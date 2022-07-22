Як змінились ціни на паливо після підвищення офіційного курсу долара
Окремі мережі АЗС скоригували ціни на пальне після рішення НБУ про підняття курсу долара до 36,6 гривень.
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.
Аналітики зафіксували зростання в ціні в мережі Prime (35 діючих АЗС). На АЗС цієї мережі бензин марки А-95 з покращеними показниками якості здорожчав на 4 грн й тепер коштує 52 грн/л, ціна на дизельне пальне зросла на 2 грн/л, до 55,00 грн/л.
На 5,5 і 6,5 грн/л, до 55 і 59 грн/л здорожчали бензин і ДП відповідно в рівненській мережі "Олас" (10 АЗС).
В мережі "Катрал" ( 9 АЗС) ціна на бензин виросла до 60,99 грн/л (+6 грн/л), на ДП — до 58,99 грн/л (+3,99 грн/л).
На 4 грн/л, до 57,90 грн/л підняла ціну дизельного пального Chipo (56 АЗС).
Крім того, на 1-2 грн/л в бік збільшення відкоригували ціни Mango (26 АЗС) й "Рур груп" (8 АЗС)
Найбільші мережі країни ціни не змінювали.
Відповідно, середня ціна на бензин марки А-95 зросла за добу на 1 копійку, на бензин А-95+ – на 16 копійок та дизельного палива – на 41 копійку.
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Нагадуємо:
Національний банк заявив, що корекція офіційного курсу гривні на 25% зумовить близько 2-3 відсоткових пунктів загального рівня інфляції, причому пальне зумовить 0,6-0,8 в.п.