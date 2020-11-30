4G в селах і на автошляхах: коли і де чекати в першу чергу

За якістю покриття території мобільним 4G Україна на багато років відстає від країн Європейського Союзу.

Незважаючи на те, що швидкісний мобільний інтернет оператори запустили два роки тому, він все ще відсутній в багатьох невеликих населених пунктах, на міжнародних і національних автошляхах.

Подорож за межі українського міста фактично відрізає людину від сучасного цифрового світу на години і навіть дні.

Причина – мобільні оператори тривалий час не могли запустити 4G на "низьких" частотах, які найбільше підходять для покриття великих площ. На початку 2020 року Мінцифри вирішило цю проблему, перерозподіливши між мобільними операторами частоти в діапазоні 900 МГц.

З 1 липня "велика трійка" почала запускати 4G на низьких частотах окремо в кожній області України із заходу на схід.

Та чи означає це, що вже наступного року всю Україну накриє "парасолька" швидкісного інтернету?

ЕП дізналась, коли і які автошляхи покриють 4G в першу чергу, в скільки це обійдеться операторам, а також, хто і як буде перевіряти покриття.

Перші підсумки розгортання LTE-900 МГц

"Одна з наших цілей – покрити мобільним інтернетом територію України, – заявив напередодні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. – Неможливо побудувати цифрову державу, якщо кожен українець не матиме доступу до якісного інтернету".

Сьогодні 4G покриття трьома мобільними операторами виглядає наступним чином:

Київстар

вебкарті покриття 4G. Натиснути для збільшення На жовтень 2020 року. Більш детально подивитись окремі населені пункти можна на джерело: Нацкомісія регулювання зв’язку та інформатизації (НКРЗІ)

Vodafone

вебкарті покриття 4G. Натиснути для збільшення На жовтень 2020 року. Більш детально подивитись окремі населені пункти можна на джерело: Нацкомісія регулювання зв’язку та інформатизації (НКРЗІ)

lifecell

вебкарті покриття 4G. Натиснути для збільшення На жовтень 2020 року. Більш детально подивитись окремі населені пункти можна на джерело: Нацкомісія регулювання зв’язку та інформатизації (НКРЗІ)

"Київстар" забезпечує більше покриття, оскільки має більше базових станцій (БС). Відповідно до даних Українського державного центру радіочастот, "Київстар" має 13,7 тис. БС, які забезпечують мобільний зв’язок 4G, Vodafone – 11,1 тис., а lifecell – 6,1 тис.

Відповідно до кількості БС, кількість населених пунктів покритих 4G також відрізняється в залежності від оператора.

З 1 липня 2020 року і до кінця листопада оператори запустили 4G на частотах 900 МГц на 2% базових станцій. При цьому швидше за всіх запускав 4G на частотах 900 МГц мобільний оператор Vodafone – 733 населених пункти.

Багато це чи мало?

Мобільні оператори кажуть, що це хороший результат, оскільки переобладання однієї станції – це заміна лише кількох плат, а іншої – в повній заміні обладнання, що може займати багато часу.

Середня вартість переобладнання однієї БС, за даними операторів, становить 200-500 тис. грн, а іноді сягає 3 млн грн.

Технологія LTE-900 МГц (робота на низьких частотах) в середньому забезпечує швидкість передачі даних 4,4 Мбіт/с на користувача (дозволяє онлайн перегляд відео), що у 2,2 рази вище, ніж того вимагають ліцензійні умови, розповіли в Vodafone.

В 2020 році lifecell планує переобладнати 400 базових станцій для роботи 4G на частотах 900 МГц, а в наступному ще 1 тис.

В "Київстар" повідомили, що загальна кількість БС переобладнаних для роботи 4G на частотах 900 МГц буде складати "кілька тисяч". При цьому в компанії не планують переобладнувати під 4G всі станції, які зараз працюють в 2G на частоті 900 МГц.

Коли і на яких автошляхах з’явиться "килимовий" 4G

Відповідно до умов ліцензій на частоти 900 МГц, мобільні оператори повинні забезпечити мобільний 4G в наступні строки: ✘ до 1 липня 2022 року – в населених пунктах із населенням більше 2 тис.; ✘ до 1 січня 2023 року – на міжнародних автомобільних дорогах; ✘ до 1 липня 2024 року – на національних автомобільних дорогах.

В "Київстар" зазначають, що виконати ці ліцензійні умови буде непросто і це потребуватиме значних інвестицій. "Але тим не менш виконати ці умови можливо", – додали представники мобільного оператора.

Компанії "Київстар" і Vodafone оцінюють вартість виконання ліцензійних умов приблизно в 4 млрд грн для кожної з них. Проте оператори можуть зекономити за рахунок спільного будівництва базових станцій та використання існуючих.

Досвід експлуатації станцій LTE-900 МГц показує, що низькі частоти покривають радіус в середньому 10-15 км, тоді як станції LTE 1800 МГц – лише до 6 км.

Загалом радіус покриття залежить значною мірою від місцевості, обладнання, висоти самої БС та термінального обладнання.

Першими трьома трасами міжнародного значення, які отримують 4G покриття стануть три траси: Київ – Одеса; Київ-Чоп; Київ – Харків – Довжанський.

На початку розгортання мережі це буде точкове покриття, а до кінця терміну реалізації програми стане суцільним. "Вже наступного року очікуємо значне покращення зв’язку 4G на цих дорогах", – кажуть в lifecell.

