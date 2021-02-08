Минуло три роки: як змінилась в Україні зарядна інфраструктура для електромобілів

Три роки тому ЕП писала про інфраструктуру для електрокарів в Україні та про те, наскільки зручно пересуватись на електричному транспорті між містами.

За цей час кількість електромобілів в країні зросла в чотири рази – з 5,6 тис до 27,3 тис. Такі цифри наводять Мінінфраструктури і асоціація "Укравтопром".

Кожен рік українці купували в середньому по 7,2 тис електрокарів. Суттєве зростання попиту на електричні автомобілі відбулось в 2018 році, коли з 1 січня був відмінений ПДВ на імпорт таких транспортних засобів. Ще раніше було скасовано мито 10%.

Проте одна з причин відмови від покупки електрокарів, яку часто називають автолюбителі – це відсутність необхідної інфраструктури.

Наскільки вона змінилась за останні три роки, чи встигає зарядна інфраструктура за темпами росту ринка електрокарів? Наскільки змінились технології зарядки електромобілів, і чи встигає за трендами Україна?

Хто є найбільшими гравцями на ринку зарядних станцій? Як самому встановити зарядну станцію? Чи реально сьогодні подорожувати між містами України на електрокарі?

Як було три роки тому

Три роки тому власник Nissan Leaf Михайло Плужников так розповідав про свій досвід пересування між Києвом і Одесою (475 км) на електрокарі:

"Авто доведеться заряджати чотири-шість разів залежно від маршруту. Чимало часу власник авто буде витрачати на пошук водіїв традиційних авто, які часто паркуються на місцях для зарядки електромобілів.

Знадобиться час і на запуск зарядної станції. Крім того, електрокар може відмовлятися від зарядки, або зарядка буде відмовлятися заряджати авто. Щоб вивчити ці випадки і підготуватися до них, мені знадобився рік. Уже з досвідом я скоротив час подорожі з 10 год до 8 год".

Через три роки майже нічого не змінилося.

Власники автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння так само продовжують займати місця для зарядки електрокарів.

Підключення до зарядних пристроїв, через технічні проблеми, часто займає 10-20 хвилин, а запас ходу Nissan Leaf в 100-120 км досі перетворює подорож цим автомобілем між містами у випробування на витривалість.

Утім, якщо проблем з користуванням інфраструктурою для зарядки електромобілів менше не стало, то сама інфраструктура помітно еволюціонувала.

Що змінилось в зарядній інфраструктурі

За останні три роки значно збільшилася кількість зарядних станцій по всій країні. Наводимо цифри двох найбільших українських мереж.

У 2017 році до мережі "Автоентерпрайз" було підключено 1417 зарядних станцій. Зараз їх понад 3 тисячі.

Мережа зарядних станцій "Автоентерпрайз" Джерело: Додаток AE Charging Point

Ця мережа напередодні також потрапила у скандал щодо лобіювання її інтересів народним депутатом "Слуги народу" Олександром Куницьким.

В липні 2020 року програма "Схеми" оприлюднила розслідування, яке показало, що депутат рекламував послуги цієї мережі та навіть лобіював встановлення зарядного пристрою "Автоентерпрайз" у дворі де розташовані парламентські комітети.

Крім того, Куницький зареєстрував законопроєкти, які мали на меті спрощення роботи операторів мереж зарядних станцій.

Інша мережа – "Тока" – збільшила кількість зарядних станцій з 62 до 484.

Мережа зарядних станцій "Тока" Джерело: "Тока"

На початку 2018 року на ринок вийшов новий гравець – мережа електрозаправних станцій YASNO E-mobility, підрозділ компанії "Дтек" Ріната Ахметова. Поки що мережа нараховує 28 станцій.

Мережа зарядних станцій YASNO E-mobility Джерело: yasno.com.ua

"Сьогодні інфраструктура однозначно покращилася в Україні, особливо швидкісних зарядок. В першу чергу через те, що компанія "Дтек" та її мережа зарядок YASNO почала два роки тому встановлювати швидкісні зарядки на трасах і в місті Київ", – каже співзасновник платформи бронювання зарядних станцій Go To-U і Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давіда.

