений газ, бензин провалився. Я вважаю це єдиною глобальною проблемою: не може ринок бути настільки перекошеним в сторону скрапленого газу", – говорив він в останньому інтерв'ю.

"Ми з новою силою будемо просити, доводити, рекомендувати вирівняти ринок споживання шляхом зниження акцизу на бензин і підвищення на газ", – додав Овчаренко.

Перекіс в структурі споживання моторного палива в сторону скрапленого газу, за його словами, є ключовою проблемою для внутрішньої переробки нафти. Фактично в Україні виробництвом моторних палив займаються два заводи: Кременчуцький НПЗ групи "Приват" і Шебелинський ГПЗ державної компанії "Укргазвидобування". Loading...

Подібні ініціативи компанія висувала і за часів попередньої влади, однак через конфлікт президента з власником "Укртатнафти" Ігорем Коломойським "команда Порошенка" на них увагу не звертала. Тепер же ситуація змінилася докорінно: вже 3 грудня законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу, був у сесійній залі і успішно пройшов перше читання.

Внести правки щодо коригування акцизів на скраплений газ і бензин планувалося під час підготовки документу до другого читання. Очікувалося, що зміни будуть ідентичними ти, які озвучував керівник "Укртатнафти".

Пропозиція заводчан була такою: підвищити ставку акцизу на автогаз в 2,5 разу – з 52 до 136 євро на тисячу літрів, на бензин – знизити на 20% – з 213 до 170 євро на тисячу літрів, а на дизель залишити на поточному рівні.

Такі податкові ініціативи одразу викликали шквал обурення з боку профільних асоціацій та експертного середовища.

За оцінками "Консалтингової групи А-95", зміни призведуть до зростання роздрібних цін на газ на 2,7 грн/літр і зниження цін на бензин на 1,4 грн/літр. При цьому співвідношення вартості газу до бензину підвищиться з поточних 40% до 52%, що не призведе до повернення споживачів до використання бензину.

Представники профільних асоціацій менш оптимістичні: вони очікують на зростання цін в середньому на 4-5 гривень, а додаткові витрати українців у разі реалізації такого сценарію, на їхню думку, становитимуть 10 млрд гривень на рік.

Реакція учасників ринку скрапленого газу була передбачуваною: на ім'я президента, прем'єра, спікера і народних депутатів був написаний лист із проханням не допустити такого розвитку подій.

Утім, пізніше виявилося, що пропозиція "Укртатнафти" недостатньо рішуча. На засіданні фінансового комітету 11 грудня депутатка"Слуги народу", ексжурналістка каналу "1+1" та член так званої "Бе!команди" Ольга Василевська-Смаглюк запропонувала більш радикальне рішення – взагалі зрівняти акцизи на зріджений газ, бензин та дизель.

Депутатка "СН" Ольга Василевська-Смаглюк фото bastion.tv

Зокрема, було запропоновано знизити ставки акцизу на бензин з 213,5 за тисячу літрів до 139,5 євро, а на автогаз – підвищити в 2,7 разу – з 52 до 139,5 євро. Аналогічним акцизом наразі обкладається і дизпаливо. За даними ЕП, комітет цю правку відхилив.

"Поправка депутата Василевської-Смаглюк №36 не була підтримана через радикалізм пропозиції. Таке враження що законотворець сам не зрозумів що запропонував: по-перше, мабуть текст був погано написаний, по-друге, депутати не зрозуміли логіку пропозиції", – повідомили в асоціації "Скраплений газ України".

При цьому депутат ще мала право внести свою пропозицію в залі парламенту з голосу, що й зробила. Однак правка знову була відхилена, а сам законопроєкт 2317 пішов на повторне друге читання. Депутати повернуться до цього питання 17 грудня.

Що відбувається з ринком автогазу

Як вже зазначалося, основною причиною таких законодавчих змін стало те, що на ринок бензину з року в рік все сильніше тисне скраплений газ.

У 2017 році ринок бензинів скоротився на 8,6% – до 2 015 тисяч тонн, у 2018 році – ще на 4,6%, до 1 921 тисяч тонн. Ринок скрапленого газу, в свою чергу, з 2015 по 2018 рік виріс наполовину і продовжує збільшуватися, свідчать дані "А-95".

Тільки за останні сім років ринок зрідженого газу в Україні зріс більш ніж удвічі. Прогноз на 2019 рік — зростання триватиме, але темпи трохи уповільняться.

Україна за споживанням автогазу входить в п’ятірку лідерів країн світу, таких як Корея, Туреччина, Росія, Польща і українці активно інвестують в переобладнання своїх авто. В даний час, за різними оцінками, таких авто в Україні від 1 до 2 мільйонів.

