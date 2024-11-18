У Фінляндії повідомляють про розрив підводного кабелю зв'язку поруч з "Північним потоком"

Підводний кабель зв'язку Фінляндії з Німеччиною розірвано, розслідування причин розриву триває.

Про це повідомляє Ilta-Sanomat.

Видання зазначає, що виявлено несправність у кабелі C-Lion1, що проходить від Сантагаміни (Фінляндія) до Ростока (Німеччина). Унаслідок несправності перериваються комунікаційні з'єднання, що проходять морським кабелем.

Підводний кабель C-Lion1 є частиною мережі державної компанії Cinia, що займається будівництвом оптоволоконних з'єднань. За даними компанії, кабель порваний. Причина невідома. Наразі триває розслідування.

Реклама:

"Клієнтів проінформовано й розпочато підготовку до ремонту", - повідомив генеральний директор компанії Арі-Юссі Кнаапіла.

Кабель C-Lion1 було введено в експлуатацію 2016 року. Його довжина становить близько 1200 км. Він проходить поруч із російським газопроводом "Північний потік".

Зазначається, що це єдиний фінський підводний кабель, який йде безпосередньо в Центральну Європу.

Реклама:

Крім того, він єдиний, який йде тим самим маршрутом, що й російські газопроводи. Відстань між ними становить кілька сотень метрів.

Такий маршрут Nord Stream було обрано для кабелю C-lion1, щоб полегшити монтажні роботи.

Читайте також: Випадок у Червоному морі – лише верхівка айсберга. Чи може зникнути інтернет, якщо Росія добереться до підводних кабелів?