За його словами, власники електромобілів зараз потребують швидких (від 50 кВт) і супершвидких (від 100 кВт) зарядних станцій саме на трасах. Використання перших дозволяє лише за 30 хвилин поповнити запас ходу на 125-140 км. За цей же час станція потужністю 120 кВт дасть 270 км ходу.

Два роки тому відсутність швидких і супершвидких зарядних станцій на трасах обмежували подорожі електрокаром на далекі відстані. Зараз це обмеження частково знято, принаймні, на трасах Київ-Львів, Київ-Одеса, Київ-Полтава.

"Ринок в Україні сам себе регулює. У нас немає активної підтримки держави в розбудові інфраструктури, тому цей ринок розвивається за законами попиту і пропозиції", – підсумовує Назар Шимоне-Давіда.

Власник електрокару і культури зарядки

Не зважаючи на розвиток зарядної інфраструктури, типові проблеми під час її використання залишаються. Це збої в роботі додатків мереж зарядних станцій, проблеми з розпізнаванням автомобілів, помилки зарядних пристроїв під час зарядки та інші.

"Культура зарядки" – незвичний термін для власника традиційного авто, але надзвичайно актуальний для українського власника електромобіля. Він став своєрідним мірилом якості тієї чи іншої зарядної станції.

"Зарядна станція має високу "культуру зарядки", якщо водій електрокару через додаток забронював зарядну станцію, місце на час броні не було зайнято, він з першого разу підключив авто і без пригод заправив", – пояснює керівник мережі електрозаправних станцій YASNO E-mobility​ Ігор Ковальов.

Важливо, щоб не було помилок протоколу обміну інформацією між авто та станцією, щоб між ними стабільно був чіткий зв’язок. Електромобіль "розповідає" зарядній станції, як він хоче заряджатися, яка температура батареї, який її стан, чи є пошкоджені ячейки.

"Якщо такого діалогу між ними не буде і станція видаватиме іншу, ніж потрібно потужність, то з часом батарея вийде з ладу", – додає Ковальов.

На жаль, культура зарядки електрокарів в Україні поки що не на високому рівні. Все через те, що інфраструктура будується хаотично і без стандартизації.

Більшість зарядних станцій встановлюють приватні особи, які купують їх у різних виробників, різної якості, з підтримкою різних протоколів обміну інформацією. Як наслідок, страждають власники електромобілів.

Відгук одного з користувачів додатку для зарядки електрокарів

Саме про такі проблеми три роки тому розповідав власник Nissan Leaf Михайло Плужников.

Попит на високу культуру зарядних станцій зростає і з боку власників дорогих електрокарів.

Разом зі зростанням кількості електромобілів, частка Nissan Leaf за останні три роки скоротилась з 85% до 60%. Українці все частіше обирають більш технологічні марки з великим запасом ходу.

Йдеться про Tesla навіть перші моделі S, батарея якої дозволяє пересуватись на відстань до 240 км, а останні (2019 року випуску) – до 700 км.

Багато хто купив нові автомобілі у офіційних дилерів, оскільки еволюціонувала і пропозиція від офіційних дилерів з'явилися Jaguar I-PACE (470 км), Audi e-tron GE (287-365 км), Hyundai IONIQ Electric (294 км), BMW i3 (290-359 км).

У власників дорогих електрокарів більш високі вимоги до якості роботи зарядних станцій, а отже власники зарядних станцій і їх мереж так чи інакше будуть вимушені підіймати якість своїх сервсів.

Структура українського ринку електрокарів і гібридів

Натиснути для збільшення Джерело: IRS Group, МВС

Як встановити зарядну станцію

Встановити станцію для зарядки електромобіля може хто завгодно. Для себе власники таких авто облаштовують станції в підземних паркінгах, біля приватних будинків та навіть поруч з підїздами.

Встановлюють станції власники ресторанів, готелів, стоянок, супермаркети та ті, хто бачить в цьому можливість заробити.

Бізнес на зарядній станції може окупитися приблизно за 5 років.

"Інвестор орендує в ТРЦ частину землі, якщо вона у власності ТРЦ, або орендує певну площу під паркомісце, де встановлює зарядну станцію. ТРЦ виділяє електричну потужність, мінімум 150 кВт.

