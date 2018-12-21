Стала відома структура газового і нафтового дивізіонів "Нафтогазу"
Нова модель організації "Нафтогазу" передбачає створення дивізіонів газу і нафти, в які "Укргазвидобування" і "Укртранснафта" увійдуть в якості дочірніх підприємств.
Про це йдеться в додатках до проекту рішення правління "Нафтогазу", які є в розпорядженні ЕП.
Структура дивізіону "Інтегрований газовий бізнес":
- АТ "Укргазвидобування" (за виключенням підрозділів, що здійснюють діяльність з переробки та роздрібної реалізації нафтопродуктів);
- Дочірня компанія "Газ України" НАК "Нафтогаз України";
- ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України";
- ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдінг";
- ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз тепло";
- Naftogaz Trading Europe AG;
- Дочірнє підприємство "Центргаз" ВАТ по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз";
- Департамент балансів газу НАК "Нафтогаз України";
- Департамент реалізації газу НАК "Нафтогаз України";
- Управління імпорту газу та митного оформлення НАК "Нафтогаз України";
- Управління трейдингу газу НАК "Нафтогаз України";
- Департамент відносин з ПАТ "Газпром" НАК "Нафтогаз України";
- Управління закордонних проектів НАК "Нафтогаз України".
Структура дивізіону "Нафта":
- АТ "Укртранснафта";
- АТ "Укрспецтрансгаз";
- Дочірнє підприємство "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз України";
- Підрозділи АТ "Укргазвидобування": Департамент реалізації; Філія Управління з переробки газу та газового конденсату Акціонерного товариства "Укргазвидобування".
Згідно з рішенням, директора дивізіону призначає правління компанії за поданням голови правління.
Раніше в "Нафтогазі" повідомляли, що нова модель управління повинна підвищити ефективність роботи компанії, і як результат - привести до зростання її вартості з 14,4 млрд доларів до 49,2 млрд доларів.
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