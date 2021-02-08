Прошло три года: как изменилась зарядная инфраструктура для электромобилей

Три роки тому ЕП писала про інфраструктуру для електрокарів в Україні та про те, наскільки зручно пересуватися на електричному транспорті між містами.

За цей час кількість електромобілів у країні зросла в чотири рази – з 5,6 тис до 27,3 тис. Такі цифри наводять Мінінфраструктури та асоціація "Укравтопром".

Кожен рік українці купували в середньому по 7,2 тис електрокарів. Суттєве зростання попиту на електричні автомобілі відбулося у 2018 році, коли з 1 січня був скасований ПДВ на імпорт таких транспортних засобів. Ще раніше було скасоване мито 10%.

Проте одна з причин відмови від придбання електрокарів, яку часто називають автолюбителі, – відсутність інфраструктури.

Наскільки вона змінилася за останні три роки, чи встигає зарядна інфраструктура за темпами росту ринку електрокарів? Наскільки змінилися технології зарядки електромобілів і чи встигає за трендами Україна?

Хто є найбільшими гравцями на ринку зарядних станцій? Як самому встановити зарядну станцію? Чи реально подорожувати між містами України на електрокарі?

Як було три роки тому

Три роки тому власник Nissan Leaf Михайло Плужников так розповідав про свій досвід пересування між Києвом та Одесою (475 км) на електрокарі.

"Авто доведеться заряджати чотири-шість разів залежно від маршруту. Чимало часу власник авто буде витрачати на пошук водіїв традиційних авто, які часто паркуються на місцях для зарядки електромобілів.

Знадобиться час і на запуск зарядної станції. Крім того, електрокар може відмовлятися від зарядки, або зарядка буде відмовлятися заряджати авто. Щоб вивчити ці випадки і підготуватися до них, мені знадобився рік. Уже з досвідом я скоротив час подорожі з десяти до восьми годин".

Через три роки майже нічого не змінилося.

Власники автомобілів з двигуном внутрішнього згорання так само займають місця для зарядки електрокарів.

Підключення до зарядних пристроїв через технічні проблеми часто триває 10-20 хв, а запас ходу Nissan Leaf, 100-120 км, досі перетворює подорож цим автомобілем між містами на випробування на витривалість.

Утім, якщо проблем з користуванням інфраструктурою для зарядки електромобілів менше не стало, то сама інфраструктура помітно еволюціонувала.

Що змінилося в зарядній інфраструктурі

За останні три роки значно збільшилася кількість зарядних станцій у країні. Ось дані двох найбільших українських мереж.

У 2017 році до мережі "Автоентерпрайз" було підключено 1 417 зарядних станцій. Зараз їх понад 3 тис.

Мережа зарядних станцій "Автоентерпрайз" Джерело: Додаток AE Charging Point

Ця мережа напередодні потрапила в скандал щодо лобіювання її інтересів народним депутатом з фракції "Слуга народу" Олександром Куницьким.

У липні 2020 року програма "Схеми" оприлюднила розслідування, яке показало, що депутат рекламував послуги цієї мережі і навіть лобіював встановлення її зарядного пристрою у дворі будинку, де розташовані парламентські комітети.

Крім того, Куницький зареєстрував законопроєкти, які мали на меті спростити роботу операторів мереж зарядних станцій.

Інша мережа – "Тока" – збільшила кількість зарядних станцій з 62 до 484.

Мережа зарядних станцій "Тока" Джерело: "Тока"

На початку 2018 року на ринок вийшов новий гравець – мережа електрозаправних станцій YASNO E-mobility, підрозділ компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Мережа нараховує 28 станцій.

Мережа зарядних станцій YASNO E-mobility Джерело: yasno.com.ua

"Інфраструктура в Україні, особливо швидкісних зарядок, однозначно покращилася. У першу чергу завдяки тому, що компанія ДТЕК та її мережа зарядок YASNO два роки тому почала встановлювати швидкісні зарядки на трасах і в Києві", – каже співзасновник платформи бронювання зарядних станцій Go To-U і Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида.

