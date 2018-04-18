"Укрпошті" дозволили приймати до оплати банківські карти

Національний банк прийняв рішення про надання ПАТ "Укрпошта" ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, а також зареєстрував договори про її участь у міжнародних платіжних системах.

Про це повідомляє прес-служба Укрпошти

Рішення про видачу ліцензії НБУ прийняв на підставі постанови "Про надання національними операторами поштового зв'язку фінансової послуги з переказу грошових коштів".

"З огляду на отримання ліцензії, НБУ зареєстрував договори про участь ПАТ" Укрпошта" в міжнародних платіжних системах Visa і MasterCard, а також почав процедуру вступу "Укрпошти" в Національну платіжну систему "Простір"", - повідомили в НБУ.

Відтепер "Укрпошта" зможе здійснювати обслуговування клієнтів з використанням платіжних карт.

В.о. генерального директора "Укрпошти" Ігор Смілянський вважає, що їх "клієнти давно чекали можливість оплатити товари і послуги платіжними картками".

"Розрахуватися в відділеннях можна буде через платіжні термінали "Укрпошти", або на інтернет-сайті, або в нашому мобільному додатку. Також в "Укрпошті" тепер можливо отримувати готівку з платіжних карт. Такі операції будуть здійснюватися без посередництва банку-еквайера, що дозволить знизити собівартість їх проведення", - зазначив Смілянський.

Економічна правда