Однак таку велику потужність не так просто знайти, а отримати ще складніше. Проте такий інвестор фактично є власником окремого бізнесу, який ми обслуговуємо і створюємо операційну діяльність за рахунок нашого програмного забезпечення", – розповідає Назар Шимоне-Давіда.

Наприклад, Go To-U отримує 20% від вартості заправки. Плюс власник станції щомісяця платить платформі 100 євро за обслуговування. Це абонплата, в яку входить інтернет-зв’язок та лінія підтримки станції. Всі платежі надходять до платформи, яка в кінці кожного місяця повертає власнику станції 80%.

Вартість зарядки електрокару суттєво відрізняється в залежності від місця розташування станції і потужності. Деякі ресторани і готелі встановлюють станції на 15-22 кВт і дозволяють клієнтам користуватись ними безкоштовно.

Деякі заклади стягують плату 5 грн за кВт. В такому разі вартість зарядки батареї Nissan Leaf на 24 кВт коштуватиме 80-90 грн, якщо вона не повністю розряджена і її не заряджають до 100%. Для Tesla з батарею на 100 кВт зарядка обійдеться в 350 грн.

На швидкісних зарядних станціях вартість 1 кВт становить 9 грн, а отже "заправити" Nissan Leaf коштуватиме 150 грн, а Tesla – 600-630 грн.

Між тим, власну зарядну станцію може встановити і звичайна людина. Придбати домашні станції можна як в згаданій мережі "Тока" так і на "Розетці". Ціни стартують від 10 тис грн в залежності від потужності і досягають 36 тис грн і більше. Додаткові витрати на встановлення обладнання, в тому числі лічильника – це ще близько 5 тис грн.

Економія відчутна. Один кілометр на електрокарі обходиться в 28 копійок, тоді як власники бензинових автомобілів на цю ж дистанцію витратять більше 2 грн.

Головна умова для встановлення домашньої станції – наявність дозволу від ОСББ або ЖЕКу.

Подорожі між містами України та Європи

Незважаючи на розвиток інфраструктури і заправних станцій в Україні, кількість яких вимірюється кількома тисячами, для електромобілів цього все ще недостатньо.Особливо їх дефіцит водії відчувають на вихідних, в період свят та літніх відпусток.

Вирушаючи з Києва, Одеси чи Львова власники електромобілів, як правило, зустрічаються на одних і тих самих станціях, через що виникає черга, в якій кожному для продовження руху потрібно близько години.

Керівник YASNO E-mobility​ каже, що напрямок Київ-Львів-Київ завжди завантажений. В той же час, траса Київ-Одеса має яскраво виражений сезоний характер. Направлення на Полтаву ще занадто мало працює, щоб робити висновки.

За його словами, взимку між містами зазвичай подорожують власники Tesla і інших електромобілів з великим запасом ходу. Влітку на Одесу їздять і на Nissan Leaf.

Вирішити цю проблему можна за рахунок бронювання. Але зробити це можна поки що лише на платформі Go To-U, де кількість зарядних станцій незначна. Інші платформи не надають можливість бронювання, оскільки не всі зарядні станції підтримують такий сервіс.

Подорож на електромобілі по країнам Європи комфортніші, ніж по Україні. В першу чергу через значно більшу кількість станцій. Минулого року влада Німеччини оголосила про намір встановити їх на всіх бензинових автозаправках.

Комфортнішою подорож по ЄС є і тому, що швидкісні зарядки там це норма, а не виключення. Особливо це відчувають власники Tesla. На кожній станції є мінімум 5 зарядних пристроїв, а відсутність необхідності завантаження додатку робить процес швидким і простим.

Чутки щодо встановлення станцій Tesla в Україні ходили ще з 2016 року. З 2018 року на карті компанії, з позначкою "майбутні відкриття" з'явилися дві точки – поблизу Житомира та Львова. Проте вони так і залишилися планами.

Натиснути для збільшення Джерело: Tesla

"Як би не прикро було це визнавати, але в приватному листуванні співробітник компанії Tesla Стівен Альтман-Річер (з департаменту розвитку бізнесу. – ЕП) повідомив нам, що компанія не має намірів будувати в Україні зарядні станції Tesla Supercharger до 2022 року, незважаючи на плани зробити це значно раніше", – повідомляла раніше експерт транспортних інновацій в Офісі реформ при Міністерстві інфраструктури Марина Китіна.