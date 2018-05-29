Правління "Нафтогазу" отримає ще одну премію за виграш суду у "Газпрому"

Андрій Коболєв та Юрій Вітренко

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Про це ЕП повідомило джерело в "Нафтогазі".

За його словами, відповідне рішення прийнято за виграш другої частини судового протистояння - так званого "транзитного" контракту.

Затверджений розмір бонусів становить 1% від суми виграшу (в даному випадку - 4,56 млрд доларів).

Таким чином, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів.

Наразі з цієї суми сплачено менше половини (20 млн доларів).

Решта 25,6 млн доларів будуть виплачені тільки після фактичного виконання "Газпромом" рішення Стокгольмського арбітражу про необхідність виплати "Нафтогазу" 2,56 млрд доларів. На сьогоднішній день російська компанія відмовляється виконувати це рішення, і заявила про намір розірвати договірні відносини з "Нафтогазом" .

Як повідомляла ЕП, восени минулого року правління "Нафтогазу" отримало премії за виграш першої частини судового спору з "Газпромом".

Тоді список премійованих складався з 8 осіб. Серед них - Андрій Коболєв, Сергій Перелома, Юрій Вітренко, Ярослав Теклюк і Костянтин Пожидаєв.

Загальна сума коштів, зекономлена "Нафтогазом" державі завдяки перемозі в суді Швеції становить близько 50 млрд доларів.

Виплата премій і бонусів є загальносвітовою практикою.

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсягів газу для транзиту.

За рішенням арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень "Газпром" має сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

Детальніше про газову суперечку читайте у матеріалі "Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом"

Дмитро Рясний, ЕП