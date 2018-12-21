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Стала відома структура газового і нафтового дивізіонів "Нафтогазу"

П'ятниця, 21 грудня 2018, 15:07

Нова модель організації "Нафтогазу" передбачає створення дивізіонів газу і нафти, в які "Укргазвидобування" і "Укртранснафта" увійдуть в якості дочірніх підприємств.

Про це йдеться в додатках до проекту рішення правління "Нафтогазу", які є в розпорядженні ЕП.

Структура дивізіону "Інтегрований газовий бізнес":

  1. АТ "Укргазвидобування" (за виключенням підрозділів, що здійснюють діяльність з переробки та роздрібної реалізації нафтопродуктів);
  2. Дочірня компанія "Газ України" НАК "Нафтогаз України";
  3. ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України";
  4. ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдінг";
  5. ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз тепло";
  6. Naftogaz Trading Europe AG;
  7. Дочірнє підприємство "Центргаз" ВАТ по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз";
  8. Департамент балансів газу НАК "Нафтогаз України";
  9. Департамент реалізації газу НАК "Нафтогаз України";
  10. Управління імпорту газу та митного оформлення НАК "Нафтогаз України";
  11. Управління трейдингу газу НАК "Нафтогаз України";
  12. Департамент відносин з ПАТ "Газпром" НАК "Нафтогаз України";
  13. Управління закордонних проектів НАК "Нафтогаз України".

Структура дивізіону "Нафта":

  1. АТ "Укртранснафта";
  2. АТ "Укрспецтрансгаз";
  3. Дочірнє підприємство "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз України";
  4. Підрозділи АТ "Укргазвидобування": Департамент реалізації; Філія Управління з переробки газу та газового конденсату Акціонерного товариства "Укргазвидобування".

Згідно з рішенням, директора дивізіону призначає правління компанії за поданням голови правління.

Раніше в "Нафтогазі" повідомляли, що нова модель управління повинна підвищити ефективність роботи компанії, і як результат - привести до зростання її вартості з 14,4 млрд доларів до 49,2 млрд доларів.

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