Новости 20 ноября: отключение света на четверг, МВФ улучшил прогноз ВВП Украины
О МВФ. Международный валютный фонд несущественно улучшил прогноз роста реального ВВП Украины до 4% в 2024 году, а также до 2,5-3,5% в следующем.
О радиочастотах. Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell, которые выиграли лоты на приобретение лицензий для пользования радиочастотным спектром в диапазонах 2100, 2300 и 2600 МГц, должны увеличить покрытие мобильной связью.
Об АЭС. Украинская энергосеть находится под "повышенным риском катастрофического сбоя" после ракетной и дроновой атаки России в воскресенье.
О графиках. В четверг 21 ноября энергетики будут применять графики отключения света с 7:00 до 22:00.
О прогнозах света на зиму. Украинские аналитики энергетической отрасли назвали три возможных сценария с отключениями зимой, в зависимости от температурного режима, спроса и возможных атак на инфраструктуру.
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Как изменится система бронирования работников?
Приостановленное в конце октября бронирование работников восстанавливается, но уже по новым правилам. Какими именно?
"Укрнафта" покупает заправки Shell в Украине. Для чего это компании?
Нефтегазовый гигант Shell продает сеть АЗС государственной "Укрнафте" и уходит из Украины. Не в последнюю очередь - из-за действий украинской власти.