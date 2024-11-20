Новости 20 ноября: отключение света на четверг, МВФ улучшил прогноз ВВП Украины

О МВФ. Международный валютный фонд несущественно улучшил прогноз роста реального ВВП Украины до 4% в 2024 году, а также до 2,5-3,5% в следующем.

О радиочастотах. Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell, которые выиграли лоты на приобретение лицензий для пользования радиочастотным спектром в диапазонах 2100, 2300 и 2600 МГц, должны увеличить покрытие мобильной связью.

Об АЭС. Украинская энергосеть находится под "повышенным риском катастрофического сбоя" после ракетной и дроновой атаки России в воскресенье.

О графиках. В четверг 21 ноября энергетики будут применять графики отключения света с 7:00 до 22:00.

Реклама:

О прогнозах света на зиму. Украинские аналитики энергетической отрасли назвали три возможных сценария с отключениями зимой, в зависимости от температурного режима, спроса и возможных атак на инфраструктуру.

Эксклюзивы ЭП:

Как изменится система бронирования работников?

Реклама:

Приостановленное в конце октября бронирование работников восстанавливается, но уже по новым правилам. Какими именно?

"Укрнафта" покупает заправки Shell в Украине. Для чего это компании?

Нефтегазовый гигант Shell продает сеть АЗС государственной "Укрнафте" и уходит из Украины. Не в последнюю очередь - из-за действий украинской власти.