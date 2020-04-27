Зеленський анонсував іпотеки для населення під 10%
Президент Володимир Зеленський, заявив, що на цьому тижні уряд та НБУ презентують програму іпотек для населення зі ставкою близько 10%, а також програми кредитів для малого бізнесу.
Про це він повідомив у своєму відеозверненні.
"На цьому тижні уряд та НБУ мають презентувати дві важливі програми. Перша – це іпотека для населення за ставкою близько 10%.
Друга – це кредити малому бізнесу за низькою ставкою для виплати заробітних плат своїм працівникам", - заявив президент.
Також Зеленський привітав рішення Нацбанку про зниження облікової ставки, та очікує на зменшення ставок по депозитам від банків.
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Нагадуємо:
Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 10% до 8% річних із 24 квітня 2020 року.
За березень сума вкладів фізичних осіб у банках-учасника Фонду гарантування вкладів збільшилась на 25 мільярдів гривень (до 520,34 млрд грн).
Економічна правда
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