Які електромобілі найчастіше обирали українці у 2020 році – дані асоціації

За 2020 рік українці придбали і поставили на облік 7 455 електроавтомобілів - це на 1% менше, ніж роком раніше, найпопулярнішим електрокаром в Україні залишається Nissan Leaf.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Зазначається, що у грудні 2020-го український автопарк поповнили 632 електроавтомобіля - це на 8% більше, ніж у 2019 році.

"Основну масу в грудневих реєстраціях автотранспортних засобів на електротязі склали легкові автомобілі - 598 шт. (+7% до грудня 2019р.) Кількість комерційних електромобілів, зареєстрованих за місяць, - 34 шт. (+36%).

Як і раніше, в структурі українського ринку електрокарів продовжують домінувати машини з пробігом, частка яких в грудні минулого року склала: в частині легкових 86%, в комерційному сегменті 97%", - йдеться у повідомленні.

Із загальної кількості в 7 455 поставлених на облік минулого року електромобілів 7 095 шт. - легкові авто (нових лише 9%), комерційних - 359 шт. (нових - 3%) та 1 електробус (2019 року випуску).

"Середній вік зареєстрованого у 2020 році електричного секонд-хенду був: у легкових авто - 5 років, у комерційних - 7 років", - додали в асоціації.

При цьому, в Україні найпопулярнішим електрокаром залишається Nissan Leaf (2180 авто цієї марки зареєстрували за рік).

На другому місці - Tesla Model 3 (865 реєстрацій), замикає топ-3 Tesla Model S (753 реєстрації).

Також у топ-5 Chevrolet Bolt (474 шт.) та Tesla Model X (386 реєстрацій).

Читайте також: Вічні "євробляхи", "мінус" електрокарів та відмова від автогазу: що відбувалося на авторинку у 2020 році

Економічна правда