Що заважає плану

Головними перепонами на шляху розгортання 4G покриття в "Київстар" бачать проблему радіофобії (комплекс нервово-психічних і соматичних фізіологічних розладів, які іноді важко піддаються лікуванню, що виражається в боязні різних джерел йонізуючого (радіація) і нейонізуючого електромагнітного випромінювання, – ЕП) і проблему довгої і складної процедури відведення землі під будівництво споруди для станцій.

Як відомо, чим потужніше електромагнітне випромінювання (ЕМВ) антени БС, тим більший радіус дії у такої антени, тим краща якість сигналу і швидкість передачі даних.

Між тим, в Україні сьогодні діють найнижчі в світі норми ЕМВ: 10 мкВт/см² – в Україні, Білорусі, Казахстані, РФ, Угорщині, Польщі, Італії, Болгарії; 100 мкВт/см² – в країнах Скандинавії та деяких країнах ЄС; до 1000 мкВт/см² – в більшості країн ЄС, в США, Канаді, Японії.

Від швидкості відведення землі під будівництво споруд для станцій також залежить швидкість покриття автошляхів зв’язком 4G. Адже проєкт розгортання 4G на частотах 900 МГц передбачає будівництво великої кількості нових БС.

"Щоб забезпечити покриття 95% протяжності доріг, треба побудувати дуже багато нових базових станцій, – кажуть в Vodafone. – Через відсутність інфраструктури необхідні великі інвестиції та багато часу. Дуже розраховуємо на успішну співпрацю з операторами щодо шерінгу станцій".

В lifecell бачать перешкоди у величезному обсягу інвестицій за невеликого обсягу трафіку на дорогах.

Серед інших перепон для швидкого покриття зв’язком 4G оператори називають проблеми з підключенням електроживлення – на деяких протяжних ділянках автошляхів немає можливості підключитися до електроживлення.

Сюди також треба додати застаріле законодавство про спільне використання інфраструктури, та відсутність можливості спільного використання радіочастот.

Крім цього, експерт ринку телекомунікацій Роман Хіміч нагадує, що 29 жовтня 2019 року на інвестиційному форумі "RE: THINK. Invest in Ukraine" в Маріуполі тодішній прем’єр Олексій Гончарук в присутності президента Володимира Зеленського підписав з мобільними операторами меморандум.

В документі, крім іншого, уряд брав на себе зобов’язання полегшити операторам розгортання 4G в діапазоні 900 МГц.

В грудні того ж року на виконання меморандуму Мінцифри опублікувало урядове розпорядження "Про затвердження плану заходів щодо створення умов розвитку мобільного широкосмугового доступу".

Цим документом уряд зобов’язувався переглянути в сторону зменшення принцип розрахунку рентної плати за радіочастоти, зареєструвати законопроєкт про технейтральність, спростити доступ до інфраструктури і таке інше.

Проте в законі про державний бюджет на 2021 рік, всупереч меморандуму, передбачено збільшення рентної плати за радіочастоти на 990 млн грн, або на 41,7%.

У такому разі наступного року оператори направлять до державного бюджету за користування радіочастотами більше 3,3 млрд грн.

Хто і як буде контролювати покриття

Збільшити площу покриття країни мобільним зв’язком 4G – одна з головних задач Міністерства цифрової трансформації. Проте як уряд планує контролювати саму наявність і ступінь покриття доріг мобільним зв'язком 4G відповідно до ліцензійних умов 900 МГц?

За словами керівника напрямку розвитку мобільного інтернету Мінцифри Станіслава Прибитько, контроль якості буде відбуватися двоми шляхами.

По-перше, оператори нададуть дані, на яких територіях вони виконують вимоги щодо покриття. Тобто там, де наявний сигнал із певними характеристиками, незалежно від рельєфу місцевості.

По-друге, проводитимуться вибіркові перевірки на покритих мережею шляхах, так звані драйв-тести. Тобто, по дорогах проїзджатиме автомобіль зі спеціальним обладнанням, що збиратиме технічні параметри мобільного зв’язку. Так перевірятиметься відповідність заявленого покриття до фактичного.

Що далі

Після перерозподілу частот в діапазоні 900 МГц, в успішність якого на телеком ринку ніхто всерйоз не вірив, Мінцифри з не меншим завзяттям взялося за вивільнення частот у нижчих діапазонах 790–862 МГц, 694–790 МГц.

18 листопада 2020 року уряд затвердив відповідний план.

Ці частоти можуть допомогти збільшити ємність радіомережі операторів на великих радіусах дії та збільшити сам радіус дії базових станцій.

Проблема в тому, що на частині цих частот працює оператор цифрового телебачення "Зеонбуд", якому Нацрада з телерадіомовлення наприкінці жовтня цього року продовжила всі ліцензії провайдера цифрового ТБ.

Тож уряду потрібно буде "посунути" "Зеонбуд" з певного спектру частот і одночасно провести конверсію частот спецкористувачів.

Ще кілька років тому це завдання було абсолютно неможливим. Але перерозподіл діапазону 900 МГц довів, що ідею запровадження "килимового" 4G-покриття просуває чиясь сильна політична воля. Отже мобільні оператори мають непогані шанси отримати частоти в діапазоні 700 МГц вже наприкінці 2021 року.

Цей діапазон в розвинених країнах Європи оператори використовують ще з 2010-2012 років. Проте, чи готові українські оператори вже через рік починати освоювати ще один діапазон частот?

Як зазначили ЕП оператори, все залежить від визначених термінів та умов тендеру або аукціону.