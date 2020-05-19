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Рада підтримала розширення фінансових послуг "Укрпошти"

Вівторок, 19 травня 2020, 13:27
 

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт  2788-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку", який передбачає розширення фінансових послуг "Укрпошти".

За таке рішення проголосували 232 депутати.

"За" проголосували 197 нардепів від фракції "Слуга народу", 1 - від "ОПЗЖ", 1 - від "Батьківщини", 13 - від групи "За майбутнє", 16 - від фракції "Голос", 1 - від групи "Довіра" та 3 позафракційних.

Повідомляється, що громадяни отримають базові фінансові послуги – зможуть відкривати депозити, щоб зберігати гроші, оплачувати карткою комунальні та інші послуги, отримувати пенсію, соцдопомогу, зарплату, торговельну виручку, а також зможуть приєднатися до ринку онлайн-торгівлі.

У пояснювальній записці до законопроєкту повідомляється про недостатню зону покриття банків України, лише 6% території країни покрито зоною обслуговування банків

За словами гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, завдяки прийняттю проєкту закону 100% українців зможуть відкривати рахунки.

Також, за його словами, знизяться витрати бюджету на 2 млрд грн на рік. 

Як і в минулій редакції законопроєкту, Укрпошта не кредитуватиме фізичних осіб та суб’єктів господарювання за рахунок власних коштів.

Укрпошта також стає учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Нагадаємо:

Нацбанк виступає проти ухвалення законопроєктів №2788-д та №2788, які передбачають надання "Укрпошті" права надавати банківські послуги.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський назвав недостовірними аргументи НБУ проти законопроєктів про розширення фінпослуг "Укрпошти".

У Верховній Раді у січні зареєстрували законопроєкт №2788, який надасть можливість "Укрпошті" відкривати і обслуговувати поштові рахунки, здійснювати валютообмінні операції, випускати платіжні карти.

Економічна правда

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Рада Укрпошта законодавство

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