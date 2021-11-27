Обещания МВФ о корпоративном управлении, удешевлении авиаперелетов за счет налогов: итоги недели для ГП

Меморандум із МВФ

Згідно з оновленим Меморандумом, в частині корпоративного управління в держпідприємствах, держбанках та в управлінні державним майном, український уряд взяв на себе такі зобов’язання:

Ключові зобов'язання щодо корпоративного управління держпідприємств:

Забезпечити, на основі прозорих та конкурентних процедур відбору, повну функціональність наглядової ради таких держкомпаній: "Укренерго" - д о кінця грудня 2021 року ; "Нафтогазу" - до кінця січня 2022 року ; та "Енергоатому" - до кінця травня 2022 .

Наприкінці серпня було оголошено конкурсний відбір чотирьох незалежних членів до наглядової ради "Укренерго". Кінцевий термін подання заявок був 24 вересня 2021 року. Термін повноважень діючих членів наглядової ради "Укренерго" мав закінчитися у жовтні 2021 року.

А 23 жовтня на сайті Міністерства економіки було опубліковано оголошення про конкурсний відбір чотирьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".

Відбір незалежних членів наглядової ради для "Нафтогазу" буде здійснюватись в порядку передбаченому Постановами КМУ № 777 та 142, які регламентують процес призначення незалежних членів наглядової ради держкомпаній. Таким чином, відбір незалежних членів наглядової ради компанії буде здійснювати Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (так званий "Номінаційний комітет"). Прийом документів від кандидатів триває до 06 грудня 2021 року.

З листопада 2017 року по 31 травня 2021 року "Нафтогаз" був виключений з постанов Кабінету Міністрів, які регулюють відбір та призначення членів наглядових рад дежкомпаній. Як наслідок, Номінаційний комітет не брав участі у призначенні членів попередньої наглядової ради "Нафтогазу".

Попередня наглядова рада "Нафтогазу" була обрана та призначена шляхом прямих консультацій між урядом, іноземними посольствами та міжнародними партнерами, а не через прозорий конкурсний процес відбору, передбачений Керівними принципами ОЕСР з корпоративного управління держпідприємствами.

В "Енергоатомі" наглядова рада не створена. – SOE Weekly.]

Прийняти загальну політику державної власності.

[Звертаємо, що вимоги щодо розробки та затвердження Кабінетом Міністрів загальної політики державної власності, передбачені в законопроекті № 5593-д.

У Меморандумі також зазначається, що органи влади залишатимуться відданими скороченню сектору держкомпаній, а також, держкомпанії будуть застосовувати загальну облікову політику відповідно до МСФЗ. – SOE Weekly.]

Ввести в дію Закон про корпоратизацію компанії "Енергоатом" - до кінця грудня 2021 року , а також створитти наглядову раду, більшість членів якої будуть незалежними та обраними за прозорою та надійною процедурою - до кінця травня 2022 року ( новий структурний маяк ).

[Звертаємо увагу, що рішення про запуск корпоратизації "Енергоатому" приймаються з 2012 року, зокрема таке рішення було передбачене в Національному плані дій на 2012 рік з реалізації Програми економічних реформ в Україні на 2010–2014 роки. Проте й досі жодного прогресу в корпоратизації "Енергоатому" не досягнуто.

Раніше посли G7 зустрілися з т.в.о. президента "Енергоатому". Посли підкреслили потребу в лібералізованому та конкурентному ринку електроенергії, а також наголосили на необхідності корпоратизації "Енергоатому" та приведенні його діяльності у відповідність до принципів ОЕСР.

28 серпня, президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) "Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері". Зокрема, цим рішенням РНБО доручив Кабміну, до 30 вересня 2021 року, розробити та внести на розгляд Верховної ради законопроект "Про особливості утворення акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", що передбачає перетворення компанії з державного підприємства на акціонерне товариство. – SOE Weekly.]

Зробити повноцінною роботу наглядової ради "Магістральні газопроводи України" ("МГУ"), зокрема, забезпечивши всіх призначених членів контрактами.

Міненерго призначило членів наглядової ради "МГУ", а саме незалежних членів (Ян Чадам, Уберта Беттонвіль, Ірина Марушко) та представників держави (Тетяна Федорова і Віктор Пинзеник), які були призначені терміном на 3 роки, починаючи з 5 жовтня.

Забезпечити роботу держпідприємств на ринкових умовах та незалежно від держави шляхом збереження прогресу, досягнутого у зміцненні корпоративного управління, у тому числі шляхом збереження наглядових рад, більшість членів яких є незалежними.

