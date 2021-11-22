Westinghouse допоможе збудувати два енергоблоки на Хмельницькій АЕС 

фото енергоатом

НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse домовилися побудувати два енергоблоки на Хмельницькій атомній електростанції.

Про це повідомила пресслужба "Енергоатома".

Угоди щодо будівництва підписали на міжнародній конференції "Атомні можливості для розвитку країни". Йдеться про два реактори за технологією АР1000.

Голова "Енергоатома" Петро Котін заявив, що ставить за мету до 2040 року збільшити атомні потужності до 24 ГВт.

За словами гендиректора Westinghouse Патріка Фрагмана, компанія постачає близько половини палива для українських АЕС.

Нагадуємо:

НАЕК "Енергоатом" і американська електротехнічна компанія Westinghouse electric підписали меморандум про спільне будівництво енергоблоків АЕС.

Компанія Westinghouse electric існує з 1886 року і займається проєктуванням енергоблоків АЕС з початку ХХІ століття.

Корпорація контролює до 50% комерційних енергоблоків у світі та 31% ринку поставок ядерного палива.

На українському ринку Westinghouse працює з 1992 року як постачальник послуг з модернізації систем безпеки українського парку реакторів і постачальник палива для АЕС.

Економічна правда