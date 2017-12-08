Рада скасувала ПДВ на імпорт електрокарів на рік, а не на п’ять

Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу, де скасування ПДВ і акцизу на імпорт нових і вживаних електрокарів передбачається на рік, а не на п’ять.

Таку правку подав Артур Герасимов.

Рішення було ухвалено з нею.

Перед голосуванням за прийняття бюджету Володимир Гройсман заявив, що через поправку голосування вийшло некоректним і пообіцяв це врегулювати.

Однак як ЕП повідомило джерело в уряді, правка була врахована, а пільговий термін скорочений.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що операції з ввезення електромобілів в Україну на 5 років звільнюються від сплати ПДВ та акцизу.

Зазначається, що загальний парк електромобілів, які експлуатуються в Україні, вже перевищив 4 тисячі одиниць.

Україна посіла п'яте місце в міжнародному рейтингу за темпами розвитку електромобілів, випередивши такі країни, як США, Нідерланди та Японія.

Нагадаємо, законопроект №6776-д, який в рамках "бюджетного пакету" ухвалили депутати, передбачає також підвищення вартості акцизів на тютюнові вироби на 29,7%.

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Економічна правда