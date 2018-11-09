Глава "Укргазвидобування" має намір піти з "Нафтогазу"

Олег Прохоренко Фото - Економічна правда

Олег Прохоренко ініціює своє звільнення з позиції члена правління НАК "Нафтогаз України".

Про це ЕП повідомило джерело на ринку.

За його словами, глава "Укргазвидобування" вже оформив відповідне звернення до наглядовій раді "Нафтогазу".

За даними ЕП, рішення Олега Прохоренко пов'язано з незадоволеністю темпами перегляду зарплат апарату "Укргазвидобування", включно з ним самим.

"Олег вже близько двох років просить переглянути зарплату. У "Нафтогазі" весь цей час обіцяли, але до сих пір нічого не зробили", - говорить джерело.

Зверненню Прохоренко до наглядової ради передувало ускладнення його стосунків з Андрієм Коболєвим. Воно почалося навесні цього року, коли глава "Нафтогазу" запропонував главі "Укргазвидобування" очолити "газовий дивізіон", що створюється в рамках реформування управлінської системи НАК.

Спочатку Прохоренко погодився з цією пропозицією натомість за обіцянку ініціювати перегляд зарплат в "Укргазвидобуванні", але з огляду на те, що Коболєв досі не вирішив це питання, Прохоренко спочатку відмовився від управління "газовим дивізіоном", а зараз має намір піти і з позиції члена правління НАК.

Відповідну заяву Олега Прохоренко буде розглянуто на найближчому засіданні наглядової ради, яка пройде у другій декаді листопада.

На посаду члена правління "Нафтогазу" він був призначений навесні 2017 року.

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Дмитро Рясний, ЕП