Спонукають їх до цього відносно сприятливі ціни на пропан-бутан на заправних станціях, які є удвічі нижчими за бензин.

Крім того, держава надала громадянам право на додатковий бонус – вартість встановлення ГБО можна включити до податкової знижки та повернути частину сплаченого за рік податку на доходи фізичних осіб. Така знижка передбачена Податковим кодексом України.

Бюджет – для людей

Не могли в цьому питанні депутати обійти і бюджет – за розрахунками народних обранців зміна ставок акцизів повинна принести в скарбницю близько 5 млрд гривень додаткових надходжень.

"Бюджет дуже втратив через те, що обсяги реалізації бензину суттєво скоротилися і його місце зайняв автогаз, акциз для якого суттєво нижчий. Звичайно, коли інших джерел поповнення бюджету недостатньо, то уряд і депутати хапаються за будь-яку можливість цей стан речей якось виправити", – каже експерт НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

Чи стануть водії купувати менше автогазу та чи повернуться до бензину? Опитані ЕП профільні експерти вважають, що ні.

"Максимум до чого це призведе – до подорожчання газу на 2,5-2,7 грн на літрі. Все це ляже на плечі споживачів, як завжди. Після цього зростання співвідношення цін на газ і бензин становитиме приблизно 50% - це те співвідношення, яке усіма визнається як оптимальне для нормального розвитку ринку зрідженого газу", – каже Рябцев.

Є й інші способи поповнення бюджету, на які варто звернути увагу владі. На поверхні – боротьба із нелегальними АЗС, які розміщуються і експлуатуються без належного оформлення землекористування, без дозволів на експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки, реалізують паливо без застосування РРО.

В "Нафтогазовій асоціації України" ЕП повідомили, що обсяг реалізації палива через такі заправки перевищує 1,5 млн тон на рік.

Тіньовий ринок становить 30-50% в залежності від регіону, і цей відсоток стрімко зростає. За оцінками експертів, сукупний прибуток підпарканних АЗС в рік становить близько 100 млн доларів, а щорічні втрати держави від несплати ними податків – 10 млрд гривень.

Це дійсно потужне джерело для поповнення скарбниці. Тим більше, що усі нелегали занесені на спеціальну мапу, з якою може ознайомитися будь-хто, в тому числі правоохоронці.

Замість цього планується зміна розміру ставок акцизу, що за оцінками представників асоціації "Скраплений газ України" призведе до зростання цін на автогаз на 4-5 гривень. Інші опитані експерти прогнозують зростання на 2-3 гривні.

"Якщо таке трапиться, то Україна отримає не тільки додатковий градус соціального невдоволення, але й наштовхне на сумнівні висновки, що важливі системи в державі працюють неефективно, соціальний рівень життя людей може вирішуватися за рахунок окремо взятих приватних інтересів, а саме головних ідеологів такого проєкту – компанії "Укртатнафта", – кажуть в асоціації.

Натомість, "Нафтогазова асоціація України" позитивно оцінює ініціативу щодо зниження ставок для бензинів і підвищення для автогазу.

"Наразі акцизний податок на зріджений газ у 4 рази менший, за акциз на бензини. По-перше непропорційне оподаткування різних видів палива призвело до викривлення структури попиту. По-друге: акцизний податок є джерелом наповнення дорожнього фонду", – заявили в асоціації. Читайте також "Енергетичне знекровлення" Медведчука: чому на ринку знову заговорили про дефіцит пального Коломойський повертається: як "Приват" розбирається з конкурентами на паливному ринку

Народний депутат Андрій Герус також вважає, що всі автомобілісти мають бути у рівних умовах і платити приблизно однакові податки на утримання доріг.

"Сьогодні автомобілісти на бензині та дизелю платять набагато більше. Враховуючи, що скраплений газ трохи більш екологічний та у нього більший розхід палива, то можливо якась різниця може бути, але сьогоднішні розриви у акцизах точно треба зменшувати", - відзначив Герус.

"40% скрапленого газу імпортується із РФ, ще 20% імпортується через РФ (з Казахстану), цей ризик також треба враховувати. Ну якщо вже 1% імпорту е/е викликає такі дискусії, то тут тим більше варто звертати увагу", – додав нардеп.

При цьому учасники ринку скрапленого газу кажуть, що зазначені ініціативи покликані вирішити проблеми на окремо взятому заводі.

"Безумовно відомо, що проблеми з реалізацією бензину на "Укртатнафті" турбують уряд держави. Відсутність конкурентоздатної продукції заводу, яка має конкурувати з імпортним бензином – це головна причина кризи на підприємстві і для вирішення проблеми є ефективніші державні важелі, ніж використання традиційних засобів за рахунок пересічного українця", – підсумували в асоціації "Скраплений газ України".