[Звертаємо увагу, що лише 5 з 15 найбільших держпідприємств мають на сьогодні сформовані наглядові ради, з більшістю незалежних членів. В деяких держпідприємствах, таки як "Адміністрація морських портів України" наглядова рада створена, але наразі не укомплектована більшістю незалежних членів. Наглядові ради інших держкомпаній ("Укренерго", "Нафтогаз" та "Укрзалізниці") взагалі залишилися без жодного обраного члена, проте зараз там триває конкурсний відбір .

В решті держкомпаній, наглядові ради не створені, хоч в деяких з них (наприклад, "Державна продовольчо-зернова корпорація України" чи "Аграрний фонд") створення наглядової ради передбачено статутом. – SOE Weekly.]

Ключові зобов'язання щодо щодо корпоративного управління державних банків:

Ввести в дію законодавчі зміни з метою скасування послаблення критеріїв відповідності для представників держави у наглядових радах держбанків - кінець листопада 2021 року. (структурний маяк) .

[МВФ зазначив, що нещодавні зміни до Закону про банківську діяльність пом’якшили ці критерії відповідності, створюючи ризик ослаблення контролю. – SOE Weekly.]

Провести першу оцінку ефективності по кожному з держбанків (на основі результатів роботи за 2021 рік), яка стане інформаційним джерелом для проведення оцінки Кабіном ефективності роботи наглядових рад відповідно до Закону про банківську діяльність - 2022 рік .

Сприяти процесу приватизації " Укргазбанку ".

[Звертаємо увагу, що у 2017 році Мінфін уже повідомляв про намір приватизувати "Укргазбанк" у 2018-2019 роках. – SOE Weekly.]

В співпраці з Міністерством фінансів, забезпечити розробку та ухвалення " ПриватБанком " та " Ощадбанком " дорожньої карти, яка визначатиме кроки, необхідні для часткової або повної приватизації цих банків - д о кінця 2021 року.

[Немає жодних підстав для того, щоб держава володіла "Ощадбанком" чи "ПриватБанком". Це також суперечить задекларованим урядом Основним принципам політики державної власності. Оскільки послуги, які надають ці банки, легко доступні у приватних постачальників на конкурентному ринку, обидва вони мають бути приватизовані – SOE Weekly.]

Всі додаткові рішення, які зможуть впливати на частку держави в банківському секторі (включаючи, але не обмежуючись, набуття корпоративних прав в банках держорганами та держпідприємствами, наприклад, " Укрпоштою " ) будуть прийматися тільки в разі їхньої відповідності загальній стратегії держави щодо зменшення участі та контролю держави в банківському секторі, за умови виділення банківських послуг в окрему юридичну особу, яка буде відповідати кращим міжнародним практикам, включно з жорсткими вимогами щодо надання ліцензії (такими як пруденційна перевірка акціонерів).

[За даними ЗМІ, нещодавно "Укрпошта" домовилася про купівлю "Альпарі Банку". Ціна угоди складає 260 млн грн. Повідомляється, що Кабмін та Мінінфраструктури погодили угоду. Наразі очікується погодження угоди НБУ. – SOE Weekly.]

Ключові зобов'язання щодо управління державною власністю:

Ввести в дію законодавство, яке спростить передачу активів до Фонду державного майна України (ФДМУ) та сам процес приватизації, а також продовжить, щонайменше на три роки, період, протягом якого компанії можуть бути продані відповідно до законодавства Великобританії.

Оголошення ФДМУ тендерів на продаж, щонайменше, 3 великих державних підприємств, включаючи " Об'єднану гірничо-хімічну компанію " ( "ОГКХ"), " Перший Київський машинобудівний завод " та готель " Президент " - до кінця грудня 2021 року.

27 жовтня ФДМУ продав "Перший Київський машинобудівний завод" ("Більшовик") на приватизаційному аукціоні за 1,429 млрд грн. У ФДМУ повідомили, що активом зацікавилися 15 потенційних покупців. Проте в аукціоні взяли участь лише три компанії, і лише дві з них зробили ставки. Різні ЗМІ припускають, що офіційні учасники аукціону могли вступити в змову на торгах.

Антимонопольний комітет розпочав дослідження щодо наявності або відсутності ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції у діях учасників аукціону з продажу "Більшовика".

ФДМУ скасував аукціон з приватизації "ОГКХ". У ФДМУ пояснили, що отримали лише дві заявки на аукціон, одна з яких не відповідала вимогам. Аукціонна комісія призначила нову дату аукціону на 20 грудня. Це буде третя спроба продати "ОГКХ".