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Мінфін створив Українську фінансову житлову компанію

Понеділок, 28 грудня 2020, 09:39
 

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав статут "Української фінансової житлової компанії", що буде забезпечувати роботу ринку іпотечного кредитування.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Гендиректором створеної житлової компанії призначили Василя Шкуракова.

З 2018 року він працював заступником міністра фінансів, де відповідав за місцеві запозичення, гарантії та фіскальні ризики. 24 грудня уряд постановою звільнив його з цієї посади.

"Українська фінансова житлова компанія" створена для розробки та втілення механізму доступної іпотеки, зокрема, можливості кредитування до 7% річних строком до 20 років із залученням до співпраці банків.

Нагадаємо:

16 листопада Кабмін доручив Мінфіну забезпечити створення приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" для впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом та рефінансування іпотечних кредитів.

Економічна правда

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