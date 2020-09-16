Валютна іпотека: ВР продовжила дію мораторію на стягнення боргів

Верховна Рада на засіданні 16 вересня прийняла закон, який продовжує дію мораторію на відчуження майна за простроченими валютними кредитами, зокрема іпотечними, з урахуванням пропозицій президента Володимира Зеленського.

Документ підтримали 297 нардепів, передає FinClub.

У серпні президент Володимир Зеленський ветував закон, повернувши його до Ради із своїми пропозиціями.

Зокрема, він не підтримав положень щодо продовження мораторію на стягнення майна громадян, наданого як забезпечення кредитів у іноземній валюті, до 1 січня 2022 року; змінення законом умов, за яких не може бути примусово звернено стягнення (відчужено без згоди власника) на майно (майнові права) відповідно до кредитного договору, а також невизначеність у редакції підпункту 2 пункту 1 закону №1304-VII чітких умов та кола боржників, стосовно яких діятиме відповідна заборона на відчуження майна.

Нова редакція закону враховує пропозиції президента щодо:

відтермінування втрати чинності законом "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті";

уточнення формулювання підпункту 1 пункту 2 закону, який розширює предмет мораторію.

Закон продовжує мораторій на стягнення майна по валютній іпотеці на 6 місяців.

Із закону виключили положення, за яким не може бути примусово стягнуто (відчужене без згоди власника) інше майно (майнові права), в тому числі за договорами застави/іпотеки або згідно кредитного договору.

Нагадаємо:

16 липня Верховна Рада прийняла у цілому законопроєкт №3640 Олександра Дубінського, який передбачає, зокрема, продовження дії мораторію на стягнення майна за валютними кредитами.

15 липня фінансовий комітет ВР підтримав законопроєкт №3640 Олександра Дубінського, який передбачає, зокрема, продовження дії мораторію на стягнення майна за валютними кредитами, У НБУ заявили, що цей законопроєкт ставить під загрозу доступну іпотеку.

"Замість того, щоб скасувати мораторій, зараз нам пропонують його продовжити до 2022 року. Це означає, що проблемні борги валютних позичальників так і не будуть врегульовані. А це 44 тис. договорів на загальну суму 29 млрд грн.

Це означає, що банки не будуть зацікавлені видавати нові іпотечні кредити. У своєму зверненні банківська та бізнесова асоціації вказали, що продовження мораторію унеможливить запуск доступної іпотеки для населення під 10% річних", - наголосили в НБУ.

У серпні президент Володимир Зеленський ветував та надав свої пропозиції до закону №3640, який передбачає, зокрема, продовження дії мораторію на стягнення майна за валютними кредитами, у тому числі іпотечними.