За його словами, власники електромобілів потребують швидких (від 50 кВт) і супершвидких (від 100 кВт) зарядних станцій саме на трасах. Використання перших дозволяє лише за 30 хв поповнити запас ходу на 125-140 км. За цей же час станція потужністю 120 кВт дасть 270 км ходу.

Два роки тому відсутність швидких і супершвидких зарядних станцій на трасах обмежували подорожі електрокаром на далекі відстані. Зараз це обмеження частково зняте, принаймні на трасах Київ-Львів, Київ-Одеса, Київ-Полтава.

"Ринок в Україні сам себе регулює. У нас немає активної підтримки держави в розбудові інфраструктури, тому цей ринок розвивається за законами попиту і пропозиції", – підсумовує Шимоне-Давида.

Власник електрокара і культура зарядки

Попри розвиток зарядної інфраструктури, типові проблеми під час її використання залишаються. Це збої в роботі додатків мереж зарядних станцій, проблеми з розпізнаванням автомобілів, помилки зарядних пристроїв під час зарядки.

"Культура зарядки" – незвичний термін для власника традиційного авто, але надзвичайно актуальний для українського власника електромобіля. Він став своєрідним мірилом якості тієї чи іншої зарядної станції.

"Зарядна станція має високу "культуру зарядки", якщо водій електрокара через додаток забронював зарядну станцію, місце на час броні не було зайняте, він з першого разу підключив авто і без пригод заправив", – пояснює керівник мережі електрозаправних станцій YASNO E-mobility Ігор Ковальов.

Важливо, щоб не було помилок протоколу обміну інформацією між авто і станцією, щоб між ними був чіткий зв'язок. Електромобіль "розповідає" зарядній станції, як він хоче заряджатися, яка температура батареї, який її стан, чи є пошкоджені комірки.

"Якщо такого діалогу між ними не буде, і станція видаватиме іншу, ніж потрібно, потужність, то з часом батарея вийде з ладу", – додає Ковальов.

На жаль, культура зарядки електрокарів в Україні поки що не на високому рівні. Причина – інфраструктура будується хаотично і без стандартизації.

Більшість зарядних станцій встановлюють приватні особи, які купують їх у різних виробників, різної якості, з підтримкою різних протоколів обміну інформацією. Як наслідок, страждають власники електромобілів.

Відгук одного з користувачів додатку для зарядки електрокарів

Саме про такі проблеми три роки тому розповідав Плужников.

Попит на високу культуру зарядних станцій зростає і з боку власників дорогих електрокарів.

Разом із зростанням кількості електромобілів частка Nissan Leaf за останні три роки скоротилася з 85% до 60%. Українці дедалі частіше обирають більш технологічні марки з великим запасом ходу.

Йдеться передусім про Tesla. Навіть перші її моделі дозволяють пересуватися на одній зарядці на відстань до 240 км, а останні, 2019 року випуску, – до 700 км.

Еволюціонувала й пропозиція від офіційних дилерів: з'явилися Jaguar I-PACE (470 км), Audi e-tron GE (287-365 км), Hyundai IONIQ Electric (294 км), BMW i3 (290-359 км).

У власників дорогих електрокарів більш високі вимоги до якості роботи зарядних станцій, тому мережі вимушені підвищувати якість сервісів.

Структура українського ринку електрокарів та гібридів

Натиснути для збільшення Джерело: IRS Group, МВС

Як встановити зарядну станцію

Встановити станцію для зарядки електромобіля може хто завгодно. Власники таких авто облаштовують станції для себе в підземних паркінгах, біля приватних будинків і навіть поруч з під'їздами.

Встановлюють станції власники ресторанів, готелів, стоянок, супермаркетів і ті, хто бачать у цьому можливість заробити.

Бізнес на зарядній станції може окупитися приблизно за п'ять років.

