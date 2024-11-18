Новости 18 ноября: отключение света, цены на нефть растут, ликвидация последствий атаки РФ

О ликвидации последствий атаки РФ: Энергетикам удалось восстановить подачу электроэнергии в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областях, самая сложная ситуация в Одесской области.

Об отключении света: Во вторник, 19 ноября, в Украине будут применены графики ограничения потребления электроэнергии.

О проекте госбюджета: Комитет по вопросам бюджета Верховной Рады принял проект государственного бюджета на 2025 год ко второму чтению и внес финальные правки.

О повреждении кабеля связи: Подводный кабель связи Финляндии с Германией разорван, расследование причин разрыва продолжается.

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О ценах на нефть: В понедельник цены на нефть повысились после обострения боевых действий между Россией и Украиной в течение выходных, однако на них давило опасение относительно спроса на топливо в Китае.

Об Укроборонпроме: 18 ноября 2024 года коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор по делу о растрате почти 3,5 млн грн двух государственных предприятий.

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Вячеслав Климов, "Новая почта": Давление на бизнес меняет форматы, но не прекращается

Сооснователь "Новой почты" Вячеслав Климов рассказывает, как компания готовится запускать собственный банк, почему "Укрпочта" - не конкурент, и когда гражданские самолеты могут вернуться в украинское небо.