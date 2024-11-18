Шмигаль відзвітував про ліквідацію наслідків атаки РФ на енергетику: де найскладніша ситуація

Енергетикам вдалося відновити подачу електроенергії у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській та Рівненській областях, найскладніша ситуація на Одещині.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"По всій країні тривають роботи з ліквідації наслідків учорашньої атаки Росії на енергетичну систему України", - зазначив він.

За його словами, енергетики в цілодобовому режимі лагодять пошкоджене обладнання і наразі вдалося відновити подачу світла, тепла й води для мешканців Вінниччини, Івано-Франківщини, Львівщини й Рівненщини.

Реклама:

"Без електропостачання лишаються близько 220 тисяч абонентів на Одещині, де ситуація найскладніша, та Дніпропетровщині", - продовжив прем'єр.

В Одесі фахівці відновлюють водопостачання: вже заживлені водопомпові станції міста, забезпечене підвезення технічної води.

"Триває відновлення централізованого опалення. Важливі соціальні об’єкти забезпечені генераторами", - підсумував Шмигаль.

Реклама:

Нагадаємо:

Росіяни зранку 17 листопада завдали масованого ракетного удару по українській енергетиці 210 ракетами та БПЛА, з них 144 були знищені.

Внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій ДТЕК.

Унаслідок ракетної атаки зранку 17 листопада зазнали пошкоджень кілька підстанцій, від яких залежить зовнішнє живлення українських АЕС. Через обстріли АЕС зменшили виробництво електроенергії.