"Інвестор орендує в ТРЦ частину землі або певну площу під паркомісце, де встановлює зарядну станцію. ТРЦ виділяє електричну потужність, мінімум 150 кВт.

Таку велику потужність знайти непросто, зате інвестор стає власником окремого бізнесу, який ми обслуговуємо і створюємо операційну діяльність завдяки нашому програмному забезпеченню", – розповідає Шимоне-Давида.

Go To-U отримує 20% від вартості заправки. Крім того, власник станції щомісяця платить платформі 100 євро за обслуговування. У цю абонплату входять інтернет-зв'язок та лінія підтримки станції. Усі платежі надходять до платформи, яка в кінці кожного місяця повертає власнику станції 80%.

Вартість зарядки електрокара суттєво відрізняється залежно від місця розташування станції і потужності. Деякі ресторани і готелі встановлюють станції на 15-22 кВт і дозволяють клієнтам користуватися ними безкоштовно.

Деякі заклади стягують плату 5 грн за кВт. У такому разі вартість зарядки батареї Nissan Leaf на 24 кВт коштуватиме 80-90 грн, якщо вона не повністю розряджена і її не заряджають до 100%, а батареї Tesla на 100 кВт – 350 грн.

На швидкісних зарядних станціях вартість 1 кВт становить 9 грн, тож "заправити" Nissan Leaf коштуватиме 150 грн, Tesla – 600-630 грн.

Зарядну станцію може встановити і звичайна людина. Придбати домашні станції можна в мережі "Тока" і на "Розетці". Вони коштують 10-36 тис грн і більше залежно від потужності. Витрати на встановлення становитимуть близько 5 тис грн.

Економія відчутна. Один кілометр на електрокарі коштує 28 коп, на бензиновому авто – понад 2 грн.

Головна умова для встановлення домашньої станції – наявність дозволу від ОСББ або ЖЕКу.

Подорожі між містами України та ЄС

Незважаючи на розвиток інфраструктури в Україні, заправних станцій для електромобілів все ще недостатньо. Особливо їх дефіцит водії відчувають на вихідних, у періоди свят та літніх відпусток.

Вирушаючи з Києва, Одеси чи Львова, власники електромобілів зустрічаються на одних і тих же станціях. Виникає черга. Кожному автовласнику для продовження руху потрібно близько години.

Керівник YASNO E-mobility каже, що напрямок Київ-Львів-Київ завжди завантажений, для траси Київ-Одеса характерна сезонність, а полтавський напрямок більш вільний.

За словами менеджера, взимку між містами зазвичай подорожують власники Tesla та інших електромобілів з великим запасом ходу. Влітку в Одесу їздять і на Nissan Leaf.

Вирішити проблему черг можна шляхом бронювання, але зробити це можна лише на платформі Go To-U, де кількість зарядних станцій незначна. Інші платформи не надають можливість бронювання, бо не всі станції підтримують цей сервіс.

Подорож на електромобілі по країнах ЄС комфортніша, ніж по Україні: там значно більше станцій. У 2020 році влада Німеччини оголосила про намір встановити їх на всіх бензинових заправках.

У ЄС швидкісні зарядки – це норма. Особливо це відчувають власники Tesla. На кожній станції є мінімум п'ять зарядних пристроїв, а відсутність необхідності завантаження додатку робить процес швидким і простим.

Чутки про встановлення станцій Tesla в Україні поширилися ще у 2016 році. З 2018 року на карті компанії з'явилися дві позначки "майбутні відкриття": поблизу Житомира та Львова. Проте ці плани не були реалізовані.

Натиснути для збільшення Джерело: Tesla

"Прикро це визнавати, але в приватному листуванні співробітник компанії Tesla Стівен Альтман-Річер (з департаменту розвитку бізнесу. – ЕП) повідомив нам, що компанія не має намірів будувати в Україні зарядні станції Tesla Supercharger до 2022 року, незважаючи на плани зробити це значно раніше", – повідомляла раніше експерт транспортних інновацій в Офісі реформ при Міністерстві інфраструктури Марина Китіна.