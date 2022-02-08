Прописка, довідка про несудимість та техпаспорти: які послуги з’явилися в Дії

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У Дії з’явиться низка нових послуг, серед яких – зміна місця реєстрації та довідка про несудимість.

Послуги представили міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр розвитку регіонів Олексій Чернишов та міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час Дія.Саміту.

Зміна місця реєстрації

У Дії запустили зміну місця реєстрації по всій Україні. Відтепер на порталі або в застосунку Дія можна буде вказати адресу, за якою особа планує проживати, та отримати підтвердження від власника житла.

Процес триватиме до 1 робочого дня і не потребуватиме жодного візиту до держустанов.

Довідка про несудимість

Раніше цей документ треба було отримувати або в сервісних центрах МВС, через посередників. Або ж онлайн, проте треба було заповнювати багато полів.

У Дії потрібно обрати тип довідки та підставу, вказати дані про себе та відправити заяву в один клік. Щойно довідка буде готова — Дія сповістить про це. Усі замовлені довідки будуть доступні для перегляду та завантаження в Дії.

Шеринг техпаспорта

У декілька кліків за допомогою QR-коду користувач може поділитися техпаспортом у застосунку з будь-якою людиною. Заява подається за кілька кліків та обробляється до 10 хвилин.

Таким чином вони стають належними користувачами та мають право на користування вашим авто та нестимуть відповідальність за порушення ПДР.

Грошова допомога для ВПО

Відтепер у Дії можна продовжити та припинити грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам на порталі Дія.

Дозвіл на будівництво

Раніше послугу можна було отримати на порталі Дія, але чекати на розгляд треба було 10 робочих днів. Відтепер вона надається автоматично, а результат замовник отримує одразу.

Опитування

Українці отримали можливість проходити опитування від влади у Дії. Вже з’явилися перші запитання – щодо смартфонів пенсіонерам та нових послуг у застосунку.

Дана Гордійчук, ЕП