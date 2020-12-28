Мінфін створив Українську фінансову житлову компанію

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав статут "Української фінансової житлової компанії", що буде забезпечувати роботу ринку іпотечного кредитування.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Гендиректором створеної житлової компанії призначили Василя Шкуракова.

З 2018 року він працював заступником міністра фінансів, де відповідав за місцеві запозичення, гарантії та фіскальні ризики. 24 грудня уряд постановою звільнив його з цієї посади.

"Українська фінансова житлова компанія" створена для розробки та втілення механізму доступної іпотеки, зокрема, можливості кредитування до 7% річних строком до 20 років із залученням до співпраці банків.

Нагадаємо:

16 листопада Кабмін доручив Мінфіну забезпечити створення приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" для впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом та рефінансування іпотечних кредитів.

Економічна правда