Міненерго призначило Віктора Пинзеника членом наглядової ради МГУ незаконно — аналітик

Міністерство енергетики призначило Віктора Пинзеника членом наглядової ради Магістральних газопроводів без дотримання процедури, передбаченої для цього чинним законодавством.

Про це повідомляє незалежний консультант з корпоративного управління Олександр Лисенко.

За його словами, згідно чинного законодавства, при кожному призначенні представника держави до складу наглядової ради "МГУ", відповідна кандидатура щоразу має визначатися згідно із встановленою процедурою. Для "МГУ", така процедура визначена у Постанові КМУ 143 та передбачає:

обов’язковий розгляд та надання висновків щодо запропонованої кандидатури представника держави Комітетом з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств;

обов’язкове погодження Кабміном запропонованої кандидатури представника держави.

"У свою чергу, Розпорядження КМУ № 812-р від 21.07.2021 р. свідчить, що при призначенні Віктора Пинзеника представником держави до складу наглядової ради "МГУ" в другий раз, його кандидатура не розглядалась Комітетом з призначень та не була погоджена Кабміном, а отже Міненерго не мало правових підстав для його призначення", - пише Лисенко.

Він зазначає, що таке призначення може бути оскаржене та визнане недійсним.

"В результаті чого можуть бути визнані недійсними всі рішення наглядової ради АТ "МГУ", включаючи рішення, які вона приймає у ролі загальних зборів учасників ТОВ "Оператор ГТС України", які були прийняті завдяки голосу Віктора Пинзеника.

Крім того, такі дії вже вкотре негативно вплинуть на репутацію як Міненерго так і Уряду в цілому, продемонструвавши небажання України до реального слідування Керівним принципам ОЕСР та поставлять під загрозу подальшу співпрацю з нашими міжнародними партнерами", - пояснює аналітик.

У Міністерстві енергетики відмовились від коментарів на цю тему.

Нагадуємо:

Міненерго призначило до наглядової ради АТ "Магістральні газопроводи України" 5 нових членів.

1 червня 2021 року сплив термін дії повноважень трьох незалежних членів наглядової ради компанії, а саме: Фабріса Нуайлана, Яна Чадама та Каріни Лучінкіної.

Згодом Кабінет міністрів погодив кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України".