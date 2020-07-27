Заправки біля Ради, запити до правоохоронців та реклама обличчям: як нардеп "Слуги" Куницький допомагав "бізнес-партнеру"

Радіо Свобода

Депутат "Слуги народу" Олександр Куницький, використовував свій мандат для відстоювання інтересів наближеної до нього харківської групи компаній "Автоентерпрайз".

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми" на "Радіо Свобода".

Як з'ясували журналісти, нардеп користувався своїм правом депутатського звернення, щоб "врятувати" згадану компанію від кримінального провадження, намагався встановити її електрозаправки біля Верховної Ради і навіть подавав законопроєкти в інтересах конкретного бізнесу.

Куницький – відомий автоблогер ZPSanek з мільйонною аудиторією, який став відомим завдяки роликам про свавілля "ДАЇшників", а згодом і поліції – у 2019 році пройшов до Верховної Ради як мажоритарник від політсили "Слуга народу" президента Володимира Зеленського. Група "Автоентерпрайз" об’єднана у пул компаній, який складається з близько десятка фірм. Усі вони пов’язані між собою спільними директорами та засновниками. Утім головною дійовою особою тут виступає харківський бізнесмен Дмитро Ніконов. Компанія має декілька напрямків: ввезення електроавтомобілів з-за кордону, для продажу та надання в оренду; їхній ремонт; виготовлення зарядного обладнання для електрокарів; встановлення та обслуговування електрозарядних станцій та організація послуг таксі з "електро-автопарком". На українському ринку "електрозаправок" наразі це – найбільший гравець. Три з чотирьох електрозарядних станцій в Україні виготовлені на заводі "Автоентерпрайз" у Харкові.

Група "Автоентерпрайз" об’єднана у пул компаній, який складається з близько десятка фірм, а головною дійовою особою тут виступає харківський бізнесмен Дмитро Ніконов натиснути для збільшення

Куницький у структурі власності цих компаній формально ніколи не фігурував. До походу в парламент він отримував тут зарплату, а також фінансово взаємодіяв із цим бізнесом як ФОП. Він не приховував і багато разів публічно асоціював себе з групою компаній "Автоентерпрайз" та виступав від її імені. Ніконов у документах прямо називав його своїм бізнес-партнером.

У своїй анкеті Дмитро Ніконов прямо вказував, що Олександр Куницький – його бізнес-партнер

Що з'ясували журналісти "Схем"?

По-перше, вже у статусі депутата Куницький рекламував послуги згаданої групи компаній. У червні 2020 року на багатьох київських заправках для електромобілів з’явилися зображення з Куницьким.

Рекламна кампанія із зображеннями "слуги народу" не обмежилась лише заправками. "Схеми" віднайшли окремий сайт, створений також у червні 2020 року, на головній сторінці якого зображений парламентар, який заохочує стати його "партнером" та "разом із ним" інвестувати в "Автоентерпрайз".

Прізвище Куницького там ніде не було зазначено. Вказано лише псевдонім – ZPSanek.

По-друге, парламентар надсилав депутатські звернення, щоб "врятувати" згадану компанію від кримінального провадження.

На другий місяць свого депутатства парламентар Куницький писав відповідне звернення до тодішнього генерального прокурора України Руслана Рябошапки.

До листа він докладав лист від директора фірми "Екомобілі" – скаргу на дії слідчих ДБР, які порушили та розслідують кримінальну справу щодо змови митників та цієї компанії з метою заниження митних платежів до бюджету.

17 вересня 2019 року "слуга народу" писав депутатське звернення на ім’я на той час директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.

Там він скаржився директору ДБР на слідчих офісу великих платників податків фіскальної служби, які розслідують ухилення від сплати податків групою компаній "Автоентерпрайз" та Дмитром Ніконовим. Наступного дня ДБР відкрив кримінальне провадження проти податківців, які запідозрили "Автоентерпрайз" у фінансових махінаціях.

По-третє, інструмент депутатських звернень харківський мажоритарник використовував для пошуку найкращих місць для заправок для електромобілів.

"Схеми" знайшли його депутатське звернення, адресоване приватній компанії "ДТЕК Київські електромережі", яка відповідає за всі електромережі та підключення до них у столиці.

В запиті він просить надати інформацію про порядок приєднання до електричних мереж станції для електромобілів на одній із трансформаторних підстанцій за адресою м.Київ, вул. Євгена Коновальця, 34а.

Інтереси "Автоентерпрайз" Куницький просував в прямому сенсі у стінах парламенту. Він хотів встановити зарядний пристрій у дворі парламентських комітетів на Садовій 3а.

Четверте, Куницький подав три законопроєкти, безпосередньо пов’язані з електромобілями.

Перший з них він одноосібно ініціював у перший тиждень роботи нового складу парламенту. З-поміж іншого, цей проєкт мав на меті спрощення роботи операторів мереж зарядних станцій.

Куницький пропонував дозволити їм не отримувати ліцензії на торгівлю електроенергією. Щоправда, Нацкомісія з питань регулювання в енергетиці ще за півтора роки до цього роз’яснила, що ліцензії мережам електрозаправок не потрібні.

Також Куницький пропонував скоротити терміни погодження встановлення зарядок до одного дня і не вимагати спеціальних дозволів.

Запропоновані депутатом законодавчі нововведення мали торкнутись не всіх категорій електрозаправок, а лише швидкісних станцій великої потужності та комбінованих. Більше того, депутат пропонував Міністерству енергетики зобов’язати до 2025 року на всіх нових АЗС ставити саме їх.

Більшість українських операторів мереж зарядок встановлюють звичайні станції, на яких автівка заряджається декілька годин. А швидкісні зарядки коштують у 3-5 разів дорожче – якщо їх купувати на світових ринках, тобто від 25 тисяч євро. Але саме в "Автоентерпрайз" є власна розробка і своє виробництво у Харкові зарядок так званого комбінованого типу AC/DC.

Після ухвалення цього законопроєкту компанія могла би отримати суттєві преференції порівняно з конкурентами. Це викликало обурення інших учасників ринку.