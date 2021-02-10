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В НБУ хочуть збільшити частку іпотеки до 2% до 2024 року - Шевченко

Середа, 10 лютого 2021, 12:29
 

У Національному банку ставлять мету збільшити частку іпотеки у ВВП України з 0,7% наразі до 2% до 2024 року.

Про це очільник Нацбанку Кирило Шевченко заявив під час VII Legal Banking Forum, повідомляє пресслужба НБУ.

Він розповів, що прогнози щодо економічного зростання на 2021-2022 роки становлять 4,2% та 3,8% відповідно. Водночас, відновлення економіки "залежатиме від роботи банківського сектору та кредитної активності банків, особливо у напрямку іпотечного кредитування". 

За словами Шевченка, минулоріч обсяги іпотеки зросли на 11,5%. "Проте таке зростання відбувається з низької бази, адже обсяг іпотеки до ВВП України є вкрай низьким та становив близько 0,7%", - пояснив очільник НБУ. 

Він порівняв українські показники з іншими країнами, де частка іпотечних кредитів у ВВП становить від 5% у Туреччині до 25% у Чехії.

"Наша найближча ціль - збільшити частку іпотеки з поточних 0,7% до 2% ВВП до 2024 року", - підкреслив Шевченко. Для досягнення цієї мети НБУ хоче передусім підвищувати рівні кредитування первинного ринку нерухомості. 

Так, НБУ спільно з Мінрегіоном, Мін’юстом та депутатами працюють над новим закон, який "обмежить ризики інвесторів на первинному ринку нерухомості, створить прозорий механізм продажу майнових прав, посилить нагляд за ринком новобудов".

Нагадаємо:

Відшкодування за іпотекою під 7% стане доступною з 1 березня, водночас, уряд працюватиме над можливість іпотечного кредитування під 5% у 2021 році.

Витрати бюджету на компенсацію відсоткової ставки за нещодавно ухваленою програмою "Доступної іпотеки" можуть сягати 5 мільярдів гривень за умови щорічного зростання іпотечного портфелю 30%.

Уряд затвердив постанову щодо "доступної іпотеки": ставку за кредитами визначили в межах 7% річних.

Економічна правда

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іпотека НБУ

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